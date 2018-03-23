环球小姐冠军 不是演貂蝉就是虞姬的大美人整残了

来来来，大家猜猜这是谁？满脸充斥着肿胀感，感觉法令纹时刻都要承受着苹果肌的巨大压力。稍微做点表情，圆圆的两坨苹果肌高耸又下垂。

（文 微信公众号：新氧）

来来来，大家猜猜这是谁？

满脸充斥着肿胀感，感觉法令纹时刻都要承受着苹果肌的巨大压力。

稍微做点表情，圆圆的两坨苹果肌高耸又下垂。

是不是还有歪斜的错觉？

这个表情难道是在上演“机场恐怖”事件？

总之整体看起来有点路人感，半天也没认出来是谁。

就连火眼金睛的吃瓜群众也眼盲了，这不会是娄艺潇吧？或者李艺彤？金晨？何洁？牛萌萌？舒畅···总之像的人太多，给你们名字自己联想吧。

羊觉得上面评论区的每一位明星都很像，可是大家都没猜中答案，正确的答案应该是：张萌。

不过此张萌非彼张檬，俩人除了名字谐音一样，脸好像也有了同样遭遇···

和张檬的遭遇差不多，大家不约而同的怀念起了曾经那个很漂亮的张萌。

没错，作为环球小姐中国赛区冠军出身的张萌，底子一定不会太差，身材纤细高挑自然不用说。

颜值也是说得过去的，虽然脸盘有点略大，下巴略方，但在整形行业还没流行起来的年代，她应该算不错的吧？

高高的鼻梁、饱满的苹果肌都是现在大家喜欢做的项目。

笑起来虽然不甜美，但很大气。

04年出道之后，张萌也是拍了不少作品，其中被大家称赞漂亮的也有不少，比如点名最多的就是和曾黎一起出演的《蓝色档案》，网友纷纷被她们美哭了。

《离婚律师》里既娇媚又高傲的焦艳艳让大家记忆深刻。

《小丈夫》里丝毫不输俞飞鸿。

一些古装扮相也很美。

是的，相信很多同学也看出来了，张萌从出道到出演了很多不错的作品，她的脸是稍微发生了些改变，最明显的就是轮廓，之前有点大的轮廓窄了至少两公分的样子。

一是咬肌、二是下颌角，大概都有做过微调。

对轮廓改变很大的还有下巴，从短方的下巴变成了圆润尖翘的，视觉上也能拉长脸部比例。

眼睛也有所变化，变大，拉近眼间距这些都能看出来。另外好像还重新调整了鼻尖和增高了鼻梁，立体感稍微增强了一些。

经过这些调整，张萌应该也算是到达了她的颜值巅峰。

那张萌到底是不满意哪里，才搞成了现在这种样子？

其实，早在去年，她的脸就已经开始出现点小问题了，接受采访的时候脸肿肿的，做任何表情都有点不自然。

今年这种不自然的感觉越来越严重，导致大家都快认不出她了。

思来想去，导致脸僵硬、肿胀的原因无非就是常说的那两种原因：肉毒素注射过量or填充过度。迷死氧推测张萌可能属于第二种，填充过度。为啥呢？来看她参加比赛的照片，这时候她才23岁，有没有发现苹果肌饱满的同时，法令纹也蛮深的。

早期很多照片都能发现这个问题。

精修照也难掩盖过深的法令纹。

所以，年纪不大，就带着明显的法令纹的这种例子，你第一个想到了谁？没错，就是杨紫，不过相比来说，杨紫比张萌严重很多。

之前说过，杨紫的法令纹并不是单纯性凹陷，而是跟鼻基底有关系，比较有效的解决办法就是垫高鼻基底或用玻尿酸填充法令纹。

另外还有一种方法就是，用肉毒素注射在八字纹、苹果肌等部位，让肌肉减少张力，从而让肌肉锁定。不过这个方法有个小弊端，就是做表情没有一般人那么自然，静态的时候还好一些。

不过呢，张萌并没有直接选择上面的办法，而是和杨紫一样，最先选择了填充，并且填充过量，更加深了和法令纹的落差。并且因为年龄因素和地心引力的关系，重力加大的苹果肌明显下垂。

或许，张萌选择面部填充，是因为年纪30+了，觉得脸不够饱满，会显得人老，而并没有顾及到法令纹的问题。

总之，希望张萌不要走“张檬”的老路，要懂的见好就收，希望填充物代谢一段时间后能恢复的自然点，我们真的怀念曾经那个漂亮自然的张萌啊。

点赞的同学永远不再失眠，早睡早起，吃嘛嘛香···

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