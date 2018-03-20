你和电视上的“女主角脸”到底差在哪里？

so~想成为电视剧女主角一样的人物，对于现实生活中的女生来说，才貌兼备才是最好，“女主角”脸的受欢迎程度可以说是最高了，那么如何才能拥有人见人爱花见花开的女主角脸呢？

（文 微信公众号：火总zhengxing）

女主角

每当我们看到电视剧的时候都会发现，剧中的女主角总是智慧和美貌化为一身，最后和男神一样的人物在一起，然后历经波折最终归于圆满。so~想成为电视剧女主角一样的人物，对于现实生活中的女生来说，才貌兼备才是最好，“女主角”脸的受欢迎程度可以说是最高了，那么如何才能拥有人见人爱花见花开的女主角脸呢？

女主脸

1、必备迷人大眼

大眼

打造清纯无辜大眼对于大多数人来说仅仅通过埋线是做不到的，因为眼部基础状况不同。至于眼部手术来说，视个人情况而定，医生会根据双眼皮+内外眼角+下眼角等多个项目来进行综合处理。

眼部手术

2、鼻子一定小巧精致

鼻子

想要获得少女感的鼻子，鼻翼一定不能过宽，侧面看起来要有立体感，这样拍起照来才会无死角，在这方面最重要的是少女感的鼻子要精致，小巧。所以少女感的鼻子一定要改善鼻梁和山根塌的那一部分，以及鼻翼宽的那一部分。

鼻翼

3、女主角=小脸

小脸

要解决脸部大小的问题，首先要了解自己属于哪种原因造成的脸大。脸大的原因基本是骨骼、脂肪、咬肌这三种。咬肌造成的脸大是最容易解决的，只需要肉毒素就可以搞定。

咬肌

其次是脂肪型，也就是肉多导致的脸大，通过面部溶脂针、激光射频溶脂和手工吸脂都可以解决。

脂肪型

我们说下比较难的骨骼这部分，因为下颌角肥大导致的脸大。通常这种情况下改变脸型是最明显的，大脸盘通过手术变成小V脸或者鹅蛋脸。

鹅蛋脸

切记这个手术只适合下颌角肥大的人群，所以大家千万不要盲目进行该项目。

4、脸部饱满才是真少女

面部扁平、凹陷、过于消瘦都会显老，想要一下拥有饱满的女主角脸，那就需要面部脂肪填充来解决，脂肪填充不仅可以脸部便得圆润可爱，还能变废为宝，用身体脂过多的部位来填充面部，还可以促进肌肤胶原蛋白的再生，可以说是一举多得呢~

脸部饱满

变美不要犹豫，你也可以拥有电视上少女感满满的女主角同款脸蛋儿哦~这样距离你的男神就会更近一步~

脸部饱满

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