宋祖儿的美鼻撑起全脸颜值

这次参加北京电影学院艺考的宋祖儿也是同样吸引了很多人的目光，她身穿黑色羽绒服，扎着高高的马尾，哪怕戴上口罩也遮不住她青春靓丽。

又是一波艺考季，上海戏剧学院艺考首日，一名正在上大学的男生坐在考场外等待他参加艺考的女友，撒了一地狗粮。

单身汪

这次参加北京电影学院艺考的宋祖儿也是同样吸引了很多人的目光，她身穿黑色羽绒服，扎着高高的马尾，哪怕戴上口罩也遮不住她青春靓丽。

宋祖儿艺考

宋祖儿

宋祖儿

作为一个原汁原味，从小美到大的明星，宋祖儿的高鼻梁是不得不夸赞一番的，高鼻梁会让五官精致立体，有很多小仙女不甘心，表示先天没有，后天补齐！

不认输

黑诊所看到了美鼻市场的巨大需求，于是开始暗戳戳的拉人整形，导致很多小仙女隆鼻失败，那么有很多小仙女就想问了：隆鼻失败后经过多长时间再次修复才比较保险？

找正规医院

正常来讲分两段时间，一段时间很早，另一段时间是上次手术完全恢复后。需要早修复的是鼻子轻微的歪，这种情况基本不需要开刀，需要推或按摩就能够矫正；而等到恢复完全才能再次手术的人大多是因为手术不成功。在隆鼻后有相当一段时间的肿胀阶段，肿胀阶段是因人而异的，在正常情况下，隆鼻后一到两个月肿胀明显，鼻子轮廓模糊，如果想做二次修复，这时候是很难把握矫正程度的，矫正多少是未知。一般医学上的恢复通常是在半年到一年之内，医生根据每个人的恢复状态决定修复时间，这个时间一定要符合组织的愈合规律，再次修复才比较保险。

理论

每一次手术都是一段惨痛经历，所以，不想做二次修复的话就乖乖去正规医院，找专业的医生为你量身定制吧~

么么哒

（微整形：宋歌、宋锐）

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