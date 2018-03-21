不同年龄段的抗衰老秘笈 你一定要知道

在进入我们今天的主题之前，我们先来做一个小测试，你看看以下这三位明星，能猜到她们的年龄吗？猜好了吗，那小编公布答案了啊，刘诗诗31岁、杨幂32岁、高圆圆39岁，看起来是不是超级年轻。

（文 微信公众号：科思特美）

在进入我们今天的主题之前，我们先来做一个小测试，你看看以下这三位明星，能猜到她们的年龄吗？

年龄

猜好了吗，那小编公布答案了啊，刘诗诗31岁、杨幂32岁、高圆圆39岁，看起来是不是超级年轻。小编之所以拿这三张照片，是想告诉大家：当你到了三十多岁，也依然可以看起来像二十多岁，只要你做好抗衰老工作。

抗衰老基础知识

抗衰老要怎么做呢？不同的年龄段，抗衰老的方法各不同。具体每个年龄怎么抗衰老，小编会详细说。

25岁之前：防晒+抗氧化

你以为25岁之前就不用抗衰老了吗？抗衰老这件事从来都是越早越好。25岁之前，我们的肌肤底子还不错，此时要做的抗衰老工作就是简单的防晒+抗氧化。

防晒和抗衰老又有着怎样的关系？来自紫外线、环境污染等伤害，会让肌肤的胶原蛋白过早流失，体内自由基激烈增加，体内细胞受损，所以对肌肤进行抗老修复都是必可少的工作。晒后更是容易造成肌肤衰老的时机，所以，在基础的防晒工作完成之后，最后不能忽略的便是积极抗老修复工作了。

做完防晒之后，我们还需要抗氧化。抗氧化我们可以从食物下手，比如多喝绿茶，多吃粗粮，多吃番茄、胡萝卜、坚果、维C含量高的蔬果。

粗粮

25岁-35岁：防晒+抗氧化+抗糖化

这个年龄阶段，防晒和抗氧化的工作还是要做的，不过抗氧化可以适当地加强一下，使用抗氧化的护肤产品。

抗氧化产品选择有两大要点：第一，安全性。这一点很多靠谱的大公司生产的品牌都可以让人放心。第二，选择合适成分，有效抗氧化成分的选择是抗氧化必做功课。

抗氧化

除了防晒+抗氧化，我们还需要抗糖化。如何抗糖化？一方面就是降低糖的摄入量，另一方面就是使用含有胜肽、月见草油、FN3K等抗糖化成分的护肤品。

35岁以上：防晒+抗氧化+抗光老化+借助医美

到了35岁以后想要有明显抗衰老效果，除了做到以上的这些，我们还可以借助医美。目前，以超声刀为首的非手术方法越来越成为许多求美者改善皮肤衰老问题的首选治疗手段。

科思特美引进的超声刀，作用深度达到皮肤的SMAS层，它可以解决皮肤松弛失去弹性、苹果肌下垂、法令纹加深、面部轮廓垮塌、下颌缘不清晰等问题。除此之外，它还首创SPOT定点HIFU技术，可细致治疗眼部肌肤，达到无伤口、无恢复期、无须多次治疗，便可有惊人的抗衰老效果！

超声刀

衰老是每个人必经的历程，我们不能阻碍衰老，但可以减缓衰老的脚步。没有不老女神，只有为了年轻不断努力的女神，加油吧，姑娘们！！

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