比起马甲线，陈伟霆的迷人腰窝才是少女杀手

当“大黑牛”李晨用man炸的身材收割冰冰女神，“滚出娱乐圈”的袁姗姗凭借马甲线成功“洗白白”后，一副好身材仿佛成了明星们走上“人生巅峰”的必备利器。

（文：院长宫瑞成 微博）

当“大黑牛”李晨用man炸的身材收割冰冰女神，“滚出娱乐圈”的袁姗姗凭借马甲线成功“洗白白”后，一副好身材仿佛成了明星们走上“人生巅峰”的必备利器。

把娱乐圈的美好肉体集体亮个相，星妹认为William陈伟霆，简直是360°无死角的~完美男神！

大膀子、大胸肌、八块腹肌、结实的背部、翘翘的PP……真的是好苏好苏~

当然，让妹子们完全为（dao）之（de）疯（lun）狂（sang）的竟然是饱饱有！腰！窝！

星妹偷偷瞄了一眼评论区，觉得好羞羞。

说好的矜持呢~“熏神染骨，误尽苍生”什么~傲娇文艺女青年也被成功拿下？！

腰窝的十级杀伤力是如何养成的，星妹科普一下~臀部上方两个凹下去的窝在医学上被称为“麦卡斯菱”，俗称“腰窝”，是理想的人体模特标志之一，同时也被称为“维纳斯的酒窝”。维纳斯（venues），希腊神话中的爱神、美神，以“爱与美”女神之名称呼，可见人们对它的推崇。周冬雨最近走上了素有“英国奥斯卡金像奖”之称——英国电影学院奖的红毯，是继仅有的杨紫琼、章子怡、汤唯后，唯一90后的中国女演员，真是开了挂的人生~小露性感的礼服也让网友惊呼“平胸公主”竟然有腰窝！！志玲姐姐、Ella、霍思燕……哪一处秀腰窝的小心机，不是美得让人挪不开眼，直接沦陷~

S腰、马甲线、比基尼桥……性感的标志似乎一直都在推陈出新，女明星们用实际行动告诉你，“腰窝”已经成为性感的全新代名词！

人群中只有3%的人天生拥有腰窝，世界真残酷！腰窝的后天养成办法有两种：健身or整形。下背部伏挺、臀部及大腿后侧部提升、杠铃曲腿硬拉、哑铃单腿硬拉…。。。（Emmmm。。。这么多）反反复复，hold住，反反复复，再hold住……如果你有足够的毅力，星妹献上膝盖~But，腰窝真的能做出来吗？星妹可以拍着胸脯告诉你，真的可以！但是，国内现在能成功完成“人造腰窝”手术的整形医生真的特别少，所以宝宝们一定要睁大双眼，去正规医院做手术哦~

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