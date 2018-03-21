今天在影视博览娱乐英皇电影巡礼活动中，林峰正式公开宣布与拍拖多年的吴千语分手了。随后吴千语也盖章分手一事，称希望大家多留意她的工作。

（文 微信公众号：新氧）

文章原标题：林峰正式宣布跟吴千语分手！他的换头新欢却爱cos热巴…

今天在影视博览娱乐英皇电影巡礼活动中，林峰正式公开宣布与拍拖多年的吴千语分手了。

随后吴千语也盖章分手一事，称希望大家多留意她的工作。

其实林峰早前就被曝光新恋情，是最近他去相亲被网友爆出来了，貌似是他刚拍完戏回港，就被父母安排相亲了…

很贴心的给她买娃娃。

据说媒体追着他问是不是新恋情，被林峰否认，不让还警告记者不要拍女孩，很袒护对方身份。

这大长腿也是挺吸睛的。

之后姑娘的资料也被扒出来了，张馨月，车模、十八线小演员、专科毕业， 在江苏广播电视台工作。

曾经拿过2010年全国时尚内衣模特大赛的亚军。

7年前是长这样的。

你们一定要记住这张脸。

再来几张近照欣赏一下。

工作时候的样子。

是不是觉得有些角度像混血，尤其是像周扬清？

and雪梨。

这是一张小瓜子脸，集合了大双眼皮、高鼻梁、尖下巴、微笑唇的网红标配款。

cos过热巴的凤九，问网友们像吗？

看了下评论，很美，比热巴好看。

你们觉得呢？

比较早期的照片，脸稍微大一些，有点肉肉的。我们先从下巴看起。

下巴并不长，有些微短。

来看对比，下巴加长了一些。

还翘了很多。

她之前脸型并不算很小，咬肌也很大。

整个脸是平的。

现在巴掌小脸，可能是打了瘦脸针加瘦下来了。

这张对比图能看出脸型变化也很明显。

鼻子能看出山根比较低，正面看鼻翼稍微有些宽。

现在的改变从鼻起点的位置来看，加高了山根，鼻翼稍微缩小了一点，点开大图看的更清楚些。

再来看个鼻子的正面对比，鼻梁、鼻翼都有变化，整个鼻子更精致了。她的鼻子还算是自然，没有很夸张。

因为之前大多都是化妆，没有素颜的照片，现在的平行双眼皮可能是后天又加工，也可能是天生如此的。

但她的眼角变化很明显，直接是个圆的洞洞。

看个对比图更醒目。

虽然脸挺网红感，但身材真的很不错。

她肯定免不了要跟吴千语来对比了。网友说她有种刚脱贫的小网红气质，就脸来讲，千语bb赢了很多。

属于两种不同类型的美。

看了她近照，这鼻子和嘴巴也是前无古人了。

前段时间网友们都在奔走呼号林峰出蛊了，终于跟千语bb分手了。

千语bb在采访中说已经有2个月没见林峰。

而林峰也是对她闭口不谈。香港网络红人琼姐也在社交媒体上说两人已经分手，彼此更自由。

香港网友们也是普天同庆的感觉。

但其实有可能是林峰被甩了，而千语bb又找了一个新欢。

香港报道说是吴千语新结识了一个大咖，香港企业家施子清长孙﹑28岁的百亿‘富三代’施伯雄。

施家不仅在商界不仅涉及地产、基建，大桥、隧道、国道公路，在政界也是相当有地位，施家一门5个政协委员。

而关于这个新欢的背景网上披露的也不少。论年纪林峰38岁，比吴千语大14岁，而新欢只有28岁，比吴千语大4岁。

而论家财背景，林峰家是做地产生意，林峰爸爸有“厦门李嘉诚”之称。而施伯雄家是比林峰家实力更雄厚的大财团。施伯雄毕业于有政治家摇篮的美国乔治华盛顿大学工商管理学士，之后也是自己创业，含金量很高。

而据香港媒体报道，吴千语早前就已经提出过分手，而好爱好爱千语的林峰是马上选择停工陪她去欧洲游玩，才令bb暂时回心转意。

对于93年的吴千语羊是真的佩服之极。

绯闻不断，黑历史一堆，却还是能紧紧抓住男人的心。

跟林峰好时，众所周知林峰对于千语bb那是相当的专一和长情，媒体甚至把这段恋情称为一部买买买的血泪史。不顾家人的反对带着BB各种地方疯狂购物，可以说对吴千语是毫无原则的宠爱，而且是只对她一个人！

10分钟看中8个香奈儿包包，马上买。

买厨具，15分钟花掉15万！

一张床20万。

随手20几万的手表。

驾照还没有，直接买了辆价值300多万的阿斯顿马丁跑车！

21岁时直接购买一套250平方米市值3000万的豪宅送给她。

看看这满满的爱意。

最著名的就是连用7个好爱来表达对千语bb的痴情。“我好爱好爱好爱好爱好爱好爱好爱BB”，这个肉麻的表白梗一直伴随这林峰和吴千语，网友送吴千语“吴7爱”。

万千网友都有个疑问，林峰一个见惯了大场面，也谈过好几段恋爱的大男人，在最不缺美女的娱乐圈为什么单单对吴千语痴心绝对？可能她年轻、漂亮、情商高、有情趣，会玩吧。

恋爱本就是你情我愿一个愿打一个愿挨的事，两人关系中总有一个是付出比较多的。从19岁跟林峰谈恋爱，5年过去了，这段不被所有人祝福的恋情可能也要画一个句号了。最后祝愿林峰能找到一个真心相爱的好姑娘。

点zan的都能遇上对你毫无原则宠溺的人！

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