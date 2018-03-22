打美白针会对身体有影响吗？

我一直不推荐使用美白针美白，却经常招来粉丝的质疑：比如，美白针的副作用真的如此之大吗？为什么美白针被韩国日本当作日常保养品，却在美国法国被下了禁令？美白针到底能不能美白呢？

（文：整形医生修志夫 微博）

我一直不推荐使用美白针美白，却经常招来粉丝的质疑：比如，美白针的副作用真的如此之大吗？为什么美白针被韩国日本当作日常保养品，却在美国法国被下了禁令？美白针到底能不能美白呢？

美白

就给大家科普下这让人又爱又怕的美白针吧~

》》关于美白针

美白针包装说法说是针，其实是输液治疗。

美白针

美白针的主要成分有传明酸、谷胱甘肽、维生素C、维生素b6等，这些药物按照一定剂量的配比，通过静脉输液进行治疗。一般每3天一次，持续一个月左右。

》》美白针主要成分的作用

传明酸：

常用的止血药，临床上广泛应用于外科、内科、泌尿科和妇产科等领域，治疗各种出血性疾病和手术时异常出血等。传明酸可直接阻碍皮肤黑色素的形成，在美容领域常用于色斑的治疗，有一定皮肤美白的作用。

谷胱甘肽：

主要作用是是体内一种重要的抗氧化剂，是临床常用的保肝药物，用于脂肪肝、某些金属中毒等。谷胱甘肽可以阻止酪氨酸的渗透，由此抑制黑色素形成，起到美白作用。

维生素C：

体内一种重要的抗氧化剂，通过加强皮肤黑色素代谢起皮肤美白作用。

主要成分

美白针的作用原理

主要成分传明酸、谷胱甘肽、维生素C、维生素b6等这些药物在黑色素形成、分解代谢等环节协同作用，可以减少皮肤内的黑色素含量，从而使皮肤变得白皙。

》》那为什么不推荐美白针？

但为什么美白针在美国法国被下了禁令？美白针的副作用真的如此之大吗？

作用原理

1、美白效果不长久：

皮肤细胞的黑色素生成和代谢是一个长期的过程，短期内大量干涉黑色素循环的药物介入，并不能根本解决药物停止以后皮肤细胞黑色素循环的问题，因此美白针效果不能长期保持。

2、对天然黑基本无效

天然黑指的是先天性皮肤黑者，美白针对短期内黑色素突然增加如皮肤暴晒效果比较明显，对天然黑的效果不显著或者没有效果。所以本身很黑的妹子，不要浪费钱了！

3、过量使用可能带来副的作用

虽然美白针的这几种成分在医学上是被承认安全有效且广泛运用的，但是成分配置在一起是否安全却没有得到论证。而且如果过量、违规使用，危害可不小。

传明酸过量使用：传明酸的使用是有剂量限制的，一般是2%到3%。因为传明酸是通过抑制黑色素形成来达到美白效果的，而黑色素却又是保护我们远离皮肤癌的，所以，过度使用传明酸，可能会增加患上皮肤癌的风险！

另外，传明酸还有凝血功效。所以，在经期前后，提醒各位最好不要注射含有传明酸的美白针！

谷胱甘肽过量使用：谷胱甘肽在使用时也有严格的剂量限制，每次323~646mg，每日1~2次。并且，还有一定可能会产生不良反应，比如恶心、呕吐、头痛和罕见皮疹等。

维生素C过量使用：相比于前两种，维C就显得娇气得多了。因为人类本身并不能合成维生素C，所以就需要通过食物来补充。而摄入维C的量，更是不能多也不能少，一般在60mg~1g之间。

摄入过量会导致腹泻、凝血等病症，每日超过5g，还会导致溶血，甚至有生命危险。而摄入缺乏，则会导致坏血病。

除上述外，美白针短时间内大量使用，还有可能引起深静脉血栓、结石等严重并发症，有这些倾向者要严格限制使用。

4、针头不干净也容易致病

打美白针其实是一个输液的行为，而在输液的过程中，一定要保持清洁、干净，针头不可重复利用！

不少微商甚至个人，都会鼓吹自己能给人微整或者打美白针，但其实这种行为也是很危险的。台湾一位整形达人曾经自己在家打美白针，正是因为针头不干净导致感染，幸而抢救及时脱离生命危险。

美白针

》》市面上有很多美白针产品，靠谱吗？

国家没有批准任何成套的美白针产品，所有成套产品都是非法和不安全的，请慎重选用。美白针虽然没被像奥美定那样严令禁止，却也是未被批准的。所以，到现在为止，它还一直处在灰色地带…

药品

“可是很多美白针案例效果很好啊！”

美白针宣称有神奇的效果，如下图的注射前后示意图。

案例

治疗前刻意调黑，注射后刻意调整美肤变白，这种效果，并非客观的医学对比照片，会修图的小伙伴们都做得到，不要轻信。

不要盲从

综上所述：由于美白针用药剂量大，美白效果因人而异，不稳定，有可能产生严重并发症，所以个人不推荐使用美白针。

美白这件事，建议大家日常做好防晒、护肤工作，有通过医疗美容来美白的需求可以选用彩光、极光、像束激光等不影响全身的，直接针对皮肤的健康的美白方法。

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