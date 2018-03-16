线雕的功效有哪些？注意事项又有哪些？

如果要问最火的医美项目，那么线雕算是一种！它是面部除皱提升的简便方法，也正好符合现在非常流行的微创式整容的理念。
（文 微信公众号：中华整形大典）
文章原标题：线雕丨功效；注意事项有哪些呢？
如果要问最火的医美项目，那么线雕算是一种！它是面部除皱提升的简便方法，也正好符合现在非常流行的微创式整容的理念。从2014年至今咱们做过很多期的关于线雕的科普知识，今天小编就简单说说功效和注意事项，温习一下线雕的小知识。
线雕
01、九大功效
1、祛除额头、颞部、颈部皱纹；
2、眉形提拉；
3、颧骨饱满立体；
4、长久改善肤质；
5、眼尾紧致；
6、减轻法令纹（鼻唇沟）；
7、紧致下巴；
8、细致下颌缘（轮廓线）；
9、精雕隆鼻；
02、术后注意事项
1、 术后短期可能会有轻度红肿或淤青症状，建议术后48小时内适当冰敷2、 术后3-5日避免大力颜面部的咀嚼运动；
3、 术后2周状况未完全稳定，1个月内可基本定型，如有不适需及时复诊；
4、 术后2个月内勿粗鲁捏揉治疗区域。
禁忌症
1、 月经期或血小板减少出血症状者；
2、 局部炎症；
3、 瘢痕疙瘩；
4、 精神异常者；
5、 具体情况请与医师进一步沟通。
禁忌症
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