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环翠区开展打击非法医疗美容“春蕾行动”

环翠区开展打击非法医疗美容“春蕾行动”
2018年07月06日 16:00 新浪女性综合
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大队还组建了打击非法医疗美容“春蕾行动”志愿服务队，针对有医疗美容迫切需求的学生，详细告知在选择医疗美容服务前，要认真核查其资质证件，不要被广告宣传、熟人介绍、免费体验所迷惑。增强了学生群体对非法医疗美容的了解，营造了良好的打击非法医疗美容的宣传氛围。

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　　爱美之心人皆有之。随着人们生活水平的提高，医疗美容需求日渐增多。容貌俊美已成为大学生就业成功的重要筹码，尤其是艺术类学生，通过医学整容追求容貌俊美已成为他们的首要选择。在巨大利润的引诱下，一些非法医疗美容机构和个人也应运而生，学生群体极易成为非法医疗美容的受害者。

　　2018年7月5日，环翠大队在暑期来临之前，走进威海市艺术学校，开展“春蕾行动”宣传进校园，将关口前移，从根本上减少非法医疗美容行为的发生。活动现场通过悬挂宣传横幅，发放打击非法医疗美容宣传折页、进行法律法规讲解等多种形式，向在校师生宣传非法医疗美容危害的严重性，教大家正确识别正规美容医疗机构等常识，引导广大师生选择正规医疗美容机构就诊。活动过程中学生们纷纷进行提问，卫生监督员现场耐心细致地进行讲解，活动现场共发放宣传材料326余份，接受咨询62余人次。

　　该大队还组建了打击非法医疗美容“春蕾行动”志愿服务队，针对有医疗美容迫切需求的学生，详细告知在选择医疗美容服务前，要认真核查其资质证件，不要被广告宣传、熟人介绍、免费体验所迷惑。增强了学生群体对非法医疗美容的了解，营造了良好的打击非法医疗美容的宣传氛围。

　　下一步，环翠大队将集中组织人员有重点、有针对性的进行监督检查，加大执法力度，不断将“春蕾行动”推向深入。

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