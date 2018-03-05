《红海行动》小鲜肉女友换头史大揭秘

羊今天看到一个很震惊的八卦，黄景瑜家暴？因为在前两天的机场图里，网友细心的发现他的脸上、脖子上有抓痕。这种轻微细小的伤痕，被断定为是女人挠伤。

（文 微信公众号：新氧）

文章原标题：《红海行动》刚爆红小鲜肉就传出家暴？女友做过外围，换头还未婚先孕…

羊今天看到一个很震惊的八卦，黄景瑜家暴？

因为在前两天的机场图里，网友细心的发现他的脸上、脖子上有抓痕。

这种轻微细小的伤痕，被断定为是女人挠伤。

而这个时候黄景瑜的绯闻女友王雨馨刚好发了一条这样的微博。

手上、胳膊上都是淤痕。

所以有网友就断定黄景瑜家暴了，还用了及其惊悚的标题：红海行动的顾顺劈腿+家暴！打女人的男人真不是好东西！冲他这起标题的能力，UC和今日头条欢迎你入驻！

黄景瑜是巴西柔术爱好者，还是柔术蓝带，得过上海巴西柔术冠军，应该是练柔术时受伤的。

之前脖子上也出现过类似的伤痕。

连同手上。

毕竟柔术是真的挺容易被指甲抓伤的。

而且按照王雨馨的描述是一觉醒来，难不成是在梦里被家暴啊？

这个所谓的黄景瑜女朋友就是去年卓伟曝光的那位，两人疑似已经同居了一段时间。开同一辆车，住同一个小区。王雨馨比黄景瑜大6岁，有一个女儿，是个画家，背景经历相当的复杂，是一个有故事的小姐姐。

被爆出来后网友充分发扬福尔摩斯精神，一点蛛丝马迹都不放过。发现两人在2015年7月份就可能认识了，参加同一场婚礼。

而且在微博和ins上早已经暗戳戳秀恩爱了。疑似是同款猫。

同一时间同一个景点。

而且黄景瑜的妈妈还点zan过这条微博。

同款背景。

注意时间线，一个在7月23号说花一开满就相爱，一个在7月30号说我的仙人掌开花啦。

黄景瑜巴黎拍片，小姐姐也跟着呢。

还同框过！

而且黄景瑜鞋子上的涂鸦也是拜小姐姐所赐。

黄景瑜生日这天她更新了ins：“honey” 并且配上蛋糕表情。

一起逛过街。

王雨馨带着女儿外出购物时也被卓伟拍到过。

当时工作室没有明确否认，一直想往真爱的方向引导。黄景瑜经纪人说自己还是孩子，当什么爹呀。

而黄景瑜粉丝一直不愿意承认，因为王雨馨的背景实在是太精彩了。百科的资料显示她是美中艺术基金会理事长，盐城市油画院副院长，MC杂志社主编，希望画廊创办人，履历丰富啊。

只是被扒出很多黑历史，先是被吐槽做过外围，假装白富美。初始时长这样。

私生活很精彩。

小号发的照片也是一言难尽。

陌陌账号都被扒出来了。

做微商卖面膜。

百度知道里面还有个问题，为什么有点姿色的女子就是心计很重呢，喜欢欠钱不还，说的就是盐城的王雨馨。

接着被爆出画家身份有假，2013年她开始学习画画，从零基础学员到大画家开办画廊经历了一年时间，并且画作最高价拍出，可能她是个天才吧！

这个艺术空间是专门教零基础成人临摹英国当代画的。

小姐姐大概13年中旬开始学习。

14年年底办展，并且创作的3副作品全部拍出，其中《梦》拍出此次画展的最高价。

接着开的公司也被质疑涉嫌色情服务，上海曦雨文化传媒有限公司可能是个空壳公司。

旗下工作人员都是这种画风。

标准的网红脸，假的像一个模子刻出来的。

这是闺蜜两人，看到公司艺人的照片后也不难理解她自己的审美。

这张初始时的脸还蛮接地气的。

之后鼻子山根就高很多。

侧面看还挺明显的。

有些太高了，略假。

怪不得网友总拿她鼻子山根来暗讽。

她今天把微博全删了，所以羊只能找些之前的照片，有没有觉得变样了。

变年轻了，而且下巴长了很多，双眼皮变得更明显。

来张对比图看的更清楚，从大鼻头、宽鼻翼到翘鼻头，下巴从有些方到更尖更细，还翘起来了。

还是很有艺术气质的。

而且她还曾经参演过一些影视剧，羊找了下这些作品资料，没有任何关于她的剧照和截图，存在感太弱。

羊还在一个扒黄景瑜女友的帖子下面看见这样的回复，曾经做过宋晓波的小三，闹得宋晓波老婆跑去电视节目里哭诉。

宋晓波不知道有没有人记得他，曾经参加《加油！好男儿》比赛。虽然是聋哑人，但凭借自己的舞蹈功力和颜值，夺得了这届比赛的全国亚军。

宋晓波老婆是上过妈妈咪呀，哭诉老公不回家，带着女儿、公公婆婆一起呼吁老公赶紧回来。

也是那个时候宋晓波的口碑一落千丈，但到底是不是出轨到现在也没有实锤。

宋晓波和王雨馨的新闻网上并不多，所以真实性还有待考究。其实只要是爱情年龄、经历也没什么，毕竟黄景瑜说过喜欢欧美型的，而馨馨身材也不错，很有料。

黄景瑜的爱情观是真的爱情一辈子有时候来一两次，没必要因为什么而放弃。

在16年3月份接受媒体采访时也表示心里有喜欢的人。

也说过不介意跟粉丝交往，而王雨馨还是黄景瑜上海粉丝群的一名粉丝，能睡到自己的爱豆也是厉害了。

你们怎么看他们这段感情呢，点zan的宝宝们都能成功挣到大钱睡自己的男神！

更多精彩内容敬请关注@新浪微整形（微博）

声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。