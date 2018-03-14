孩子多大能做耳朵手术？

目前的整形外科技术，只能是通过种种非手术、手术的方法来帮助外耳畸形的患儿，但家长们对治疗的年龄有着诸多的困惑，下面的建议希望对他们有所帮助。

（文：整形医生黄进军 微博）

我从网上找到了这样一幅图片：3D打印的耳朵，包括了植入的耳蜗，据说可以塑造耳朵外形的同时恢复听力。这是所有整形外科医生、耳鼻喉科医生的梦想，当然更是众多小耳畸形患儿家长的梦想。目前未见到正式的文献报道，应该是处于实验室阶段，期待不远的将来能够实现。

耳朵

目前的整形外科技术，只能是通过种种非手术、手术的方法来帮助外耳畸形的患儿，但家长们对治疗的年龄有着诸多的困惑，下面的建议希望对他们有所帮助。

附耳可以在学龄前手术，如在上幼儿园前需要住院全麻手术，如在上小学前，患儿配合的话可以局麻手术，年龄再大的话局麻更不用说了，这也是家长问得较多的问题。

耳垂裂可以在患儿能配合局麻手术的年龄做。

杯状耳、隐耳、stahl耳畸形，在患儿出生后到几个月的时间，可以到整形专科医院的外耳中心，佩戴耳塑形支架，有望通过非手术的方法获得改善效果。 错过了这个时间段，只能手术治疗，学龄前可以做，也可大些再做。上述畸形中程度较重的也只有通过手术解决。

招风耳可在患儿能配合局麻手术的年龄做，或在青春发育期后或成人后做，因为这种外耳形状对心理的影响相对较小。

小耳畸形、无耳畸形，建议是学龄前做，年龄在6-7岁，视患儿的发育情况决定。学龄前一方面避免了畸形对患儿入学后心理的影响，一方面减少了手术历程对学业的耽误。双侧小耳畸形的患儿需年龄大一些，因为需要的肋软骨量要多些，需要胸廓的发育提供足够的材料。当然，就目前的科普水平和经济、地理分布的差异，有很多成人的患者，各个年龄段的都遇到过，一般超过25岁的患者有经验的医生会安排做一个胸部CT检查，如有肋软骨钙化，耳再造手术的难度很大。

每一个小耳畸形的患儿，都是一位折翼的天使。上帝派整形外科医生来修复天使之翼， 有很少的时候，修复的羽翼是不够丰满或不能让天使翱翔，那是这种高难度手术遇到的并发症， 然而整形外科医生不是上帝，他没有魔法，只有一双灵巧的手，他会尽心尽力去塑造和挽救每一位天使，他也会同天使的父母一样祈祷和祝愿。

愿有更多的整形外科医生一起，来拯救这些折翼的天使。愿我们的梦想早日实现。

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