吴昕一个月从萝卜腿变筷子腿是怎么做到的

这几天吴昕和潘帅这对“无尾熊”CP又耍了个乌龙，网友以为俩人炒得沸沸扬扬的恋情终于要公布，会被强制喂狗粮。结果是潘帅为宣传演唱会宣传造势。这把网友高兴的不要不要的。

（文 更美APP 微博）

文章原标题：吴昕被潘玮柏嫌弃全因腿粗？一个月从萝卜腿变筷子腿是怎么做到的

这几天吴昕和潘帅这对“无尾熊”CP又耍了个乌龙，网友以为俩人炒得沸沸扬扬的恋情终于要公布，会被强制喂狗粮。

结果是潘帅为宣传演唱会宣传造势。这把网友高兴的不要不要的。

为啥？因为近日爆出吴昕出席某红毯的照片。身着礼服美丽大方，但是一拉近看这脸也不知是怎么了，颜值掉线实在是隔着10个大幂幂啊。

大大的眼袋比眼睛还大了。。。。。网友直呼人老色衰难配潘帅，果然这是个看脸的时代。

这老10岁+的宇宙无敌大眼袋估计马东看见都得拉着她去割了~

这一定是所长打开的方式不对，明明吴昕这两年伸手时尚圈混得资源也不错，应该是介样婶儿的她↓↓

这么美的吴昕怎能颜值掉线这么快，娱乐圈压力大，明星们作息不规律也是很大诱因，眼袋这个东西还是尽早处理吧，不然变成眼袋大妈可咋整呐。

又不是没有处理办法，真是惹，来来来！所长告诉你都有啥办法▼

吴昕悄么声儿的不知不觉瘦了，整个人时尚了，也惊艳到了我们。特别是曾经土圆萝卜腿儿的吴昕，多年的肌肉型小腿悄悄地瘦成了如今的铅笔腿。

吴昕以前上半身还是很正常的，没有虎背熊腰的，但是她的腿不光肌肉线条明显，粗壮的小腿更是把O型腿的缺点摆在光天化日之下，众目睽睽之中啊~

娱乐圈里因为腿粗最受网友诟病的提名非阿娇莫属了吧。天使的脸庞，真是“魔鬼”的身材啊。

这么多年来，阿娇一直受水肿的困扰，下半身总是胖胖的，而她的造型师，也并没有给她加分~

参加好友陈妍希和陈晓的婚礼为了给她P图修腿，连地板都P歪了，可谓是真爱啊。也hin是尴尬嘛

明明是盛世美颜，却败给了小粗腿，明明穿上长裙美若天仙，但是换了短裙，一秒暴露缺陷！所以啊，穿对衣服真的hin重要！！！

前两天的厌世脸郑秀晶今天机场照真是胖了不止一星半点儿啊，尤其是这水桶身材，小腿也粗了辣么多。。

之前被她马甲线圈儿粉的小伙伴们估计该结伴脱粉儿了吧。。

一个粗腿星人，人生最艰难的事情莫过于上半身纸片人，下半身胖成球了吧。没有阿娇的盛世美颜，却拥有阿娇的小粗腿，世界真是不公平啊~~

先搞清楚你是大腿粗还是小腿粗。大腿粗其实很好搞定，通过运动就可以瘦，所长给大家推荐几个瘦腿又塑形的动作，铺个瑜伽垫自己在家好好做吧~

但如果你是像吴昕一样小腿肌肉型粗呢？那么就和她一样打打瘦腿针就好。为什么不建议运动呢？因为不当的运动只会加重小腿肌肉粗壮，而且啊运动完一定要按摩小腿来消除腿部肌肉紧张。

运动达到瘦肌肉型小腿的路真是又窄又曲折啊。

肌肉形状与肌肉的成分比例有关。在人体中有两种肌肉的类型型肌纤维，也叫慢缩肌纤维。俗名叫红肌，red muscles ，它直径小，纤细，代谢方式主要为慢氧化型。你可以简单理解为耐力主导。Ⅱ型肌纤维也叫快缩肌纤维它直径较大，体积较粗。运动时收缩的速度快而有力，可理解为力量的主导。

如果你的红肌比例大于你的白肌，很可能你是纤细型耐力型的腿型，但是如果你的白肌的比例大于你的红肌比例的话，你很可能就是传说中的肌肉腿啦！

当然只有肌肉型的粗腿才适合注射瘦腿针喔！如果你不确定自己合不合适，可以在家做个小测试。

自我检测：准备一个长身镜，垫起脚尖、脚跟离地，检查小腿腿部线条，若肌肉线条不流畅，某块肌肉用力产生大肌，就属于肌肉型小腿。测试的结果如果是因为肌肉引起的粗腿，那就可以通过注射瘦腿针来实现瘦腿。

那么瘦腿针是什么？瘦腿针，其实跟瘦脸针是一样的，学名A型肉毒杆菌，是一种神经传导的阻断剂，也是一种天然纯化的蛋白质，用以治疗过度活跃的肌肉，实现瘦腿的效果。瘦腿针跟瘦脸针只有注射的部位跟量的不同。（但也要注意瘦腿针一次不要注射超过300u，会引起中毒不适感哦）

最后给所长点赞的都有郑爽杨幂的“漫画腿”！！笔芯！

来源于微整形平台“更美APP”

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