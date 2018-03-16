我们天后蔡依林一直都在勇敢做自己！勇敢做机场照中的清流！晒图↓但是！身为林林的死忠粉，我想让她美！！！给我往死里美！！！我这恨铁不成钢的劲儿啊。

本文来自微信公众号“新浪娱乐”

文：大象

我们天后蔡依林一直都在勇敢做自己！勇敢做机场照中的清流！晒图↓

晒了好几张图↓

但是！身为林林的死忠粉，我想让她美！！！给我往死里美！！！我这恨铁不成钢的劲儿啊！

今天看到林林重出江湖为某品牌站台了！看到她的造型还挺欣慰的！

咋着？蓝西装、阔腿裤、露脐装，一叉腰一微笑，不美吗？

整得我都有点激动了，把林林最近穿搭都看了一遍。总结一下就是：品味有在提高，但是仍需努力！

先看活动穿搭，越来越有diva既视感了，很带劲的！

这种丝绸印花吊带长裙一穿，有腔调有风情！这组造型我个人觉得是可以打到90分的。

金曲奖上的这一套，看起来也没有太另类。大裙摆倒是把我们蔡女士衬的个子很高。

有时候蔡女士也会穿这样的修身长裙，这是个挺保险的造型，即便还没有凹好造型，看起来仍然可以过关。

接下来就是一些无功无过的造型了。因为我们蔡女士的身高不太“女神”，比较小只……所以在穿衣上很容易暴露自己的身高缺点。像这件穿大一码的上衣。

以及看起来不太利索的西装套装。

有点臃肿的衬衫裙搭配等等。

不过有时候蔡女士的状态好，还是可以扳回一局的。像这样↓

有时候，即便状态逆天，这一局也扳不过来。你说穿一次性被单干啥！

你说穿这迈不开步的裙子干啥！

你说穿这自带一块抹布的裙子干啥！

你说穿这让人老十岁的裙子干啥！

你说穿这自带防水塑料布的靴子干啥！

你说cosplay阿童木干啥！

你说说……穿这干啥！！！

我希望蔡女士可以越来越diva、越变越美的心真的不能再急切了！但蔡女士一直都在时不时地给我们“惊喜”也是真的！天后，不怕，我们继续努力！

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