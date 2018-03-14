那些让你惊艳的术后装备

都说美丽是要付出代价的，这话一点儿不假，这种要改变身体先天条件的美丽之道，都是会有这样或者那样的规矩来束缚你的行为，以保证美丽发挥出最佳效果。

（文 微信公众号：韩新鸣亲口说）

文章原标题：那些让你惊（meng）艳（bi）的术后装备

都说美丽是要付出代价的，这话一点儿不假。比如你去理发店染个头发，被固定在椅子上两三个小时不能动，染完后发型师会告诉你，三天之内别洗头。再比如你去给脸上点个痦子，忍着药水沾在皮肤上的痛，之后医生会告诉你要忌口别吃辛辣，一星期之内别用过热的水洗脸。可见，这种要改变身体先天条件的美丽之道，都是会有这样或者那样的规矩来束缚你的行为，以保证美丽发挥出最佳效果。

博士

像这样的事情在我这里就更为常见了。

几乎出自我手的每一个女孩，我都会在她们离开前千叮咛万嘱咐各种术后注意事项，不能洗脸不能化妆不能喝酒不能吃海鲜不能碰创口不能。。。

咳咳，我不能再说下去了，我不是唐僧。

唐僧

好在妹子们看我苦口婆心的样子也真是听话懂事，认真遵守着我的嘱咐，让我甚是欣慰。比如下面这位：

截图

不得不承认，我和大家一样，看到图片的第一时间就没忍住，笑了，并且我发自内心地佩服这位妹子的智慧和想象力。为了避免眼睛不接触水，连潜水镜都使出来了，幸好家里有这个防水神器，我想如果再能加上呼吸管，那立马就变成隆鼻妹子们的福音呀，得来全不费工夫。这个方法值得推广，只要妹子们佩戴时注意点，就能在浴室里纷纷戴起潜水镜，欣赏自己明亮的大眼睛，妈妈再也不用担心新出生的双眼皮碰到水了。

可爱

但是，我本以为这看似用于眼睛防水的招数毫无破绽，没想到，如果遇到下面这位妹子，就显得有点力不从心了。

问题

这位妹子被狗舔了惊醒的心情我十分理解，换做是位五大三粗的汉子，估计当时恨不得一个飞脚将狗儿发出去吧。好在这是位温柔恬静的妹子，避免了一场棍棒相加的战斗。

话说回来，现在一般家养的狗都会注射狂犬疫苗，这就已经在很大程度上避免了狗唾液里病毒的携带。如果狗舔到的是身体其它部位的伤口，可以采取清水冲洗。但是眼睛的恢复情况关乎到之后的美观，所以还是要以不碰水为前提。

这也正好给妹子们都提个醒，做完手术之后，尽量避免和宠物同眠。因为你也不知道，它什么时候就会扑上来亲你一口。

要说，我们既得控制宠物的行为，同时也得控制自己的行为。除了上面提到的注意事项，我们都知道做完手术的部位，是不允许用手去揉来揉去的。可是很多妹子都存在一个困扰，那就是晚上睡觉的时候，这手吧它就会不由自己控制。

正当我也在为这个问题纠结的时候，收到了下面这条反馈。

反馈

反馈

虽说有些妹子们对自己比较狠，但也不及上面这位汉子。他真的是应了那句广告词——男人，就该对自己狠一点。

看着这位同学的自制手铐，我着实佩服于你的创造能力，我真的很想知道，你是如何完成这布条的缠绕走位，是如何完成中间的打结工作，又是如何保证你一个人当“手铐”松绑的情况下将两只手放到各自位置上，然后再完成“手铐”的上锁功能呢。

佩服之余，我还替这位同学心疼。其实只要你自己思想里有意识睡觉不去揉眼睛，一般情况下都不会乱动的。万一这大晚上的你带着“手铐”，血液流通不畅，胳膊酸麻无力，再没人给你松绑可不就麻烦大了。

作死

各路妹子都在用自己的聪明才智为美丽保驾护航。

如果还能看到以安全为前提，更多奇思妙想的术后保护攻略，那就是再好不过了。

❤ 比如智能闹钟在你睡觉的时候监控你双手的活动范围，接近眼睛时闹钟就开始唱歌；

❤ 比如智能声播控制设备让宠物能听懂你的命令，舌头远离你；

❤ 再比如人性化烹饪锅做出术后料理，让爱吃辣的妹子们不加辣椒，也能享受酸爽的味觉体验；

又比如。。。这个交给美貌与智慧并存的你们了，快给我show出来吧。。

可爱

更多精彩内容敬请关注@新浪微整形（微博）

声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。