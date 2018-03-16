水光针解决肌肤难题 永驻青春不是梦

吹弹可破的白嫩水光肌 是作为一枚女神的首要标配！那如何拥有白嫩水润的肌肤呢？特别是面对即将到来的夏季，你的肌肤做好迎接超强紫外线的准备了吗？想不想在夏天也拥有白嫩嫩的肌肤？

（文：塑美先生韩胜 微博）

吹弹可破的白嫩水光肌 是作为一枚女神的首要标配！那如何拥有白嫩水润的肌肤呢？特别是面对即将到来的夏季，你的肌肤做好迎接超强紫外线的准备了吗？想不想在夏天也拥有白嫩嫩的肌肤？↓↓↓

肌肤

不用着急，这一切，水光针都能帮你做到！

水光针

▼唤醒细胞再生机能，修复皮肤枯萎断裂。

唤醒细胞

水光针的原理是利用真空负压在皮肤真皮层注入人体因衰老而流失的玻尿酸、胶原蛋白、肉毒素、PRP自体细胞等高端注射产品，使皮肤内吸收并储藏本身重量的1000倍的水分，促进唤醒细胞再生机能，重现修复皮肤枯萎断裂的细胞。

▼一针解决皮肤难题，永驻青春不再是梦，水光针为人熟知的美丽代言词之一，是爱美人士弥补缺陷的神器，既有强效保湿功效，又有完美除皱功能。

解决皮肤难题

保湿补水：

1、克玻尿酸相当于一升的水，而水光针是向皮肤深层补充玻尿酸，因此补水效果非常好，且保湿效果持久，令肌肤持久水润光泽。

改善肤色：

水光针能够刺激肌肤新陈代谢加快，能迅速排出人体内的黑色素，改善暗黄干燥的肌肤，提亮肤色，使肌肤光感亮白。

收缩毛孔：

水光针采用中胚层疗法，能够刺激肌肤加速新陈代谢，起到收缩细化毛孔的效果，令肌肤更加紧致光滑。

祛除皱纹：

水光针除皱效果非常好，1克玻尿酸相当于16倍的胶原蛋白，能将凹陷下垂的肌肤充盈起来，舒展面部细纹以及鱼尾纹，川字纹，紧致肌肤。

▼水光注射对比效果

水光注射

温馨提醒：打水光针一定要按疗程进行，水光针的效果是可以叠加的，打的次数越多，效果会越来越好，维持时间也会越来越久！打水光针不是打激素，做不到打一次就让你的皮肤没有一点瑕疵。。好产品都需要坚持。。你给它耐心与信任。。它还你完美无暇好皮肤。。

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