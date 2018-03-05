拉五月天炒作，碰瓷胡一天，沈月卖追星人设被拆穿

收到偶像的生日祝福是一种怎样的体验？沈月生日当天，收到偶像五月天的音频祝福：“hello，沈月你好，我们是五月天！期待你带着新作品与大家见面，祝福你事事顺心，生日快乐。”

（文 微信公众号：新氧）

文章原标题：卖追星人设被拆穿，拉五月天炒作，还碰瓷胡一天，沈月还没红就要糊了...

收到偶像的生日祝福是一种怎样的体验？

沈月生日当天，收到偶像五月天的音频祝福：“hello，沈月你好，我们是五月天！期待你带着新作品与大家见面，祝福你事事顺心，生日快乐。”

沈月之前就在小号里说过自己是五迷，得到偶像的生日祝福，也是激动到不行。

还在片场工作的沈月激动的仰天大笑，说要把这段语音设为起床铃，“这是我每天工作的动力”！

凌晨，又把祝福音频发在了微博。

有偶像的地方就有粉丝，于是一大波五迷们赶来送祝福。

顺带围观了她的迷妹日常。转发、关注偶像话题、为偶像打call。

表白偶像，安利偶像作品。

相比大号的克制，小号就很放飞了。身价涨了300块这种大事，要告诉偶像。

和偶像御用发型师合作，强行四舍五入一下···（这就是我哈哈哈）

迷妹日常表白：青春就是五月天啊。

看起来是真爱吼。

然而眼尖的粉丝发现了前面一句“想起玛莎站在鸟巢的舞台上卖力的弹吉他”。

粉丝都知道玛莎是弹贝斯的。

然而自称五迷的沈月却搞错了？

其实刚发微博后，沈月自己的粉丝就有提醒她玛莎弹的是贝斯，不是吉他。沈月回复：帅就对了，管他弹什么····

之前在自己的粉丝圈倒是没什么，但现在被生日祝福吸引过来的一大波五迷看到就不能忍了，连偶像乐器都没搞清楚，还说自己是五迷，是不是有点说不过去。

回复也被吐槽。不道歉就算了，这么说是不是有点不尊重人。

于是沈月的粉丝出来解释，她只喜欢陈信宏，所以分不清别人弹什么正常。

顺便还嘲了一把五月天数据差，emmmm···

于是五迷怼回去，年度最佳笑话，五月天要蹭沈月热度。

估计是生日被diss很郁闷，沈月发文批判键盘侠：真想设立一个“键盘侠闭嘴 艺人回怼日”。

又被嘲还没红就这么多戏。

之后又被扒出“键盘侠闭嘴 艺人回怼日”那条微博下评论很尴尬，疑似买水军。

之前买水军也被扒出，这人设崩的有点厉害。

当天和胡一天的热搜也是非常尴尬。生日当天，有营销号发微博“全网都在等胡一天祝沈月生日快乐”。

然而底下的粉丝问：全网都是谁呀？

更尴尬的是，等了一天，胡一天只发了一条工作动态，并没有生日祝福。

话题“胡一天沈月”还是坚挺的上了热搜。

所以过生日的沈月一天之内被嘲了好几拨，碰瓷胡一天、买水军买热搜、拉五月天炒作···

但羊翻了一下姑娘的小号，发现还是很真实可爱的。不爱吃葱的少女。

抢到大红包开心到从床上滚下来的迷糊少女。

收到小礼物的小开心。

偶尔也自黑一把。

可能真的只是爱听歌，喜欢她们，没注意到是吉他还是贝斯吧！毕竟吉他和贝斯长的很像，她又是一个迷糊少女···

沈月之前路人缘还是不错的。小美好的时候，沈月和胡一天的各种甜宠日常圈了不少粉！

小美好结束后迅速进入《流星花园》剧组拍摄。沈月在采访中也说过：“人不能太贪心，既然选择了拍戏，就好好拍，这就是我的想法”。

这里有几张刚爆出《流星花园》路透照，你们瞅瞅。

身高就不说了，垫个箱子不影响镜头。

只是造型看着不太洋气···

网友评论“乡村爱情系列”。

关于她的颜值，讨论声音一直很多。一部分粉丝觉得可爱日系。

另一部分觉得看着土，洋气不起来。

尤其是和Mac合作的桃花妆。你们品品？

粉丝评论都是“平淡的土”、“一言难尽”。

羊想说她的五官还是很不错的，五官清秀，很有日系少女的感觉。

只是鼻子不太完美。鼻小柱下垂明显，鼻孔外翻，不够精致。

杨幂之前也是这种鼻形。

心机boy尔康。这张真的是搞笑了。

加上眼眶骨偏上，眉眼间距过近，微微瞪眼，就有生气的感觉。

眉眼间距过近，眼妆发挥空间小，这种眼影就是灾难，所以这张图的锅应该造型师背。

不过妹子的身材是真的有点壮。

身高没办法，身材还是可以控制的。希望妹子做好身材管理，我们无法接受这么壮的杉菜啊。

最后，人设有风险，炒作需谨慎。希望妹子能像自己之前说的，既然选择了拍戏，就好好拍，少一些炒作，多些好作品。

安吉祝宝宝们周末快乐！ 顺手给羊点个赞噢，爱你们！

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