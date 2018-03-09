长了黑痣应不应该点掉？

点痣就是使用各种方法将皮肤上的痣去除，从而让皮肤看起来更好看。虽然说可以达到使皮肤美观的效果，但是点痣也是有很多危害的。

点痣就是使用各种方法将皮肤上的痣去除，从而让皮肤看起来更好看。虽然说可以达到使皮肤美观的效果，但是点痣也是有很多危害的。

点痣

点痣第一个危害就是留疤，点过痣的人都知道，点完痣之后是不能喝一些有色素的饮料或者是一些有色素的食物的。最好是盐，醋和酱油这样的调味品也不要吃，饮食上尽量清淡一点。就算是利用最先进的技术激光来点痣，那么也不免会在皮肤上留下一个小坑，如果还吃这些食物的话有可能会使这个小坑部位的皮肤颜色加深，严重时很有可能会留下一个比以前更严重的黑色素痣。除此之外，最好在平时日常生活中少吃一点儿辛辣或者是油腻的食物。点完痣之后千万不能让伤疤沾到水，出来的话很有可能会引起伤疤灌脓发炎。

如果是通过手术的方法来去除脸上或者皮肤上的痣的话，那么复发的可能性很小。如果是通过激光等其他方法来点痣的话，很有可能会复发，所以现在如果利用激光去痣的话一般都要做三到四个疗程，中间的间隔时间应该得三到四个月，一次性激光去斑是很难做到的。

一般来说，如果不是长在特别明显的部位的痣，能不去就尽量不去，因为点痣很有可能会造成皮肤感染，以及复发，还有留疤等危害。

有些痣是有可能发恶病变的，所以千万不能够忽视，一定要及时去医院检查，根据医生的建议来确定是否要把痣点掉。

有些人一生下来身上就会有特别多的痣，但是脸上却没有，如果是这样的话，那么尽量就不要点痣，如果担心这些痣会病变的话，最好是可以去医院看一下医生，一般来说，只要是不影响脸部美观的痣或者是不会发生恶性病变的痣最好是不要去点。

点完痣之后最好是不要对伤口任意的触碰或者是抓挠，因为这样很有可能会把手上的细菌带到伤口上。点完痣之后最好是不要化妆，因为一些化妆品会引起伤口的感染。

夏天点完痣一定要做好防晒的工作，如果点完痣之后没有做好防晒工作的话，很有可能会导致点完痣之后痣又会重新长出来。太阳光中的紫外线对正常的皮肤都特别有伤害，更何况是对有伤疤的皮肤，但是不能够往有伤疤的皮肤上抹防晒霜。