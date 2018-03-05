第一次发现鹿晗吴亦凡他们还可以这么土

想说这年头的粉丝，真的太狠了！！！曾经，周杰伦因为发福被粉丝调侃。傲娇的双下巴被粉丝无情放大，瞩目的大屁股被粉丝无情的揭露。

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文：熊小夭

想说这年头的粉丝，真的太狠了！！！曾经，周杰伦因为发福被粉丝调侃。傲娇的双下巴被粉丝无情放大。

瞩目的大屁股被粉丝无情的揭露。

想做个安静的胖宝宝却掀起了粉丝p表情包的热潮吗？

最近发现，饭圈居然连爱豆土味表情包都玩起来了。前方高能！！！下面请看——鹿晗给你送花。

吴亦凡给你送鼓励。

权志龙给你道早安。

张艺兴请你吃水果。

陈伟霆为你送祝福。

王俊凯为你加油。

第一次发现，鹿晗吴亦凡权志龙张艺兴陈伟霆王俊凯还可以这么土！but我发现众多追星小仙女们玩得非常挺high，多家粉丝乐此不疲，表示不能认输！

怕不是黑粉吧！！！

不过讲道理啊，对于现在追星女孩来说，试问谁手机里没有几张爱豆的表情包呢？懒惰如我。一般能用图解决的，我就不想说话！！！卖萌的时候↓

撩妹的时候↓

怼人的时候↓

不爽的时候↓

基本没有什么情绪，是一套爱豆表情包搞不定的。

当然也有传说中的爱到深处自然黑。。。

其实表情包的优势就在于大家在娱乐的同时还能安利自家爱豆，两全其美棒棒哒！而且很多粉丝也把它当做是一种和爱豆的良好互动方式。表达爱的方式，就是把ta做成表情包，放在手机里，存进表情包。。。

你看我浪的粉丝群里，日常也是这样。这里就不得不提到上个周我浪粉丝群里大型认亲活动。正所谓一入饭圈深似海啊，没想到一个暗号，就能瞬间炸出了不少志同道合的小伙伴，相信上次参与的不少胖友都在群里找到了组织吧。

而在这个认亲的过程，本编也深深的感受到了饭圈唠嗑第一要义——没有爱豆表情包的唠嗑能叫唠嗑吗？

说着说着，就是一言不合甩出表情包。

然后，斗图！

斗图！

肉眼视奸过N多大型斗图现场。

因为我浪开了粉丝群，现在搜刮表情包都方便了呢。。。

其中还不乏这样的↓

这样的↓

这样的↓

甚至这样的↓

敢这么“黑”爱豆的，都是真！爱！粉！你们还能更棒棒一点吗？

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