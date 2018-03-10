隔着屏幕都替她们脚疼

是的，每次看女明星们穿高跟鞋，都很想问一句——你们真的不疼吗！！！今早刷到大幂幂昨天的活动路透。除了胸很大，腿很细之外，还让我惊叹的一点是，鞋也是真高啊！

本文来自微信公众号“新浪娱乐”

文：熊小夭

是的，每次看女明星们穿高跟鞋，都很想问一句——你们真的不疼吗！！！今早刷到大幂幂昨天的活动路透。除了胸很大，腿很细之外，还让我惊叹的一点是，鞋也是真高啊！

脚背直立立的都竖起来了。

看特写感受下。敢情是只用半个脚掌走路吗？

搜了一下她之前的活动图，这几乎是她穿高跟鞋的常态。因为她不怎么穿有防水台的高跟，所以脚背给人的观感最直观！

以上还不算最可怕的，最可怕的是这种脚背90度直立。怕不是来段《天鹅湖》的音乐就可以跳芭蕾了吧。

这鞋子的高度。我是服气的！！！

此处只想打个tag——#女明星为了美不容易#其实杨幂在娱乐圈女明星里身高不算低。真男时期测过身高，166.5！

但出席活动还是需要穿上高到不符合人道主义的高跟。

没办法，因为要美要显高显瘦！

我们之前总吐槽女明星爱穿那些防水台超高的驴蹄。

驴蹄丑是丑了那么一点，但因为有防水台相对更好穿，没有防水台鞋跟又很高的话，穿上之后估计只能用脚尖直立行走了。

有些看着真心觉得虐脚！徐璐这张图看着也是怪可怕的。

从侧面看，脚背都鼓到和脚趾成一条水平线了。

曾经还看过江疏影的一张图。鞋跟不算高到吓人，可拱起的脚背高度看着就有点吓人了。

实力诠释什么是坐着都费劲。之所以坐沙发边，也是因为沙发太矮坐不了吧。

还有白百何这张著名的图，鞋头上有个尖，戳到肉里去了……

放大一看感觉白百何的脚都被“扎”红了！

真的不疼了吗？

像是冉莹颖，每次看她穿高跟鞋都替她难受。因为脚比较宽嘛，一般穿高跟都比较费劲。

脚总能被挤变形。

一场节目录制下来，脚能勒成这样。

还有王子文那触目惊心脚伤！！！

为了弥补身高容易吗！

宋茜之前不是被大家发现过脚趾外翻的情况吗？

就是她以前经常穿高跟鞋练舞导致，脚被高跟鞋挤压，长期一来就成这样了。

看她穿高跟，经常是大拇指突出的那块被挤得通红。

脚都这样了，她穿高跟还是挺拼的。

巴黎时装周上那脚背。。。

不过还是最服气贝嫂！！！踩高跟上跑步机！牛逼！

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