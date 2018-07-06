海阳市卫计监督所亮剑：查处非法医疗美容场所

7月5日上午，海阳市卫生和计划生育监督所执法工作人员在市区日常监督检查时，发现泰华城市广场一处未办理公共场所卫生许可证的营业中美容场所，现场检查发现该场所涉嫌非法医疗美容，迅速与公安部门取得联系，在公安部门配合下，成功查处该非法美容场所。

文章来源：新浪看点自媒体“颜值大小事”

7月5日上午，市卫生和计划生育监督所执法工作人员在市区日常监督检查时，发现泰华城市广场一处未办理公共场所卫生许可证的营业中美容场所，现场检查发现该场所涉嫌非法医疗美容，迅速与公安部门取得联系，在公安部门配合下，成功查处该非法美容场所。

现场检查，执法人员发现墙上挂有医疗美容宣传广告，在一间标有消毒室房间内摆放有一张操作床，一盏可移动落地手术照明灯，治疗车等设备以及止血钳、弯剪、镊子、带线缝合针、治疗盘等若干医疗器械。

近年来随着人民生活水平的提高，医疗美容需求日渐旺盛，越来越多消费者选择“微整形”医疗美容来实现变美。人们追求美的方式是无可厚非的，然而整形美容安全问题引起的“危整”事件却频频出现，引人担忧。

马克思曾说，“如果有100%的利润，资本家们会挺而走险；如果有200%的利润，资本家们会藐视法律；如果有300%的利润，那么资本家们便会践踏世间的一切！”

于是，为了谋取利润，一些人没有医学背景，对面部解剖完全不了解，仅仅上了几天所谓美容“速成班”，就开展医疗美容项目，即使非法经营，也要铤而走险，不仅扰乱了医美行业，更严重危害和影响了消费者的身心健康。

为此海阳卫生计生监督所高度重视，相继组织各种专项行动，严厉打击非法医疗美容机构。自2018年开展打击非法医疗美容专项行动工作以来，结合省卫生计生监督打击非法医疗美容“春蕾行动”，市卫生执法监督所共出动执法人员100余人次，对全市美容场所进行系统排查。

卫计监督所将继续加大检查力度，并会同市场监管、公安等部门开展联合检查行动，净化我市美容市场，规范美容行为，建立打击非法医疗美容行为的长效机制。

医疗美容不同于生活美容，它对机构和医师的资质要求极其严格，一个优秀合规的医疗美容医师的培养需要10年左右，而且对手术室、器械消毒灭菌、急救保障有着极其严格的要求，药品和器械购置来源、质量能够得到保证。

海阳市卫计监督所工作人员提醒全市广大美容爱好者切勿贪图低价，盲目轻信网络、微信朋友圈等的广告宣传，同时，也希望广大求美者一定要选择正规合法整形美容机构，保证自己的求美安全。海阳市暂无正规医疗美容场所！