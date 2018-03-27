蔡徐坤的下颌角不对劲啊 杨幂同款医生？

有追偶像练习生的朋友吗？羊真诚的问候一句：你们的身子还好吗？还能继续给小哥哥投票吗？这档节目真的很火了，羊一个八百年没联系的初中同学突然有一天给我发条消息：《偶像练习生》看过吗？蔡徐坤要不要pick一下？

（文 微信公众号：新氧）

有追偶像练习生的朋友吗？羊真诚的问候一句：你们的身子还好吗？还能继续给小哥哥投票吗？

这档节目真的很火了，羊一个八百年没联系的初中同学突然有一天给我发条消息：《偶像练习生》看过吗？蔡徐坤要不要pick一下？

嗯？蔡徐坤？谁啊？咋pick？我也一直在上网冲浪，没掉线啊？

哦，原来是《偶像练习生》里面的一个选手，98年的一个小鲜肉，长这样（刚百度回来的羊）。

所以，我要怎么pick他（依旧满头雾水的羊）？但羊倔强又好面子的没有回复初中同学，自个搜索去了，都2018了谁还不会上网咋滴。顺手写篇文章也给同样不知情的朋友港一港~

《偶像练习生》是一档偶像男团竞演养成真人秀节目，追星女孩给心爱的小哥哥投票的大型偶像养成游戏。

简而言之，就是你喜欢哪个练习生就给他投票，他就能在节目中留下来，一直到最后留下的9个人组成全新偶像男团出道。

要从一开始参加的100名练习生中，最终留下9名练习生组团出道，感觉还挺残酷？这档节目真的很考验练习生的个人魅力了，毕竟旁边的99位兄弟还等着你的粉丝来爬墙呢。

这也说明现在留下的起码都是非常有魅力，最吸粉的！写到这里突然内心涌上一丝干涸少女的兴奋，想感受一下小哥哥们是怎么展现个人魅力，是怎么勾引粉丝（羊）给他投票！

蔡徐坤是拥有最多粉丝数量的，也是羊初中同学倾情拉票的那位练习生。

港真，一开始羊看到这位的长相是真的有点不能理解，毕竟这位的颜值也就一般啊，某个程度来说长得还挺女气（恕羊港话直白了一些），反正专业研究颜值一百年的羊是吃不下这颗安利。

第一期跳舞的时候，这打扮、这舞姿很是妖媚，让羊接受无能。

直到打扮变得清爽之后，哦豁，还可以啊（导师语气）。

看完蔡徐坤的个人直拍之后只想说：蔡徐坤了解一下！

看久了之后，连第一次的打扮仿佛都觉得还可以了。

蔡徐坤在简历上写自己差点成为TFBOYS第四位成员，因为学业放弃了出道机会。

嗯，看来小红靠捧，大火靠命真的不是吹的，朋友，你错过一次大火的机会了！

虽然羊被蔡徐坤的反转魅力吸引，但是在看脸方面羊是专业且冷酷的，这位小哥哥，你是不是动了某些地方？这个下颌角很不对劲啊。

翻出他以前的纯侧面照片，几乎可以判断他削过下颌角了，仔细看羊标箭头的地方，是直着下来的。

原装的下颌角是有一个凹陷的。

红箭头标出了下颌骨的凹陷。

仔细看蔡徐坤的是直着下来，并没有拐角下来的凹陷。

和王俊凯的凹陷相比。

感觉很明显了。并且，羊怀疑蔡徐坤的下颌角切得比较早，所以他的下颌角是用的那种一刀切的切法。

我们常说的削骨手术，就是将这个下颌骨的一部分削掉。

早期的手术，切得比较狠，导致下颌骨是没有折角的。

体现在真人身上就是这样的，仔细看他的折角已经没了。

他的侧面照就很暴露这点，侧面是一点折角都没有的。

也因为他把下颌角切了，导致没有足够的骨体支撑，以至于他的下颌线条是肉的（其实他很瘦）。

当然，看出这点的还不止羊，有专业八卦人士，扒了他一路的脸部变化。

其实，羊觉得他削下颌有点削错了，他的下颌缩窄之后，显得颧骨更凸，颧弓更宽。

这也是为什么他脸上半部分太宽、下半部分太窄的原因。

不过，没事儿，你在舞台上的魅力已经足够让人忽略这些啦！

好啦，急急忙忙写出的一篇文，写完羊要去pick心爱的小哥哥了！点赞or转发的朋友，都会得到你梦寐以求的身材（又开始了日常做梦攒人品环节）

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