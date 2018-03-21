如何判断你是否为疤痕体质？

那么这类患者的表现是什么呢？这个病本身与体质有关，这个病只在人群中，是在极少部分人身上发生。这种病还有一些家族性，表现是突出于皮肤表面，呈一个瘤样的增生。

（文： 整形修复医生郑永生 微博）

我给大家介绍一下疤痕疙瘩，也就是我们大家经常说的疤痕体质。我们老百姓很多人认为的疤痕体质，是认为自己划一个口以后就长疤痕，其实这是不正确的。真正的疤痕体质是这种能够产生疤痕疙疸的这类患者。那么这类患者的表现是什么呢？这个病本身与体质有关，这个病只在人群中，是在极少部分人身上发生。这种病还有一些家族性，表现是突出于皮肤表面，呈一个瘤样的增生。另外最大的特点是它超出了皮损的范围，向外侵润生长，当然这种疤痕疙瘩也是伴有刺痛和奇痒的灼热感，不适的症状也是有的。

疤痕疙瘩

疤痕疙疸还有一些特点，好发于前胸、后背、肩部、颈部以及耳垂。有时候看到一个小女孩儿扎一个耳朵眼，最后产生一个大疙瘩，这是典型的疤痕体质。而我们有时候说，手上划一个口，或者是我的脸不小心被树枝刮了，留一个疤痕，就能说是疤痕体质吗？显然不是。有的人还担心，说因为我的手划了口以后长一个疤痕，所以我就是疤痕体质，我不能做美容手术，也不能做什么手术，这也是不对的。

现在临床上有两种增生最为明显的疤痕，一个是增生性疤痕，还有疤痕疙瘩，这两者之间区别有的时候表面上看不是那么很明显。但是只要看出一点，那就是说我们这个疤痕是否超出原来的外伤范围，比如说病损范围，超出了就是疤痕疙疸，如果没有超出就是增生性疤痕，所以区别起来实际上是比较明确的。另外疤痕疙疸有一些倾向性，后面还要介绍。

那么疤痕疙瘩跟哪些因素有倾向性？通俗讲也就是疤痕体质可能发生于什么情况呢？手术、纹身、撕裂伤、烧伤、注射，甚至是蚊虫叮咬等等都有可能诱发疤痕疙疸，一般情况下正常人，蚊虫叮咬以后不会留下痕迹的，接种各种疫苗也不会留下痕迹的，但是这种破损、皮肤上的一个小小的破损，在疤痕体质的人来说，那就是非常严重的，就有可能产生疤痕疙瘩。

第二，疤痕的增生与张力有关系。我们知道张力高的地方容易产生疤痕，所以我们在疤痕的治疗过程当中的压迫治疗就是根据这一点设计的。再一个原因就是疤痕疙瘩容易产生于色素比较深的人，比如说肤色比较深。白种人就不容易产生疤痕，不管是手术以后，还是受了外伤以后，组织愈合以后的切口痕迹或者是伤口痕迹都不是很明显。而黑肤色的人，即使是蚊虫叮咬都有可能产生很大的疤痕疙瘩，或者是增生性疤痕，而黄种人界于两者之间。

再就是疤痕疙瘩在某些部位是容易产生的，刚才我介绍了，就是前胸、后背，还有三角肌、耳垂的部位。增生性疤痕也是容易产生于皮肤比较厚的部位，但是增生性疤痕和疤痕疙瘩有着本质的区别，我们鉴别的原因再一次重申，就是看疤痕是否超出了病损范围，呈体质性增生。

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