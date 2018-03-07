孙怡首次出战时装周 她暴露了比素颜丑更可怕的问题

最近几天的时装周进行得如火如荼，天朝女星也再次闯荡巴黎。呐，有首次参加巴黎时装周的辛芷蕾~身穿黑丝绒棒球衫，一身黑酷造型也是非常有气势啊。

（文 微信公众号：新氧）

文章原标题：孙怡首次出战时装周，就暴露了比素颜丑更可怕的问题…

最近几天的时装周进行得如火如荼，天朝女星也再次闯荡巴黎。呐，有首次参加巴黎时装周的辛芷蕾~

身穿黑丝绒棒球衫，一身黑酷造型也是非常有气势啊。

坐在人群气质也不输，开心得像个孩子。

同样首次去巴黎时装周的还有小花徐璐。昨天才从机场出发，一身简洁穿搭俏皮可爱，期待她在巴黎的表现哇。

宋茜是她第四次去巴黎时装周了。今天公布了几张在巴黎的街拍，也还挺小清新的~

阔别时装周很久的袁泉也再次在巴黎亮相，黑色风衣简单牛仔裤，依旧文艺而气质脱俗。

刘涛将女强人风范进行到底，一如既往攻气十足的造型，气场满满。

同样想“攻”一点的，还有马思纯…但是这造型搭配是什么鬼？

看到一张未修图，更是被吓到了。第一眼仿佛看出了些她男朋友欧豪的气质。

同样被造型坑的还有陈意涵。说好的元气少女呢？

这大油头和黑皮裙，让她一瞬间老了十岁吧。迷死氧第一眼都没敢认！

相比之下小花金晨前的造型就青春活泼很多，也别有自己的一番风格。一对麻花辫搭配色彩斑斓的T恤和短裙，显得漂亮可爱又鬼马精灵。

后来的一套工装短袖+高领碎花内搭+卡其色半裙的搭配，竟然也驾驭得不错。

这种小棉马甲搭配凉鞋的时尚，迷死氧虽然也不是很懂，但是看起来也没有太违和。

安静起来气场也很强大，在人群中也是挺亮眼的。

不过说到这里，迷死氧发现在找照片的过程中，竟然看到了金晨和孙怡的同框诶！

话说两人在国内基本没有什么合作（交集大概是都跟韩东君拍过戏？），所以这次同框还是蛮罕见的。

既然同框了，就免不了被比美。看了眼评论，大家纷纷表示从整体看还是金晨好一些。

难道真的是因为生完孩子影响了自己的状态？

问题当然不是在脸上。其实说起来，这大概也是孙怡生完宝宝后第一次公开露面。也是她职业生涯中第一次去时装周，所以自己和公司应该都比较重视。团队发了不少精修过的宣传照，羊猛的一看，这脸的状态也太好了吧！

笑起来超级甜啊！

可是仔细一看，还是能看出修图痕迹的。

原本她的长相辨识度也不是很高，修图之后更有点跟别人撞脸的感觉。时而像换头宝贝~

不小心又能看成一直被说跟她长得像的李沁。

有时候还有点像林允。

然而看一下未修图，就可以看出比较真实的状态。脸明显比精修图中大了一圈。

动态的视频中，看得更清楚些。

面颊上堆积的肉肉非常明显。看来明星坐完月子也是会胖的啊！

不过尽管人家胖了些，不可否认还是美的，气色看起来相当不错。

当然化妆应该有帮到她不少。孙怡的素颜大家多多少少都领略过了，妆前妆后完全不像同一个人。

素颜暴露出孙怡面部存在的问题是：肤色暗沉、唇色深、眼睛无神。这些问题都会让她看起来比较苍老，没有生气。

不过这些，几乎都是可以通过化妆来改善的。粉底一遮，口红一涂，眼妆一画瞬间就变身元气满满的美少女。

但有些问题是化妆所没办法改变的——那就是仪态。再来看下这张照片，有没有发现，孙怡其实并不是输在脸上，而是仪态看起来有点问题。

气质不够大方自然，跟大表姐穿类似款的对比，来感受下。

没错，孙怡有个比较明显的问题：脖子前倾。

就是大幂幂和娜扎的同款仪态问题。

陈妍希也比较典型。

你们最近pick的偶像练习生中小哥哥周锐，这个问题也hin严重诶。

原本孙怡的脖子是不短的~

但因为前倾比较严重，所以正面看起来总觉得脖子很短，对整体气质影响很大。

来个对比，同样的扮相，但是因为孙怡的脖子前倾，整体上就减很多分。

孙怡的这个问题应该也是存在挺久了。在戏里基本上一直是这种状态。

这几天刚刚开播的新剧《人生若只如初见》中，脖子前倾依然很明显。

访谈节目里，也是不自觉前倾。

生活里大概也形成了这样根深蒂固的习惯。（艾玛，看久了有点脖子疼）

事实上，在我们生活中，由于经常看手机看电脑，脖子前倾似乎已经成了大多数人体态上的一个通病。而造成脖子前倾的重要原因，是这些不良习惯造成的颈椎深层肌肉过度拉伸和肌力减退。

所以要想避免这种不良体态的出现，在日常生活中就要坚持改掉长时间低头玩手机的习惯，以及面对电脑时的不良坐姿。

同时要养成昂首挺胸收腹走路或站立的好习惯。

然后可以每天试一下坚持站墙角，做简单的拉伸动作，缓解疲劳的同时，也可以在一定程度上矫正体态吼。

当然，如果你已经形成了这样的体态问题，那就需要通过科学的运动来慢慢改善。

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