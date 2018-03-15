激光溶脂的优点有哪些？

风靡欧美的激光溶脂塑形术，最近在中国也受到许多求美者的青睐，是什么原因让激光溶脂备受瞩目呢？激光溶脂有哪些优点呢？

（文：博士丁小邦 微博）

风靡欧美的激光溶脂塑形术，最近在中国也受到许多求美者的青睐，是什么原因让激光溶脂备受瞩目呢？激光溶脂有哪些优点呢？

激光溶脂收紧眼袋治疗前与治疗后3个月对比图片

激光溶脂的工作原理：

1、通过200微米（头发丝粗细）的微纤送入治疗部位；

2、特定波长的光能可被球形脂肪细胞吸收，它们吸收光能后瞬间产生空化效应，从而使脂肪细胞迅速膨胀进而引起爆破，达到溶解脂肪的目的；

3、同时光纤传导的光能和热能被皮肤和筋膜组织吸收后，可使胶原增生、交联，从而收紧皮肤和筋膜。

激光溶脂的优点：

1、不手术，针孔式光纤介入溶脂（1mm内），损伤小，无凹凸不平情况，修复快，效果确切；

2、直接刺激真皮，产生大量胶原蛋白，重塑年轻网状真皮（即时效应：交联态—即刻收紧；远期效应：增生、重塑）；

3、独特波长对脂肪和水选择性吸收，溶解脂肪，避免传统抽脂多次往复对血管和神经的机械损伤，疤痕小或无疤痕；

4、溶脂、止血同步性，防止了失血和脂肪栓塞；

5、脂溶解物低粘性，抽吸容易、损伤小，手术过程短、不需缝合，包扎时间短，不用传统包扎；

6、溶脂同时对治疗区域进行灭菌消毒，防止感染，在普通无菌室即可进行。患者出血少、痛苦小，恢复更快。

温馨提示：如果想要确保激光溶脂（电光内雕）的安全性和溶脂紧肤效果，请到正规的整形医院治疗，接受专业的医生治疗并根据专家的建议做好手术前后注意事项。

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