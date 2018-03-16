线雕的功效有哪些？注意事项又有哪些？

如果要问最火的医美项目，那么线雕算是一种！它是面部除皱提升的简便方法，也正好符合现在非常流行的微创式整容的理念。

（文 微信公众号：中华整形大典）

文章原标题：线雕丨功效；注意事项有哪些呢？

如果要问最火的医美项目，那么线雕算是一种！它是面部除皱提升的简便方法，也正好符合现在非常流行的微创式整容的理念。从2014年至今咱们做过很多期的关于线雕的科普知识，今天小编就简单说说功效和注意事项，温习一下线雕的小知识。

线雕

01、九大功效

1、祛除额头、颞部、颈部皱纹；

2、眉形提拉；

3、颧骨饱满立体；

4、长久改善肤质；

5、眼尾紧致；

6、减轻法令纹（鼻唇沟）；

7、紧致下巴；

8、细致下颌缘（轮廓线）；

9、精雕隆鼻；

02、术后注意事项

1、 术后短期可能会有轻度红肿或淤青症状，建议术后48小时内适当冰敷2、 术后3-5日避免大力颜面部的咀嚼运动；

3、 术后2周状况未完全稳定，1个月内可基本定型，如有不适需及时复诊；

4、 术后2个月内勿粗鲁捏揉治疗区域。

禁忌症

1、 月经期或血小板减少出血症状者；

2、 局部炎症；

3、 瘢痕疙瘩；

4、 精神异常者；

5、 具体情况请与医师进一步沟通。

禁忌症

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