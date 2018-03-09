张韶涵和她的多年恩怨 远不及这一点让人心疼

这两天张韶涵和“黑白狗”的故事还在持续发酵，各大新闻都在跟踪发文。反正羊觉得挺无聊的，他们当年的恩怨只有当事人知道，大家还是不要添油加醋的曲解传播了吧。

（文 微信公众号：新氧）

文章原标题：张韶涵和黑白狗的多年恩怨，远不及这双比郑爽还细的腿让人心疼···

这两天张韶涵和“黑白狗”的故事还在持续发酵，各大新闻都在跟踪发文。

反正羊觉得挺无聊的，他们当年的恩怨只有当事人知道，大家还是不要添油加醋的曲解传播了吧。

相比那些“江湖恩怨”，在这个神圣而伟大的女生节，我们还是看点轻松的事情吧。

前几天，张韶涵直播分享减肥心得，想想看，她一直以来给大家的印象都是瘦瘦的身材，所以她讲减肥应该还蛮有说服力的。

直播时张韶涵的整条腿几乎都暴露在视频里，腿上还套了一条松紧带一样的东西，在宽松的黑色短裤和松紧带的映衬下，这双腿有点细的惊人。

此时羊的脑子里突然蹦出了郑爽一度瘦成麻杆的双腿。

而今天张韶涵的这双腿恐怕比郑爽只细不粗吧？

如此杆细的双腿，让原本只有一米五多的张韶涵看起来像个一米七的超模！

更形象的是动图，大家来感受下这2万伏的暴击。

暴击过后大家的心情都是一样的···

但其实，张韶涵从小就特别瘦这点我一直都是知道的。

不管什么时候，身材都是娇小瘦弱的，和她倔强又坚强的性格形成鲜明对比。

穿普通的休闲装，在她身上显得格外肥大。

不过修饰好瘦瘦的身材，立马就能变身超模既视感。

写到这里，羊的内心其实是无比焦躁凌乱的，因为卡在这里已经难产仨小时了，本打算说完开头她直播里的小细腿，再延伸说说她这些年的身材变化，可是翻遍了她过去的照片，没有找到一张衬托好身材的。

反而发现她的好身材一直被“堪忧”的衣品掩盖了，比如这张，粉红丝袜配黑纱裙的视觉冲击直接让人忽略了她瘦瘦的身材。

带金丝的打底裤、低腰灯笼短裤，没办法让人YY到她还有个好身材。

这张和上面雷同，好像妈妈桑附身。

虽然宽松的运动装没错，但穿在张韶涵身上最多只会让人感觉清纯活力，没有其他。

肥大的多层次连衣裙本应该出现在腹部、大腿比较肉肉的女生身上，可张韶涵穿上她，再配一双严重反季节的毛毛鞋，恩，只有脸还不错···

好像湾湾女生都钟爱这种五颜六色的搭配，宽腰带更是抢光了张韶涵身材上的所有优点。

里长外短的搭配应该只适合身材高挑的妹子吧？张韶涵穿起来，本来就不高的身材好像被五五分了。

枚红色纱裙和白色长裤的搭配，emmmm，胳膊还是蛮好看的。

豹纹、雪地靴、低腰牛仔裤，好像那个时期很流行这种搭配，不过羊还是接受无能。

这张和上一张风格类似，繁重的搭配看着好心累。

穿这种宽松的长筒靴，虽然腿细的优点稍微能感觉到一点，但累赘的搭配怎么看都像从妈妈那里偷来的···

这~估计造型师是想打造“冰雪公主”的形象吧？结果不小心用力过猛了。

又是带颜色的丝袜配短裤，身高矮的妹子慎选啊！！！

条纹连衣裙、条纹长筒袜、不懂···

继续还有花纹黑丝袜，可再瘦的腿也经不起这种袜子的折腾吧？

金属打底裤也有，数不清多少层的上衣，中筒皮靴，好像小学生来表演节目的。

哇呜，不穿彩色丝袜和条纹长筒袜，还有鲜艳色的破洞袜，是不是湾湾女生对彩色袜子有种癫狂的迷恋感啊！！！

背带短裤+长筒棉靴，好吧，膝盖那里还蛮白的~~~

按照现在流行的长筒袜配高跟鞋的时尚眼光看，这张小腿部分还算说的过去，只是过于累赘的上半身和发型，容易让人忽略这一点。

偷穿妈妈衣服系列这里还有。

装饰过重的紫色裙子和高筒白靴，还好有好看的胳膊和腿挽回一点点美感。

从上到下的直筒感，好身材被裹在里面一定不开心吼。

即使到了卖力包装的专辑封面上，依然是繁琐的布条装、胖出两圈的高跟靴确定不是奶奶年轻时穿剩下的？

总之，写到这里大概还有好几百页类似的照片，也许那些造型在那个时代很流行，但看的羊已经忘记开头直播里张韶涵的样子了。

说实话，要不是这么系统的看了一遍张韶涵过去的照片，真没觉得她的衣品会到如此境界，还一直在纳闷，瘦小的身材下，是怎么爆发出那么有感染力的歌声的。

不过还好，再次回归的她终于在穿衣上做了“减法”和提高。

私照也会把好身材展现出来了。

开始注重健身，把身材好好的保持住。

再练出一些好看的线条，什么款式的服装都能轻松驾驭了。

最最重要的是，如今重生的张韶涵再也不是过去那个只有倔强，没有衣品的小女生了，经历了家庭、事业、友情的波折，她真的活成了自己的女王，还有大家的女王！

今天点赞的同学都能拥有一双张韶涵同款细腿哈！

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