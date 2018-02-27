它厉害起来连舒淇都害怕 你都不怕的吗？

舒淇素颜昨日登上热搜，具有强烈好奇心的小编自然要去看一看，到底女神的称呼是怎么来的~点进去一看，舒淇素颜就是素颜，无美颜无滤镜，连个淡妆都没有，这波女神的操作简直666。

舒淇素颜昨日登上热搜，具有强烈好奇心的小编自然要去看一看，到底女神的称呼是怎么来的~

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点进去一看，舒淇素颜就是素颜，无美颜无滤镜，连个淡妆都没有，女神的这波操作简直666。

舒淇

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翻了会舒淇素颜照片小编突然想到，咦，舒淇是敏感肌，曾经敏感到不敢洗澡的舒淇不知道这次入春还会不会发生过敏反应。

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所以今天我们就围绕敏感肌的发病原因和如何避免来唠两毛钱的。

哈哈哈

天气回暖，陆陆续续就会有很多人产生过敏反应，原本不过敏的肌肤，进入春天就容易出现过敏反应，万物复苏，动物生长，包括花粉、虫子等过敏原就多了很多，所以皮肤相对容易过敏，除了温度升高过敏原增多外，还有一些湿度的问题，北方冬天更干一点，到了春天，湿度增加，这段时间正处在疾病传染率高发阶段，很多人本身就属于过敏体质，比如说同样处在一个环境中，一批人不过敏，一批人就过敏，是因为过敏的那批人他本身是属于一种皮肤的易敏感性，很容易对一些东西产生过敏反应。

理论

针对换季过敏，大家也不用害怕，还是有很多方法可以避免的。

解决办法

首先，你能明确的意识到你每年春天都过敏，那你可以考虑去医院进行过敏原检测，因为检测出过敏原，知道对什么产生过敏，那以后就可以尽量避免，假如你去的医院能力有限，不能完全查出过敏原，这时候就需要你的细心，对生活中的花粉，树木，以及所处环境多观察；还有一种是你出现过敏反应却找不到原因的话，可以预防性的去口服一些抗过敏药，现在这种抗过敏药物在临床上用的很多，对于换季过敏也有一定的治疗作用。大家可以去医院请教医生，根据医生的推荐来选择药物，因为抗过敏药在市面上有很多种，而且分一代、二代，所以擦亮眼睛，不要盲目跟风，选择最适合自己的~

远离过敏

（新浪微整形：宋歌、宋锐）

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