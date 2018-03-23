2018 MYFACEMYBODY AWARDS美研迈博全球医美颁奖盛典于3月17日在伦敦举办，晚宴结束后，新浪微整形有幸采访到了美国免疫学科科学家、美国免疫协会终身会员Dr.Ahmed。

文章原标题：对话AQ产品发明人Dr.Ahmed：我们是世界上最受欢迎的产品品牌

2018 MYFACEMYBODY AWARDS美研迈博全球医美颁奖盛典于3月17日在伦敦举办，晚宴结束后，新浪微整形有幸采访到了美国免疫学科科学家、美国免疫协会终身会员Dr.Ahmed。

Dr.Ahmed

Dr.Ahmed作为AQ Skin Solutions（安俏）品牌创始人，是美国国立卫生研究院（NIH）的科学家。美国国立卫生研究院（National Institutes of Health，NIH）是美国主要的医学与行为学（medical and behavioral research）研究机构，任务是探索生命本质和行为学方面的基础知识，并充分运用这些知识延长人类寿命，以及预防、诊断和治疗各种疾病和残障。

艾哈迈德·卡塔尼博士将最新研发技术应用于开拓医学，突破病变器官组织的再生而著名。通过结合其研究工作和先进的临床知识，他将一些最具创新性的护肤产品介绍给了世人。其研发的GF技术包括一项2012年待批准的专利和另外一项2013年批准的专利（美国专利：8518579）。艾哈迈德·卡塔尼博士将这一发明商业化并创立了AQ Skin Solutions（安俏）品牌。

AQ Skin Solutions（安俏）

面对镜头，Dr.Ahmed非常自豪的表示：AQ产品是我在2013年获得的生长因子专利技术，它在医学和美学方面做出了巨大贡献，它改变了我们在许多在医学方面运用的方式。AQ获得了4次MYFACEMYBODY颁发的奖项，我们在中国、日本、欧洲也赢得了很多奖项。

AQ获得的专利技术是其他人无法复制的，使用生长因子前，消费者需要知道生长因子的来源，需要确保该品牌的合法性。AQ现在已经获得了专利保护，并得到了官方的认证，比如在中国AQ有CFDA认证，在美国有FDA的认证，在欧洲乃至全球都是合法的。

针对亚洲人的皮肤，Dr.Ahmed也对AQ产品充满了信心：亚洲人的皮肤非常敏感，不适合试用刺激性的化学产品和西方产品，而生长因子不必担心，它的作用是紧致皮肤，几乎没有不良反应。如果把它和激光、微针等医美项目相结合，能够帮助你达到更好的治疗效果，同时防止副作用的产生。