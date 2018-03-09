又一神作 片中最萌萝莉的长残指数竟和林妙可一样高

提到印度电影大家最先想到哪部？《贫民窟的百万富翁》？《三傻大闹宝莱坞》？《摔跤吧爸爸》？今天羊想跟你们分享另一部印度电影：《小萝莉的猴神大叔》，唉唉唉，先别跑~ 不要被电影名字骗了，其实内容非常动人。

（文 微信公众号：新氧）

文章原标题：又一神作电影，可片中最萌萝莉的长残指数竟和林妙可一样高！

提到印度电影大家最先想到哪部？《贫民窟的百万富翁》？《三傻大闹宝莱坞》？《摔跤吧爸爸》？

今天羊想跟你们分享另一部印度电影：《小萝莉的猴神大叔》，唉唉唉，先别跑~ 不要被电影名字骗了，其实内容非常动人。

这部印度高分喜剧神作在中国上映后，在各大电影评分网站分数居高不下，截至目前猫眼评分9.7，淘票票评分9.5，新浪微博评分9.4，豆瓣评分8.6，成为同期影片中口碑最佳的电影。

说电影和小萝莉之前羊吐个槽，从《三傻大闹宝莱坞》、《 外星醉汉PK地球神》、《偶滴神啊》··· 到今年大概登顶了：《 小萝莉的猴神大叔》？？？ 这些译名是咋想的？

能与之一战的大概只有台湾的译名：《娃娃返乡任务》？？？

此处本来是演职人员介绍，可Miss Young觉得你们不会感兴趣，算了不写了。反正全部都是印度宝莱坞的影帝影后就是了。

影片开头是绝美的克什米尔风光，地处印度和巴基斯坦交界处的世外桃源，故事也从这里展开。

小萝莉沙希达的家乡就在这片绝美的风光中。在漫长的国家争端中，克什米尔成了敏感地区，一部分在巴基斯坦境内，一部分在印度境内。

生活在巴基斯坦的沙希达是位小穆斯林，善良、聪明、可是··· 不能说话··· 在经历一次意外后，妈妈决定只身带她去往印度境内的伊斯兰教圣殿朝拜祈福。

回程的火车在跨越国境时停车检修，阴差阳错之下将沙希达与妈妈分隔在了两个国度。

离开妈妈的沙希达遇到了电影的男主人公：帕万，一位虔诚的印度教徒（古代称为婆罗门教），猴神哈努曼的信奉者。因极其虔诚，大家也叫他“猴神”。

帕万是个极其耿直、善良的人，至憨而近愚，口头禅就是“我从不说谎”、“我从不做偷偷摸摸的事”。

在警察表示沙希达没有任何身份证件、无法提供帮助后，帕万只好把她带到准岳父家里，临时起名穆妮，并告诉准岳父，穆妮如此优雅善良，肯定是一位婆罗门。

▲印度教将人分为四个种姓：婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗，婆罗门地位最高，其余种姓的社会地位依次降低，种姓制度在现今依旧盛行，人的高低贵贱就以种姓区分。

然而在点滴细节中，帕万和准岳父发现，穆妮不但不是婆罗门，连印度人都不是，她是个异教徒穆斯林，还来自敌国巴基斯坦！

在种族、信仰、国籍··· 重压下，准岳父家再也容纳不下穆妮，帕万决定将穆妮送回巴基斯坦。

可惜命运有意捉弄，求助官方渠道导致签证无法办理、求助中介渠道遭遇人贩子导致穆妮差点被卖入红灯区···

懊悔的帕万做了一个大胆的决定：亲自将穆妮送回家。即使你非我族人，即使此去千难万阻。

就这样，没有签证、没有护照、甚至对路途完全陌生的两个人揣着帕万为结婚存的一笔钱上路了。

来到两国边境的帕万，又开始了他的轴。

没有签证必须偷渡，他却一而再的坚持，必须获得“允许”才能过去！即使被打到遍体鳞伤，即使士兵被他感动愿意睁一只眼闭一只眼，他坚持：没有许可就一步也不可踏入。“信奉哈奴曼的人，怎么可以做偷偷摸摸的事”。

▲图片来源：印度通

这种轴却幸运的让他跨越国境，也成功遇上了一事无成却愿意相信他的记者“查德·纳瓦布 ”。

查德·纳瓦布说：“你要么是个勇士，要么就是个傻瓜”，而帕万让两者完美结合。

之后的旅程变成了三个人，也多了不少温馨和欢笑。

在一路斗智斗勇、被追捕、假扮穆斯林、甚至险些丢掉生命之后，小穆妮终于与母亲团聚。

影片最后，沙希达在两国边境送别帕万。

站在高高的电网旁，抓着冰冷的铁刺网，沙希达用尽全身力气发出了人生第一个声音： 叔叔。那个第一次遇见，他让沙希达称呼他的声音。

两国争端还将持续多久我们无法预测，根深蒂固的种族、信仰隔阂还会存在多久我们无法得知，可在这一刻，爱的力量，却打破了偏见，跨越了种族。

催泪大片？它并没有刻意去堆砌泪点。相反，剧中人物在做一切我们觉得极其触动人心的事时，都坦然又平和，似乎在说“难道不应该这样”？反衬得屏幕前的我们内心那一丝世俗那么不堪。

影片里贯穿着巴基斯坦和印度的仇恨，沙希达爸爸因为服役没法去印度；帕万准岳父对巴基斯坦人的仇恨；大使馆前的冲突；再到后来巴基斯坦警方对帕万。又得益于这种仇恨，将帕万的“一根筋”、路途所遇为他们打破“原则”的善意··· 烘托得更为摄人心魄。

或许真的印证了那句话：最朴实纯真的，最具有直击心灵的力量。

解说完剧情，羊要很不解风情的开始说颜值了。

关于 颜值

剧中的沙希达（其实羊更喜欢“穆妮”，因为帕万口中的“穆妮”总是带着怜爱，让这个人物都更加鲜活）扮演者是印度的一个童星，哈莎莉·马洛特拉 Harshaali Malhotra，出演这部电影时才6岁。

▲哈莎莉更小的时候

前几天10岁的她和导演来到中国宣传，羊却惊奇的发现，小萝莉长残了？

细看貌似五官都没啥变化，可为啥感觉残了？远没有以前的萌感？

1、颞部，就是这里。

哈莎莉其实小时候就有颞部不饱满的问题。

只是这会儿脸还肉呼呼的扰乱视线、加上剧中多是披发，填补了颞部的空缺，让她的问题得到了很好的隐藏。

而现在随着面部的发育，面部宽度增加，可颅骨却没有跟着增加，于是造成了头看起来变尖的局面，就更显得颞部窄面宽。

就像下图从左往右的变化一样。

看同样是披发，剧中的和现在的对比。

而且这一变化还加速了她的萌感丢失。因为头比脸大是幼童的特征，随着面部的逐渐发育（头骨的发育变化很细微），越接近成人、脸比头大的几率越大。

2、下半脸造成的比例变化

说完横向脸和头的比例变化，顺便说一下纵向的变化吧。很明显就是她的颅面比例变了。看下图，头面部各部分的生长比例和速度不同。随着生长发育，颌骨开始生长，于是脸会变长，萌感减少。

看这个例子，是不是随着中下面部的发育，幼齿感少了，萌感自然就少了？

小萝莉哈莎莉的变化也是这样。

注意看下巴在水平线上，可是右边眼睛位置已经明显要更靠上了，这就是中下面部骨量增长形成的容貌变化。

3、眼眉，哈莎莉的眼睛是很典型的萌萌下垂眼。

看面无表情的更加明显。

再加上她的包包脸，在剧中的哭戏段落片段格外惹人心疼。

可是到现在你们看见照片是什么感觉呢？

而且因为2提到的中下面部发育变长的原因，就显得眼睛在脸上所占面积大大减少，萌感进一步丢失。

就像从一个SD娃娃逐渐变成了正常人，自然大多数人有种萌娃长残的失落感。

其实这样分析下来大家能看出哈莎莉并不属于真正的“长残”，这些变化都是正常生长发育的必经变化。只是恰好哈莎莉在小时候长成了最符合人们心中萌娃标准的样子，所以之后怎么长都是“残”。

这种变化也未尝不是好事，说不定过不了几年，哈莎莉就会完全摆脱萌娃特征，出落成完全符合人们心中“少女”标准的样子呢？

最后用哈莎莉的剧照截图来结尾吧，点赞的都可以像穆妮一样好运常伴，途遇天使。

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