女生求职陷入整容贷款骗局 不还钱竟被威胁这样！

就求职被要求整容的案例，北京京师律师事务所律师郑小宁表示，招聘公司无权要求求职者进行整形。在这类事件中，招聘公司、整形医院、网贷平台均涉嫌违规操作，不排除他们串通设局的嫌疑。

原标题：诚信万里行丨女生求职陷入整容贷款骗局，不还钱被威胁“肉偿”

李佳和小艾在美容医院病房相遇时，她们整容手术的纱布都还未拆开，更不知道自己已陷入一场整形网贷骗局。

今年1月初，两人通过招聘网站分别来京应聘了总经理助理和网拍模特职位，面试时都被要求先“提升形象”。为了获得“月入过万”的工作机会，两人跟着招聘公司人事来到海淀区一家“有合作关系”的医院。之后摆在二人面前的，是动辄数万元的整容方案。因无力承担费用，招聘公司便谎称“最后公司出钱”，诱骗她们办理网贷整容。

重案组37号调查发现，今年以来，有多家公司打着“高薪招聘”的名义，和整形医院合作，诱骗女性求职者贷款整形。不少受害者反映，整容后公司并不会帮忙还款，也不会安排工作，甚至安排求职者提供“陪酒”、“开房”服务，赚钱还款。

有类似遭遇者不在少数。近日，北京警方启动专项行动，打掉多个以“网络虚假招聘”、“套路贷”为代表涉嫌诈骗或敲诈勒索的违法犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人100余名，破获相关犯罪案件20余起。

警方提示，在参加网络招聘时，对于夸大薪酬程度并设置用工前提条件的招聘岗位（例如要求进行整容并设置很高的业务额度）要提高警惕，以免落入套路骗局。全文4707字，阅读约需9分钟

招聘公司和美容机构存在“合作”关系

求职：高薪职位要求整容“提升形象”

今年1月，27岁的李佳在智联招聘上找工作时，被一则“总经理助理”的招聘信息吸引：“月薪一万二到一万五，有宿舍，还有1500元的房屋补贴。”

觉得待遇优厚、职位合适，李佳立即通过网站与招聘公司联系应聘。

对接李佳的，是招聘方“北京峰冠传媒有限公司”的人事“茜萌”，没有过多交流，面试敲定。面试地点，在北京海淀区一家商务酒店内。

1月9日，李佳来到这家酒店五层，发现所谓的公司，不过是一间酒店会议室，“里面摆着办公用的电脑，连门牌标识都没有。”这让李佳有点意外，但看到不时有其他面试者前来，便打消了疑虑。

面试过程也很顺利。她回忆，面试官是公司的“沈总”和人事“茜萌”，简单沟通后对方便当场告知“明天来入职”。“沈总介绍说，他的工作是替别的公司融资，公司有十多个老总，而每个助理都长得很漂亮，助理的气质代表公司。”并问李佳“介不介意微调”。

所谓“微调”，就是整容，为了高薪，李佳同意先去医院看看。

按照“沈总”的要求，第二天，李佳带着身份证到公司办理入职。“签了一份试用期协议，特别简单，没盖章，公司说要去总公司盖，盖完再给我。”

签完协议后，李佳不是先被安排熟悉岗位工作，而是被公司人事带去了北京西北五环边的美目尚医医院， “一个多小时车程，人事茜萌说，沈总和这边医院有合作。”

差不多的时间，21岁的小艾通过网络招聘，面试了一家传媒公司的网拍模特职位。跟李佳类似，通过面试后，她也被公司负责人带到了美目尚医医院“提升形象”。

李佳回忆，她被领进咨询室面诊时，一名穿白大褂的女子简单观察后，便给出整形方案，“做法令纹、太阳穴、额头眉弓瘦脸针， 一共要花费六万多。”李佳当即表示“太贵”，面诊医生便减去“法令纹”，费用也降到了四万多元 。

面诊过程中，人事“茜萌”一直陪同，为了打消李佳顾虑，她当场承诺这笔钱由当事人个人先垫付，最终还是公司出钱，“单位会把钱打到你卡里，是公司给钱。”

小艾在面诊后，“医生”也给出了2.7万元的整形方案。她也被公司告知，这笔钱最终也是由公司支付。

多家公司的女应聘者称，她们入职前被带到美目尚医医院“微调”或“提升形象”

整容：办网贷整容后 工作承诺未兑现

李佳和小艾在美目尚医医院的经历，如出一辙：医院给出数万元的整容方案可贷款，公司承诺贷款最后由公司负责。

当李佳表示一下凑不齐4万多的整形费用时，一个被称为“二亮”的人出现，给出了一个贷款方案。此时李佳才知道，整容费用是以网贷的形式支付。由于“茜萌“表示公司会打款偿还贷款，李佳便填写了贷款单。

重案组37号后期在医院暗访时看到了这张贷款单，左上角签着招聘公司人事“茜萌”和办贷人“二亮”的名字，贷款金额是四万零八百。

“办贷款时我全程都是懵的，都是工作人员拿着我的手机操作。”李佳说，他们查了个人征信，给她拍了一张手持身份证的照片，然后在三个平台贷款，分别是美好分期、易美健、铂金贷。

办理贷款后，李佳并未等来“公司还贷”，只能自己偿还每个月数千元的欠款。此外，招聘公司应允的工作也无法兑现。

1月11日清晨，李佳被推进美目尚医医院的手术室。三天后，李佳出院，但并未得到医院方面开具的任何单据。1月22日，她顶着仍有瘀青的脸回公司报到，却得到一个意外消息，“沈总跟我说他被公司停薪留职了，此前的面试和协议也因此失效。”

李佳称，“沈总”随后把她推荐给公司的“姚总“。而在交谈中，“姚总”表示，“你跟着我可以，一个月能挣十几万。但你得开放，客户需要开房之类的，这个你要同意。”李佳当场表示拒绝，入职因此落空。此后，她多次就入职事宜与公司协商，均未成功。

李佳的遭遇并非孤例。4月6日，来自吉林的李薇抵京面试时，被公司告知“颜值不高需要微整形”，并承诺整容花费由公司报销。随后她被带到夕照寺中街附近的雅靓医疗美容医院进行手术，并通过贷款，支付了35000多元的费用。

李薇告诉重案组37号，手术后，她便被公司的人带到昌平某地住了下来，同住的还有三个姑娘，都是来找工作被要求整容。李薇称，后来公司的人告诉她，贷款需要通过“接客”偿还，否则就联系家人还，“后来我说要去报警，对方才把贷款还清，我也才得以脱身。”

美目尚医医院内景

暗访：招聘公司与多家整形医院合作

与上述三人经历类似，28岁的陈女士到北京中裕世纪大酒店四层“巨鹏国际”公司，面试“月薪保底两万”的按摩技师工作时，被带去一家名为美玉颜的整形医院，当场办了65400元网贷贷款做微整形。

4月26日，根据陈女士提供的信息，重案组37号来到这家公司求职。办公室里，十余人坐在电脑前办公，工作大多是打电话通知求职者面试。期间，陆续有年轻女性来参加面试。

重案组37号探员向工作人员表示“想找工作“，对方随即称“有个高级前台的职位”，并马上为探员安排了面试。面试中，一名穿白衬衫、戴金链自称沈总的男子表示，高级前台平常接待高端人群，对形象气质有要求。“所以你形象上需要提升一下，由公司给你包装一下。”并称是总公司提出的要求。

沈总进一步解释称，提升形象就是指公司安排做一些微调，“不用动刀，就是打个瘦脸针，具体项目要根据合作医院的面诊建议决定。”至于整形费用，沈总则直言，需要用贷款者的身份证办理贷款，但是由公司还款。“零首付零利息 ，不需要你花一分钱 。前期钱你自个儿先还，工作三个月后公司帮你还。”

4月26日，“巨鹏国际“公司一位工作人员在面试记者。

重案组37号探员提出想先去整形医院看一看，沈总便安排探员前往一家名为“星医汇”的整形医院，并称两家是合作关系，会叮嘱医院的熟人接待。

随后，重案组37号探员来到沈总指定的位于海淀区定慧桥附近的星医汇医疗美容机构，一名自称姓韩的“亮哥”在大厅接待了探员。交谈过程中他告诉探员，自己是医院的人，并称“你们公司的人都在我们这边做，整形这钱不用你掏。”

“亮哥”带探员去美容咨询室面诊。 一名女医生对着探员端详几分钟后，随手开出一张4万余元的整容单：其中重睑术18000元、祛皮 3000元、内眼角6800元、自体脂肪填充苹果肌18000元，总价45800元，打折优惠后41220元。

重案组37号探员当即表示“太贵了”，之后“沈总”致电“亮哥”，称可少做一两个项目。

星医汇医院前台告诉重案组37号探员，“亮哥”“是医院负责贷款的工作人员”，该院一名负责人也承认“亮哥”是其工作人员，但否认与巨鹏公司存在合作。

而事实上，小艾辨认后告诉重案组37号探员，接待探员的“亮哥”与带她去美目尚医整容的“韩某亮”，为同一人，而此人也是其面试的北京尚艺璀璨文化传媒有限公司的老板。探员在该公司网站查询发现，该公司法人确为韩某亮，其联系电话也与“亮哥”的电话号码一致。

此外，重案组37号探员面试的巨鹏公司的一名经理曾透露，公司有多家合作的整形医院，其中包括美目尚医医院，这家医院也正是李佳和小艾整形的医院。

也就是说，探员应聘的巨鹏公司和小艾应聘的北京尚艺璀璨文化传媒有限公司有着密切联系，而这两家公司和星医汇医院、美目尚医整形医院互相有业务合作。

记者被安排前往“星美汇”整形医院，女医生端详几分钟后，随手开出一张4万余元的整容单。

警方：公司和医院“合作”五五分成

就求职被要求整容的案例，北京京师律师事务所律师郑小宁表示，招聘公司无权要求求职者进行整形。在这类事件中，招聘公司、整形医院、网贷平台均涉嫌违规操作，不排除他们串通设局的嫌疑。北京华泰律师事务所律师刘雪魁也提醒，如果有证据证明公司和整形医院有串通和欺骗行为，应当先去公安机关报案。

近日，北京警方查处了首起公司与医院合谋，诈骗女主播整容费的案件。

今年2月，受害人周女士在应聘璀璨盛世（北京）国际文化传播有限公司（以下简称璀璨文化公司）网络主播时，公司称为了上镜效果好可以提供整形服务，由公司支付整形费用。在朝阳区建外SOHO一家名为集美名媛医疗美容诊所（以下简称为集美名媛诊所），周女士做了微整形，2.5万元的费用，则由诊所员工操作周女士手机并以她名义贷款支付。因之后无法完成公司要求的工作量，周女士的整形贷款都由自己缴纳，感觉被骗，她随后报警。

北京市公安局刑侦总队二支队的民警在调查此案过程中，又有十多名事主报案，经历与小周基本相同。警方在梳理这家美容诊所的账单时发现，璀璨文化公司从2017年7月份开始，与这家诊所有数十起合作订单，每笔都达数万元，付款方式均为个人贷款，总账达到了300万元。

警方专案组调查后了解到，犯罪嫌疑人张某等人于2014年注册成立璀璨文化公司，2017年开始琢磨利用招聘女主播赚钱。同年7月，集美名媛诊所由于经营不善，主动找到张某等人，商定由璀璨文化公司负责大量招聘女主播到该诊所整容，诊所设计高额的整容方案，双方设局诱骗女主播办理分期贷款，然后按五五的比例私分整容款项的诈骗套路。

2017年7月至11月，张某等人在互联网上以不同公司的名义大量招聘，称公司高薪招聘并包装女主播，同时能够提供免费整容。

民警介绍，璀璨文化公司会安排专人陪同应聘者到集美名媛诊所，根据其贷款授信额度，由专门的美容设计师进行面部设计，并估算3万至5万元的整容费用。再由诊所人员使用应聘女主播的身份证、手机、银行卡等，通过网络向小额贷款公司申请办理分期贷款，并进行美容手术。而这些美容手术所得收入，均被璀璨文化公司和集美名媛诊所五五分成。

办案民警介绍，案件中一个女孩做了鼻梁垫高，割双眼皮、打瘦脸针三项，花费了5万元，调查中发现，通常这几项只需要1万左右的费用，“夸大费用的目的，就是为了双方多分钱。”

“公司不会帮主播偿还贷款。”办案民警称，张某等人还将无法还贷的女主播，介绍到KTV做兼职挣钱偿还贷款。

2018年5月15日，专案组分别在东城区该公司两处办公地点和朝阳区建外SOHO三地集中抓捕，打掉了以张某等人为首的诈骗犯罪团伙。目前，已抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人9名，初步核实案件10余起，涉案金额300余万元。案件仍在进一步工作中。

北京警方提示，近年来，犯罪分子为了逃避打击，不断编造设计各种新套路。在套路网络主播案件的类型中，求职者在参加网络招聘时，要根据自己的实际情况慎重选择，对于夸大薪酬程度并设置用工前提条件的招聘岗位（例如要求进行整容并设置很高的业务额度）要提高警惕，以免落入套路骗局，需要贷款时，要通过正规合法渠道申请贷款，以免被“套路贷”。

”星医汇“整形医院内景。

（文中李佳、李薇、小艾系化名）

新京报记者 新京报我们视频·暗访组

责任编辑：张玉