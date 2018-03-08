微创吸脂 面部黄金V脸术

脸型再V一点、再精致一些是每个女人的追求，然而面部皮下堆积了过多的脂肪，不仅会使面部显得臃肿，还会影响面部轮廓的曲线！

（文： 脂肪移植圣手--郭昌灏 微博）

脸型再V一点、再精致一些是每个女人的追求，然而面部皮下堆积了过多的脂肪，不仅会使面部显得臃肿，还会影响面部轮廓的曲线！

轮廓

面颊部、下颌部、颧部等是面部脂肪容易堆积的部位，过多的脂肪会使面部显肥胖，形似“满月脸”、“倒装脸”、“双下巴”、“国字脸”等，而失去轮廓美。面部吸脂术则是通过负压吸脂、超声吸脂、电子吸脂或共振面部吸脂等手术方法将脂肪细胞吸出，达到修复脸型、重塑面部轮廓的作用。

过程

PS：关于面部吸脂术疑问解答

Q1：微创面部吸脂术有什么好处？效果怎样？

A1：面部吸脂可以去除多余的脂肪细胞，仅均匀地保留一薄层真皮下脂肪组织，使面部看起来显得瘦削、轮廓更清晰。

除了损伤小、几乎看不到瘢痕外，面部吸脂还有以下好处：

减少了面部软组织的重力作用，避免脸部下垂，延缓衰老。吸脂针管刺激皮下组织，可促使纤维细胞增生、皮下血流增加，从而恢复皮肤弹性，使皮肤紧绷、光滑。

注意事项

术前：

1、手术前两周内，请勿服用类固醇激素和阿斯匹林等抗凝药物。

2、手术前确定身体健康，无传染性疾病或其他身体严重炎症。

3、术前不要化妆。

4、至少要提前戒烟一周。

术后：

1、术后7天之内尽量避免手术针眼部位沾水。

2、保证手术部位清洁干燥，不用手或其它物品触碰。

3、术后可卧床休息，最好半卧位，以免眼睛过度疲劳或头部位置过低而加重伤口肿胀。

4、手术当日伤口会有些轻微疼痛，但会逐渐减轻。

5、饮食清淡，避免进食辛辣刺激性食物。

6、严格遵守医生嘱咐服药及复诊。

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