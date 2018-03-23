假体隆鼻 影响成败的因素有哪些呢？

鼻子是气质的分水岭，也财帛宫的化身。拥有好鼻型，婚姻幸福，运气佳。如果鼻型不理想，可以通过手术达到理想效果。

（文 微信公众号：中华整形大典）

鼻子是气质的分水岭，也财帛宫的化身。拥有好鼻型，婚姻幸福，运气佳。如果鼻型不理想，可以通过手术达到理想效果。首先在假体隆鼻术前，要根据求美者的面部特征、个人气质，制定个性化的隆鼻方案，手术过程中雕刻假体材料，这样能让假体材料与鼻背骨精确牢固的吻合在一起。并与面部形态达到和谐统一。其次在手术过程中，进行局部麻醉，手术的切口一般选择在鼻小柱或鼻孔内，待把材料植入后，再缝合切口。一般仅需20-30分钟，安全无痛，术后无疤痕，形态自然逼真。

影响隆鼻效果的因素

鼻子

切口选择 在作切口选择时，目前最新的切口设计是沿两侧鼻孔内侧缘作切口，同时向上分离鼻背及向下分离鼻小柱，这样分离出来的腔隙既充分，又较直，鼻子整形术后不会出现假体偏斜的可能。

假体雕塑 假体的雕塑是手术成功、手术外形是否自然的关键。当选择好假体模型后，应根据求美者的鼻型，认真进行雕塑，其中最主要的是与求美者的鼻骨骨型要符合，当雕塑完毕后，将鼻假体放在鼻内时，假体不会下滑，而从侧面看不到缝隙，其长度、顶端不能越过黄金点，假体鼻小柱长度，不宜超过求美者鼻小柱长度的3mm以上。

假体腔隙剥离 剥离好鼻假体腔隙，也是隆鼻整形手术成功的关键。腔隙应比假体稍稍长约1—2mm，过宽容易导致假体偏歪，过小会致假体不能在腔隙内自由伸展，也易出现歪斜和向鼻皮肤部顶出，导致皮肤发红、变薄。

假体植入 将削好的假体前端用直的小纹式钳夹住，通过切口徐徐将假体放入（不可暴力，以免将皮肤撑破）。若放入有困难，可能腔隙不通畅，应重新剥离腔隙。假体植入后，应用拇、食两指将鼻假体捏正。

假体形状选择 在选择鼻假体时是选用柳叶型假体，还是L型假体，这里有一个经验问题。以往若只抬高鼻根部，不考虑抬高鼻尖，都一律选用柳叶型，这样的结果，有的柳叶型假体在放置一段时间，假体会出现下滑。 有的在其假体下端鼻部皮肤处出现假体顶住皮肤的痕迹，让外人一看就知道此人做了隆鼻整形手术，效果很不理想。

假体雕刻技巧 当需要填得较高，而鼻假体模型较厚较硬时，可将假体模型用刀片切成鱿鱼卷状，即假体的内侧横、竖切开但不切断，这样假体就能自如的和鼻骨贴在一起而且也不易下滑。

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