如果你没有颜值 别人还会看你的内心吗

纵观偶像剧、言情小说，被霸道总裁们所钟情的女主，无论是身世凄惨，还是家势显赫，她们都有一个共同点，那就是漂亮！

（文 微信公众号：八大处整形王淑杰）

文章原标题：“没有颜值，谁还看你的内心。”

纵观偶像剧、言情小说，被霸道总裁们所钟情的女主，无论是身世凄惨，还是家势显赫，她们都有一个共同点，那就是漂亮！

偶像剧

亚里士多德曾经说过“俊美的相貌是比任何介绍信都管用的推荐”说人话就是“没有颜值，谁还看你的内心。”而漂亮的最大杀手就是衰老！！！

衰老

皮肤松弛下垂、皱纹堆积怎么办，快来看看~~~~

抗衰第一弹：非手术

主要优势：操作便捷，创伤小，恢复快。不足之处：维持时间短，需要多次治疗，对皮肤松弛严重者效果有限。

线雕，蛋白线提拉，适合轻中度皮肤松弛者。

优势：不手术，仅通过埋置蛋白线即可起到提拉紧致效果，创伤小，恢复期短，效果立竿见影

缺点：蛋白线三个月左右即被吸收，后期提拉悬吊效果减弱，主要依靠异体蛋白刺激本身的纤维组织增生的作用来维持皮肤的紧致度，维持时间较短。

玻尿酸，软组织填充，适合皮肤状态良好，有轻中度静态纹者。

优势：不开刀，不流血，操作便捷，无恢复期，效果立竿见影

缺点：维持时间短，需重复注射，对皮肤提拉紧致效果有限

肉毒素，抑制肌肉收缩，适合皮肤状态良好，有表情纹者。

优势：微创，便捷，无恢复期

缺点：仅能维持4-6个月的时间，需多次注射，无法解决静态纹，对皮肤松弛问题效果有限

热拉提，射频热作用重塑皮肤的胶原细胞和弹力纤维，适合轻中度皮肤松弛者

优势：无创，无痛，无恢复期

缺点：单次治疗效果有限，需疗程治疗，对重度皮肤松弛者效果不理想

非手术

抗衰第二弹：除皱术

不仅松弛、皱纹同时解决，而且可以解决非手术无法解决的重度松弛。

随着非手术抗衰老技术的发展，手术除皱貌似失去了“宠爱”，难道除皱术要退出历史舞台了吗？我们温文儒雅的赵延勇教授这样告诉我们，当然不是，他每年都要做几百例的除皱术，而且手术的数量是呈逐年增长的状态。为什么呢？除皱术对于提拉紧致松弛皮肤的效果始终排在第一位，尤其是重度皮肤松弛，需要祛除多余皮肤，只有除皱术做的到。之所以被非手术除皱抢了风头，其主要原因有两点：

一、对医生技术要求高，能做好的医生少

除皱术相对非手术除皱来说，对医生技术要求更高。医生需对面部解剖结构非常熟悉，在手术时准确掌握剥离范围，合理处理表皮、筋膜、肌肉等各层组织，精准设定固定点、提拉方向，同时还要避开血管与神经，减少术中创伤，这不是所有整形医生都能做到的。

二、虽然效果好，维持时间也长，但恢复期相对较长

随着除皱术的发展，内窥镜除皱术、小切口除皱术、缝线悬吊提升术等越来越趋于微创，因此针对不同的求美者，不同的皮肤松弛度，可以选择不同的除皱术，而且除皱术效果可以维持3年以上，最长能达10年。唯一美中不足的是，除皱术毕竟是手术，术后还是需要一定的恢复时间，相对于非手术的无恢复期处于一定的劣势。

其实没有哪种方法是最好的，最适合你的才是最好的，如果你皱纹较浅、皮肤松弛度轻，没有足够的休息时间，可以选择打打针，做做线雕或热拉提。但是如果你面部皮肤松弛比较明显，皱纹非常深，还是建议大家做除皱手术。

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