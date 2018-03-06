易烊千玺被选手diss 黄子韬耿直人设圈粉 看点好多

上周六的时候，所长在家追着看了《这就是街舞》的第一期，觉得挺带感的，光是剪辑就把隔壁的《偶像练习生》甩出一条街了。

（文 更美APP 微博）

文章原标题：易烊千玺被选手diss 、黄子韬耿直人设圈粉，这个抢毛巾的综艺看点可真多

上周六的时候，所长在家追着看了《这就是街舞》的第一期，觉得挺带感的，光是剪辑就把隔壁的《偶像练习生》甩出一条街了。

节目邀请的四位队长易烊千玺、黄子韬、韩庚、罗志祥不仅有非常强大的粉丝基础，而且每个人都具备扎实的舞蹈功底，自带萌点。

易烊千玺弟弟solo的时候，一身红色运动服加上一头脏辫化身街头boy。

跳舞的时候四字弟弟更是帅得让人无法呼吸，舞蹈酷炫利落，燃爆全场。

这帅气的小模样，现场迷妹们激动的尖叫声已经要冲出屏幕了。

每个动作让人能感觉到他身体里的力量，想给易烊千玺大佬疯狂爆灯。

表现让不少参赛选手都很惊艳。

虽然易烊千玺是四个队长里年纪最小的，但他毕竟有12年舞蹈功底的大佬，舞蹈实力不容小觑。

不同风格的舞蹈，四字弟弟都能完美消化。

会跳舞的男生真的是帅哭了，不知道所长现在去报名街舞班还来不来得及。

在海选的时候，有78位选手选择了易烊千玺来进行考核，算是所有队长里晋级压力最轻松的一组了，但是过程却十分坎坷。

易烊千玺在第一组的时候因为觉得选手们实力相当，加上本身四字弟弟就是很温柔很懂得照顾别人的性格，代表晋级的毛巾就给的比较多。

当时就引起了不少选手的吐槽，担心照这个情况下去轮到自己跳舞的时候毛巾就不够了。

易烊千玺弟弟心里有自己的一套标准，他知道自己想要什么，知道自己的队伍里需要什么样的选手。

判断选手的时候有自己的想法，在遇到跳《青春修炼手册》的选手时，易烊千玺并没有让他通过，选择了继续考核。

遇到和自己一起跳舞的好哥们奶茶时，因为他发挥不好，没有给他毛巾。

但是25条毛巾对于78位参赛选手来说是远远不够的，轮到后面选手考核的时候，易烊千玺弟弟变得非常慎重，给了12位选手“待定”，陷入了选择困境。被选手责怪前面毛巾给太多了。

晋级名额很有限，愁得四字弟弟一直在咬嘴唇，感觉他已经快纠结的崩溃了。

之前在接受采访的时候，易烊千玺弟弟也表示选手这事已经快把他逼疯了：“这么多舞者都苦练了很多年，我能感觉到他们非常珍惜这个舞台，我真的不忍心随意淘汰他们，就希望再给他们一次机会，再看看他们的舞蹈，其实我也没想到我会这样，但是越到后面，脑子就受不了了，要疯了。”

在意识到第一轮毛巾给太多的问题后，易烊千玺弟弟决定进行一个新玩法，所长目测是要让晋级的人重新进行battle，虽然易烊千玺弟弟的心软受到了争议，所长却觉得这样的千玺弟弟很让人心疼，毕竟他才17岁，在淘汰选手这方面做不到那么成熟圆滑也是可以理解的。这件事对于他来说，也是一个成长经验。

除了易烊千玺，中二少年wuli韬韬这次在节目里的表现依然很有梗，算是节目的搞笑担当。

从开场舞就满满的都是韬韬style，坐在轿子里一脸酷炫，所长瞬间有点出戏，想到了最近频频上热搜的中二霸道总裁飞总。

不过韬韬正经跳起舞来意外的让人觉得很有气势，非常有swag，帅得有点不敢相认。

虽然最近几年韬韬差不多一直在拍戏，但舞蹈基本功还在，动作行云流水，完美踩点，用隔壁张PD的话来说，很有balance，不愧是男团出身。

最后舞蹈结束定格的那一刹那…好了，他还是所长熟悉的韬韬，看来注定是要成为这节目的笑点扛把子了。

在考核过程中，韬韬确实也没有让所长失望，贡献了不少笑点，韬韬这队时不时就能听到选手们杠铃般的笑声。

考核开始前黄子韬突然飙起了韩文歌，结果尴尬的破音了，还因为这事上了热搜。

韬韬自己大大咧咧的承认，有理有据的让人无法反驳，但很想笑。

有位女选手选择了韬韬的歌曲《大主宰》，结果被韬韬耿直的吐槽自己已经不喜欢这歌了。

隔着屏幕所长都感觉到了现场尴尬的氛围，韬韬单身三年也真的不奇怪了。

第二位选手带来的舞蹈里融入了泰拳风格，跳的还挺带感的，然而wuli韬韬却一心只关注选手不小心掉在地上的身份证、钱…一心做个帮人捡东西的好人。

在考核时，韬韬遇到了一个面对被淘汰但不服输的“Battle哥”沈子皓。

黄子韬给了他2次机会和其他跳locking（锁舞）的选手battle。

结果“Battle哥”依然落选了，但他还是不服气。韬韬先用自己的亲身经历来委婉的点醒选手：“我当练习生的时候，别人说我唱歌很难听，但我觉得那个时候的我唱歌挺好的，后来我就越来越努力地去练，练完发现，其实我那时候唱的不好。。。。。”然后告诉他想要证明自己就要虚心接受别人的建议，完善自己的不足。

虽然韬韬平时看着很中二，但所长觉得他这段话说的情商还是在线的，忍不住给韬韬鼓个掌。

在海选过程中，韬韬估计已经忘了比赛规矩这回事，非常随心所欲的喊了一个觉得很帅很吸引他的选手上来跳舞。

没想到韬韬一喊就喊了个大佬，这位叫杨文昊的选手曾经拿过全美街舞冠军，跳起Poping（震感舞）来简直就是宇宙中心，让人挪不开眼。

给了大佬毛巾，傲娇的韬韬还跟大佬拉钩，美滋滋想把人拉到自己队伍，也是非常可爱了。

虽然去年黄子韬是归国四子里面发展的比较缓慢的一个，不管是热度还是作品影响力都落后于吴亦凡鹿晗张艺兴三人，但是所长很看好韬韬今年的发展，目前和大幂幂合作的偶像剧热度一直很高，频频上热搜，韬韬凭借独特的搞笑演技也是圈了不少粉。

现在担任嘉宾的《这就是街舞》一开播就赢得了很大的关注度，未来还有两部剧待播，后劲十足。如果韬韬能把握好这次机会，找准自己的发展定位，说不定就可以有所突破。

小猪罗志祥一直被叫做亚洲舞王，这称号不是白叫的。

跳起舞来真是帅炸了，和伴舞团的配合堪称完美，点燃全场。

跟以往在综艺里有点傻气的搞笑形象不同。

在考核过程中作为队长的罗志祥对选手们的要求也很严格，遇到自己觉得不OK的就直接打断，毛巾给的非常谨慎。

让所有选手们都瑟瑟发抖。

曾经担任韩国男团队长的韩庚从11岁就开始练舞了，在韩国经历了很多年的练习生生活，舞蹈实力也是杠杠的。

在开场秀里，一身明黄色运动服的他酷劲十足，和伴舞完美配合。

不过韩庚这组的比赛却让所长看得心里很没有底，因为在选手表演完后，韩庚既不说淘汰也不说晋级，只在小本子唰唰唰写字。

有时候还会给选手们专业的建议。

即使遇到了所有选手们都很看好的街舞大神lingo，韩庚队长也没有直接给毛巾，遭到了选手的争议。

选手们以为所有人都没给晋级，一个个都很捉急，觉得韩庚太严了。

整个现场的氛围也是很紧张，跟隔壁韬韬队欢脱的氛围完全是两个极端。

但最后韩庚凭借着小本本，把所有选手比较之后，留下了自己觉得更有实力的，虽然选择的过程比较费时间，但还是很公正的，给严谨认真的韩庚队长鼓个掌。

看了节目第一期，虽然所长还没弄懂locking，poping，breaking的区别。

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