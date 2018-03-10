这位92年的小姑娘竟然是时装周上最惊悚的那个

声势浩大的时装周最后一站，巴黎秀场已经落下帷幕，之前我们看到的明星照都是这样的，化身妖娆猫女的范冰冰，高级脸袁泉继续走气质路线...

（文 微信公众号：新氧）

文章原标题：范冰冰黑山老妖妆不算啥，这位92年的小姑娘才是时装周上最惊悚的那个！

声势浩大的时装周最后一站，巴黎秀场已经落下帷幕，之前我们看到的明星照都是这样的，化身妖娆猫女的范冰冰。

高级脸袁泉继续走气质路线。

状态和穿搭都没啥槽点的江疏影、宋茜、杨丞琳、朴信惠···

这些美好的照片大家一定都熟悉了吧？接下来就是明星们最怕看到的外网无修图了，不知道这次的“bug最大女星奖”又要花落谁家。

打头阵的依然是范爷，妖娆的猫眼妆虽然一时有点难接受，但多看两眼之后还算说的过去吧？

毕竟这么近镜头的拍，皮肤五官都没掉线的，范冰冰必须算一个。

已经有了结婚念头的杨丞琳这次看起来还是那么少女，三十几岁了，皮肤还是那么紧致饱满，看的羊嫉妒心爆发。

这里必须要乱入一位男明星周董，这么近看，好像他这些都不曾变过，唯一不同的是从原来的小鲜肉变成了糙汉大叔，只是这么茂密的胡茬子，亲亲的时候真的不怕扎到昆凌咩？

除了国内明星，沉浸在恋爱中的朴信惠也出现在了秀场，造型和妆面不用多说，韩味十足。只是怎么隐隐觉得苹果肌和法令纹的地方有点不对劲呢？是又胖了还是下垂了？

同样来看秀的韩星还有Irene Kim，两个也算是秀场好姐妹了。

最后就是我们的春夏小姑娘了，羊之所以把她放在最后是有原因的，大家先看她的无修外网照，是不是觉得眼睛和眉毛有种惊悚感？像是在害怕什么东西。

笑起来眼睛也有点瞪着的感觉，并且左眼明显比右眼大。

喏，整体是这样，瞪着圆圆的眼睛像只受惊的小鹿。

话说这些发现问题的网友也是迷死氧的粉丝嘛？竟然还知道主要问题是出在眼睛和眉毛上。

为了证明不是外国摄影的锅，我又找来了春夏的其他照片，仔细观察眼部的话，好像多多少少都有点挑眉瞪眼的问题哦。

当然，有瞪眼挑眉这个动作并不能说明啥问题，充其量只能说表情丰富，想把眼睛睁大点而已···

可是，相比上面明显是自主操控的瞪眼表情，春夏在没什么表情的时候也会有点瞪着的感觉，就好像上眼皮和眉毛被什么东西吊着。

我左思右想，为什么那些瞪眼的表情包一看就是表情操控，而春夏这个就觉得怪怪的呢？是因为眉形太挑？上眼肌提肌过度？还是习惯性表情？我们还是一个一个原因推测看看。

先说眉形，这个原因的怀疑度是最高的，这种眉形在西方女人的脸上很多见。

泰勒一直都是上挑的眉形，视觉上她的眼睛也是上挑的感觉。

现在我们把春夏上挑的眉毛降下来，瞪眼程度确实降低一些，但还是稍微有一丢丢不自然感。

这是出道前做平模的照片，标准的一字眉，眼睛也没有瞪的感觉。

后面拍的一些作品里也没有。

所以这么说，过挑的眉毛并不是导致瞪眼的最大因素。那再来看眼睛，刚出道时春夏的五官条件很不错，有深邃的眼窝、高鼻梁，眉骨也蛮高的，还有明显对称的双眼皮，也没有瞪眼之类的问题。

很多角度有点像杜拉斯。

只是偶尔会觉得眼睛看起来没精神，没灵气。

所以不知道是不是基于这个原因，春夏去做了上眼睑提肌，把上眼皮提上去，会看起来精神很多。

当然了，上眼睑提肌并不一定需要同时做全切双眼皮手术。

还有另一种方法是通过从眉毛里做切口，切除切口以下多余的组织，这样的好处就是可以隐蔽伤口，并且不影响原本的双眼皮。

坏处就是更适合组织过多造成的轻微遮瞳（例如三角眼、衰老下垂遮瞳），不适合本身提肌力量过弱的情况。而且组织切少了，术后效果就会不明显，切多了，就有种上眼皮被吊起来的感觉，即使自然状态下也会有瞪着眼的感觉。

再回到春夏，双眼皮没怎么变，但后来她有不少照片都是有点上述那种感觉，不管挑眉还是平眉。

当然了，并不是说春夏一定做了上眼睑提肌并且提多了，这只是猜测而已。但视觉上眼睛还是有点变化的吧？

最后再说下习惯性瞪眼挑眉，这一点完全就属于个人习惯了，习惯性瞪眼的有很多人，吴昕、宋茜都是例子。

而到了春夏这里，也许她深知自己的眼睛不够有精神，所以拍照时会习惯性的把眼睛瞪大，感觉那样会显得精神点？

总之不管是什么原因，春夏从平模到现在的颜值还是突飞猛进的，脸变精致了。

拍照衣品都很有感觉。

只是看了她这么多照片，总有种女版鹿晗的感觉，怎么回事？

好啦，今天就写到这，转发点赞的同学，好运在向你们招手···

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