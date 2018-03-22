孙俪这话到底能不能信？

孙俪前几天更博为自己的经纪人说话了，还没有看过这条微博的朋友可以看一下，这组图是孙俪前几天出席某活动时候的图，郭思就是孙俪身后戴眼镜的那一位。

本文来自微信公众号“新浪娱乐”

文：大象

孙俪前几天更博为自己的经纪人说话了，还没有看过这条微博的朋友可以看一下↓

这组图是孙俪前几天出席某活动时候的图，郭思就是孙俪身后戴眼镜的那一位。

看得出来孙俪想要为郭思正名的态度很强烈！专门截图并且加粗划横线“（郭思）近照却成了这样”、“明显胖了啊”。对于这些评价的回复，孙俪在微博上已经说明了情况，是因为郭思尚处于母乳期。

而这个新闻关注点，其实是很少见的不觉得吗？之前大家只是关注明星的胖瘦，明星经纪人的胖瘦被大家如此关注。但是郭思的身材，之前的确就已被大家讨论过一番。这事儿要追溯到两年前，孙俪在微博上晒出了郭思身材变化的照片对比。

减肥之前的郭思↓

减肥之后的郭思↓

和网上随处可见的“半年我瘦了五十斤”的帖子一样，给人的视觉冲击力是很大的！不得不说瘦下来郭思跟之前相比变化着实大，且变美了很多，这也是当时引起大家热议的原因。

而且从孙俪当时微博中的话“说吧，怎么谢谢我”中可以猜到，郭思减肥成功，孙俪是有一定功劳的。所以现在说郭思复胖，孙俪肯定是不原意的。直接在微博中甩出了一句很有分量感的话→“有我在，她不可能成为胖子的”

孙俪这句话，你信吗？我信。因为自律。

这两年关于“养生”的话题大热，90后开始往啤酒里撒枸杞搞朋克养生派了。我们当时出过一篇关于娱乐圈明星养生的稿子，其中就提到了孙俪的“泡脚梗”。

孙俪和“泡脚”这个词，好像连在一起有很长时间了。我在她的微博里搜索关键字，看到最早关于“泡脚”的微博是两年前的夏至。

大家当时多半是开玩笑的评论，倒是和如今的养生说差得很远。可是这两年孙俪每逢节气，就发微博打卡泡脚，久而久之这个梗儿变得越来越瓷实。虽然很多人认为泡脚这件事很麻烦，但潜意识里认为它是有益身心的。所以很多人看到孙俪抓拍图状态不错的时候。

就想去泡脚。换种思路来看，其实这就是自律，做一件对自己有益处的事，可以坚持很久。我试想了一下，如果我今天加班了、我吃得很饱不想动、我心情不好……我可能没办法端着盆泡脚……

这就是了，对于我这种三分钟热度的白羊座来说，我渴望成为一个自律的人。娱乐圈有好多位，在展开详细说之前，我们继续说孙俪。孙俪除了泡脚之外，还有坚持运动。

很难！坚持运动真的很难！我想到前段时间有一个很热的段子，网友说他这辈子的谎话都对健身教练说了。我看到最爆笑的一个评论是这样的……↓

就……能坚持健身的人绝对是有毅力的。感觉孙俪在这方面好像也带动了邓超，两年前还在嗷嗷着找女性私教的邓超。

现在已经跟着孙俪的私教开始练了……

再来就是不熬夜，想到今天#半年晕倒四回#的帖子，觉得不熬夜真是长寿的重要因素之一！

自律，在工作中的表现就是井井有条。从职业的不同性来看，孙俪展现出来的自律，给剧本分类算是比较明显的一个。会根据角色年龄的跨度、心境的跨度来进行颜色分类。

到了《那年花开月正圆》里面，这些颜色变得更加细碎了。

还有就是开机前坚持吃素、坚持锻炼、不应酬等等这些给自己定的规定。

不要觉得孙俪这样的生活细节很“恐怖”，我找了一下圈里受大家认可的自律型明星，他们真的都有共同点啊！！！自律的人都是相似的第二弹。当年甄嬛身边的浣碧，现在也是大家口中的自律型明星！

蓝盈莹在出演《甄嬛传》之后，说实话没有太经典的作品播出。直到去年她在《演员的诞生》中的表现，才让大家又开始关注她。

后来关于蓝盈莹的讨论声越来越多，有一半都是在说她的自律。我去她微博看了看，就……真的很有计划！这是她今年跨年时发的微博。

总结了2017年的收获，详细到“英语打卡”、“体脂率”……“日记完成率”甚至有百分数。

蓝盈莹在微博上说的这些，看起来不太像是给自己树立人设。她曾经晒过一张英语打卡截图，去年十一月份就已经坚持学英语一年了。对于2018年，也列出了13项愿望清单，同样很……详……细……

值得提到的一点是蓝盈莹的恋爱谈得看起来也有自律的影子。她男朋友曹骏和她一起坚持打卡啊我的天！！！今年跨年曹骏出了个同款微博↓

两个人在微博上都有一个[周一总结]，总结上一周，计划下一周。不同点是蓝盈莹是用手机打的。

她男朋友是手写的……

啊！写到这里就发出一声由衷的感叹！别人的恋爱为什么都这么有励志的色彩！

自律的人都是相似的第三弹。陈数作为被大家认可的自律型明星，在某采访中同样曝光了她早睡早起的作息。固定的晨间运动和常年体重数维持。

在她的微博里可以看到她练瑜伽的图片，瑜伽功力如下图所示↓

特定的日子要到寺庙里吃素。

身边的一切事物要进行总结和归类。

对自己的皮肤要求很严，这一点我们在之前的文章里有提到过。

和孙俪说得一样，自律是因为要呈现相对最好的状态给观众看。

或许看到这里你已经觉得“我和别人的差距为什么这么大？”别着急嘛，让我说完…自律的人都是相似的第四弹。很长一段时间里，大家说林依晨由内而外的少女感，源于自律。

上图是她在直播中的状态，那时候她35岁。大家在看过林依晨这个状态之后扒出了几年前她在《康熙》上的卸妆照，差别不大。

从此林依晨的生活习惯变成大家热议的点，我们那时候也给大家总结过。首先就是非常注意饮食，吃新鲜、少添加的食物。林依晨认为皮肤状态，和饮食的关系还是很大的。

其次就是作息。林依晨的作息被说是“小老人的作息”。

原因是不拍戏的时候，她五点就起床了。是的……五点……

然后晚上十点之前就会睡觉！所以你看，林依晨和陈数的作息其实是差不多的，一个晚十早五、一个晚十一早六。

女孩子都是爱美的，很多人在看了林依晨式生活作息之后，也想要get同款自律。就看到有网友熬夜到凌晨五点，说：“想要有林依晨一样的自律！”其他网友一语戳中重点：她英语都读一个小时了，你这还想自律呢？？？因为我不是一个非常自律的人，每天都会写一堆便利贴要提醒自己怎样怎样做，我才会很羡慕这种对自己有规划且能坚持下来的人。自律，能使你变得更好、能使你的生活变得更好，我是相信的。今天这一篇文章啊，写给我自己看，也写给大家看！希望我们都能变成自律的人儿~今日互动话题：说一说你对自己的规划吧！

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