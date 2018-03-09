很多人来就诊时会说：“医生，疤痕我能接受，但是痛的我实在受不了，痒的我真是百爪挠心，只要能帮我解决痛和痒就行！”没错，疤痕除了会影响功能、外观，还有痛痒的症状。

（文： 显微达人-章一新 微博）

很多人来就诊时会说：“医生，疤痕我能接受，但是痛的我实在受不了，痒的我真是百爪挠心，只要能帮我解决痛和痒就行！”没错，疤痕除了会影响功能、外观，还有痛痒的症状。疤痕为什么会痛、会痒呢？且痛痒的症状会持续多久呢？

疤痕

这要从疤痕的形成谈起，创面的愈合及疤痕的形成是一个复杂而有序的生物学过程，主要经历炎症期、增生期、重塑期；一般而言痒痛的症状出现在疤痕形成早期：炎症期及增生期，多数在0-6个月，由于处在增生期的疤痕组织对周围环境的物理化学因素相当敏感，所以外界一有变化疤痕便会出现痛和痒的反应，其中以刺痒尤为明显。特别是在大量出汗或天气变化时，刺痒常常到非抓破疤痕表皮见血才罢休的程度。

从更深层面来解释一下：人体接收到创伤的信号后，就会启动它本身的修复体系，各种炎症细胞、修复细胞、细胞外基质等都跑出来完成上级下达的指令，工作期间它会释放各种炎症介质、细胞因子、神经递质等，并在总指挥的调控下形成有序、完整的网络体系，这些介质各司其职，或影响成纤维细胞的分泌与增殖，或介导血管内皮细胞的形成，促进新生血管的形成，当然不乏有导致痛痒的“罪魁祸首”，比如：组胺、P物质、NO、原癌基因（c-fos）、5-羟色胺等，其中组胺、P物质是很经典的致痛痒的神经介质。

在创伤修复过程中，大量内源性NO释放入受损的局部组织，研究表明它与痛觉传导密切相关，在外周与中枢不同水平的痛觉调节中发挥着重要作用；P物质主要是在痛觉传递过程中发挥作用，而原癌基因就是伤害性感受神经元被激活的标志物；5-羟色胺属血管活性胺类，对神经的直接作用就是致痛和痒，疤痕组织中它的含量多少与伤后时间长短无关，但是非稳定的增生严重，色泽较红的疤痕中含量明显增多。

当天气突变时，由于冷热温差和干湿的变化要比平时强烈得多，疤痕内的神经末梢能敏感地测出这种变化，并用痒和痛的信号告诉人们。这就是愈合后的创口在一段时间内有刺痒的道理。所以，患者不必为此忧心忡忡，因为对刺痒而言，“时间是最好的良医”。随着时间的推移，伤后1年疤痕逐渐成熟稳定，逐渐萎缩、退化和变软，刺痒的感觉就会随之相应地减轻和消失。

那么是不是熬过这个时间就好了呢？不可一概而论，这几个阶段不是独立存在的，而是相互交叉、相互叠加的，每个阶段所经历的时间在每个人身上也不尽相同。

所以要在疤痕形成早期就干预治疗，通过阻断疤痕的营养供应（ 增生的血管），使炎症期缩短，抑制疤痕的增生，并促进其尽快成熟。这样所承受的痛苦才会越少。

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