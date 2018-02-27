你的化妆步骤隐藏了脸部改造的小秘密

《海尔兄弟》这部动画片想必大家都很熟悉，正是这部动画片，让我从小就形成一个观念，那些看似简单的事情既有着它应有的逻辑，又有着它隐藏着不被暴露在外的真理。

（文 微信公众号：韩新鸣亲口说）

《海尔兄弟》这部动画片想必大家都很熟悉，现在想到那首主题歌我还能记得里面的歌词：“打雷要下雨，下雨要打伞，天冷穿棉袄，天热扇扇子。智慧就是这么简单。为什么要打雷下雨？为什么有冬天夏天？不知道的奥秘万万千千，智慧简单又不简单”。正是这部动画片，让我从小就形成一个观念，那些看似简单的事情既有着它应有的逻辑，又有着它隐藏着不被暴露在外的真理。

海尔兄弟

就如同对于大多数女孩来讲，变美是一个系统工程，需要多方面的改善，但是在面诊不同的医生，听到不同甚至互相矛盾的建议之后，人就容易蒙圈。而我要告诉大家的是，这个问题的答案其实很简单，它就隐藏在你们平时最熟悉的化妆步骤里面。众所周知，化妆是用化妆品和化妆工具，对脸部五官和其它部位描画、整理，增强立体印象，调整形色，掩饰缺陷，涂涂抹抹一圈之后展示神采从而达到看起来特别美的目的。整形美容是运用手术、药物、以及其它医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行再塑造，叮叮咣当一阵子增强人体外在美感。

美感

这么看来，二者基本目的相同，都是为了让你们美美美再美一点。只是化妆是把你不喜欢的缺陷掩饰起来，整形美容是把你不爱的缺陷消除掉。为了更好地说明如何合理制定整形方案，在几天前我在朋友圈发起了一个小调查：

调查

最后统计共收到答复1023条，其中有471条答案是：底妆、眉妆、唇妆；467条答案是：底妆、唇妆、眼妆；还有85条是其它各种方式组合。

三种化妆项目中，选择底妆+唇妆的比例最高，达到了99%，选择眉妆和眼妆的比例排在第二和第三位，分别为70%和49%。针对这个统计结果，我进行了调查分析。首先几乎所有女孩首选的项目是底妆，这也印证了“一白遮三分丑”的重要性，均匀细腻的肤色是提升整个人容貌状态的基础，这和女孩美化照片“万事先磨皮”的规律高度吻合。接下来的选择区别主要在唇、眉、眼，于是我问了不同选择的女孩，更深入地了解这些选择背后的动机后发现：女孩的选择顺序基本就是自身面部缺陷的顺序。比如一个女孩的眉形很差，会优先画眉妆；如果唇色很淡，则会优先画口红；如果是单眼皮或眼型较差，则会毫不犹豫立马用双眼皮贴+眼妆的方法改善，因为“不贴双眼皮实在太丑不能出门”，“没有贴双眼皮基本没法化眼妆”。除此之外，还要考虑时间问题。很多妹子之所以把眉、唇放在优先位置，也是因为这两项花费时间较少。虽然几乎所有妹子都承认眼妆非常重要，但是好的眼妆比较费时，画起来也考验化妆功力，尤其是手残党，画一个眼线5分钟，擦擦补补一个眼线就得半小时。所以在时间有限的情况下，眼妆只能被迫放弃。

双眼皮贴

整形美容和化妆的基本目的一样，因此方案制定顺序和化妆的优先顺序一样，从哪一项开始做起取决于自身的最大缺陷是什么，换句话说就是术前术后对全脸容貌改善最大的项目应该做为第一项整容项目。

在面诊后，我通常会根据女生的面部最大缺陷推荐首次整容项目。根据我多年面诊的经验，通常对大多数女生来讲，全脸变美大计最重要的第一项就是眼睛，而对于男生而言，眼睛的重要性便不如女生，对男生容貌影响最大的是鼻子。我们会发现很多男生只要鼻子挺拔，即便眼睛小也可以长得很帅，但是如果一个女生如果眼睛很小，那么面部其它条件再好也很难非常美丽。

国际惯例的栗子

术前

术后二十个月

眼睛的改变，点亮了整个人生的美好！在面诊过程中，很多女生喜欢自己给自己制定整形方案，其实这是不可取的，因为每一步的改造结果能达到何种改善程度，只有医生心里才真正有数，因此选择一位自己认可的医生非常重要。面部整形和房子装修一样，其实是分为两个步骤：设计和施工，二者同样重要，没有好的设计再好的施工也装不出理想的效果。因此在选择整形医生时，首先一定要找一个和自己审美理念基本合拍的整形医生，在审美取向基本一致的前提下，共同商讨制定变美方案，在能接受的方案框架内，首先解决最明显的缺陷，这才是最合理的方案。

方案

最后，我想说，整形变美要控制在合理范围内，以效果自然为准绳，切不可过度整容，丧失面部辨识度，希望每个人都能遇见更美的自己。

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