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想“东施效颦”并不是你想象的那么简单

2018年02月28日 06:07 新浪女性
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现在很多女明星个个顶着个一张“瓜子脸”或者“鹅蛋脸”，让不少人东施效颦，纷纷欲通过改脸型手术来获得一张精致小脸。但面部轮廓整形手术改脸型并非人人适宜，选择适合自己的方法最重要。

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　　（文 微信公众号：整容达人）

　　现在很多女明星个个顶着个一张“瓜子脸”或者“鹅蛋脸”，让不少人东施效颦，纷纷欲通过改脸型手术来获得一张精致小脸。整形专家提醒大家，面部轮廓整形手术改脸型并非人人适宜，选择适合自己的方法最重要。

　　专家指出：目前流行的“大脸变小脸”、“整个尖下巴”等面部整形术，并非很多人想象的那样，说做就能做。跟世间万物一样，只有脸型的宽长比例接近或符合黄金分割比例时，即1：1.618，才通用性效果较好。

对比
面部轮廓

　　现在的颜面轮廓整形一般分为两种。一种是针对面部骨骼突出，进行磨削或者截除的方法来改善面部轮廓。

　　1、下颌角塑形，通过截除下颌角宽大或突出的部分，恢复正常的下颌角形态，使脸型变为美丽的椭圆形或瓜子脸。

　　2、颧骨整形，脸型和颧骨的高低也有密切的关系。颧骨过高则脸型过于棱角分明，过低则显得面相不好。颧骨整形是将突出或下陷的颧骨平整、圆滑来美化面部的线条。

案例

　　另外一种是主要针对面部软组织的肥厚和增生进行手术，其中面部脂肪过多造成浮肿和颏下脂肪堆积出来的“双下巴”现象最为常见。

　　通常医生一般采用吸脂的方法，塑造秀气的脸型。另外，对于在咬肌肥大、颞部凹陷等状况，可进行填充手术，以达到完美脸型的效果。

塑性

　　面部轮廓整形手术后，要严格按照术后注意问题进行恢复。如磨削或者切除的手术，术后需禁食并住院2天，恢复期在2周左右；而面部脂肪抽吸术等适用于局部脂肪堆积的求诊者，术后需加压包扎2周。

美丽美丽

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标签: 颧骨整形改脸型整形瓜子脸鹅蛋脸

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