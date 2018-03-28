为什么肉毒素效果只能维持半年？

肉毒素俗称瘦脸针、除皱针。针对咬肌肥大和动态皱纹效果非常好。许多朋友都很熟悉了，也有一大部分都注射过。最常见的就是现在的明星基本上都有注射。

（文章来源：著名整形医生马梅生 微博 ）

肉毒素俗称瘦脸针、除皱针。针对咬肌肥大和动态皱纹效果非常好。许多朋友都很熟悉了，也有一大部分都注射过。最常见的就是现在的明星基本上都有注射。

很多人都知道瘦脸针的效果只能持续半年左右。半年后就恢复注射前的样子。多数人都以为瘦脸针和玻尿酸一样，效果是肉毒素在体能被代谢掉效果才会消失。这种想法是不对的。

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其实肉毒素在或或体内的半衰期是10个小时左右，也就是说，每10个小时就会有一半的肉毒素代谢掉。一般48小时就会被完全吸收代谢。那为什么瘦脸效果可以持续半年？

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肉毒素瘦脸的原理是，通过注射将肉毒素作用于咬肌，肉毒素会破坏阻断咬肌的神经传导。使其处于放松状态。这样就达到了瘦脸的效果。而破坏的神经传导，会被机体修复再生，完全修复的时间需要半年的时间。等神经传导恢复了，肌肉会再次绷紧。瘦脸针的效果也就消失了。

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所以瘦脸针的效果持续了半年左右。并不是肉毒素体内残留了半年。有些人神经恢复的快。瘦脸持续的效果就短。反之这则持续的时间较长。

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