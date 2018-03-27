小彩旗放飞自我 杨丽萍彻底放弃她改捧新的接班人了

最近杨丽萍微博晒了一个气质出众的舞者，更是骄傲的说：和我一样…水月。也是一个大理白族女人…苍山的雪洱海的月。。。故此得名…水月。年轻的生命使我想起了40多年前的我…

（文 微信公众号：新氧）

文章原标题：小彩旗放飞自我、泡吧、老少恋，杨丽萍彻底放弃她改捧新的接班人了

最近杨丽萍微博晒了一个气质出众的舞者，更是骄傲的说：和我一样…水月。也是一个大理白族女人…苍山的雪洱海的月。。。故此得名…水月。年轻的生命使我想起了40多年前的我…

微博一出，大家纷纷猜测这是要放弃小彩旗，重新培养接班人了吗？

不过水月跟杨丽萍简直像一个模子刻出来的，很有气质。

身材纤细苗条，手指修长。

穿上民族服装跟杨丽萍更像。

很有舞蹈天份。

私下生活中是这样，一个很清秀天生瓜子脸的小姑娘。

爸妈都好年轻。

网友们这个时候都在为小彩旗而惋惜，毕竟春晚一夜成名，全国人民都记住了这个清纯、秀美转了4个小时圈圈的小彩旗。奈何后来不再专心跳舞进入娱乐圈，沾染了一些不好的习惯，浪费了这么好的路人缘。

春晚时美得像仙女一样。

网友亲切的送她小陀螺的称号。

那个时候上到老人，下到小学生都在讨论为什么小彩旗可以连着转4个小时。

加上杨丽萍又是她姨妈，14岁时可谓是前途无量。

能认出来哪个是小彩旗的妈妈吧？

杨氏三姐妹

其实小彩旗最开始出现在大众面前是在2009年湖南卫视春晚上，跟萨顶顶合作《万物生》，她负责打鼓。

这个时候她才10岁，真的很惊艳，像大自然里走出来带有点野性的精灵。

从小跟着杨丽萍长大，被当作接班人来培养。

四肢修长，清冷中带着倔强。

经常跟着杨丽萍去演出。

不管到哪里都牵着她。

没怎么上过学，杨丽萍给她请家教，学会了拼音和数字，接下来就完全靠自学了。

刚火时杨丽萍也没少提携她，带她去参加《快乐大本营》、《天天向上》。两人还合作过一段舞蹈《春》，羊印象超级深刻。

能看得出杨丽萍在她身上寄予了很大的厚望。

手把手的教她。

没有孩子的杨丽萍甚至把小彩旗当作亲生女儿一样疼爱。

小彩旗跳起舞来也是特别有范。

虽然小彩旗没上过学，可在2010年她还是被北京舞蹈学院破格录取。

火了之后选择、诱惑就多了，她在2013年签约了唐人成为旗下艺人。

刚开始唐人也很捧她，《青丘狐传说》里饰演开朗爱笑，同时也背负着报仇使命的小狐女婴宁。

《仙剑云之凡》饰演心地善良、古灵精怪的苗疆少女小蛮，与郑元畅还有不少感情戏 。

但同时大家也发现曾经那个灵气十足的小姑娘好像“长残了”，变成一个有些普通俗气的路人。

这颜放在生活中肯定是美女一枚，可放在娱乐圈确实是有些一般。

只能说很接地气了。

气质也大变样。经常逛夜店，大浓妆加诱惑性表情。

而且在她14岁时就被爆出来有老公，在微博下面跟一个叫神州joe的聊天，公开叫对方为老公，还说从澳洲回来给她带礼物。

这个人也被扒出来了，据说是《新周刊》社长孙冕的儿子，那个时候已经28岁，与小彩旗相差14岁。

14岁的小彩旗因为私生活名声很受影响，不过后来她回应说：“我跟孙冕老爷子很熟的（绯闻男友的父亲），他从小看我长大，经常喝多了就说你要做我儿媳妇啊，也仅仅是这样称呼的，完全不是那种关系。”

加上她总是浓妆艳抹的出现在酒吧，昔日清纯、可爱形象全无，完全放飞自我。

这里放两张她小时候的萝莉样子。可姑娘总是要长大，不能总拿小时候的眼光来看。

看看那个时候关于她的新闻：小彩旗18岁摇身一变竟然成夜场女王，小彩旗成名后自我堕落，自毁前程，老少恋，染头发，泡酒吧全都有。

这张图也是网友的嘲点，走路需要两个助理扶着（可能是鞋跟太高了）。

吐槽她比自己姨妈杨丽萍都要大牌。

也可能是年轻气盛，不懂娱乐圈的规则，被多次爆出刷大牌。

其中一篇报道里这样记录，记者问你化完妆了吗？得到这样的回应。

记者再提问：“接受采访的过程中，是否会遇到一些比较搞笑的问题？”

答：“就是你了~”没错记者就问了句“你化完妆了吗？”…

然后说她跷二郎腿不尊重人。

羊是觉得小彩旗从小苦练舞蹈，有着对明星的向往，选择当演员也情有可原。在外面有了自由后就想把之前没玩过的都试一遍，刚成名没有稳固的基础有些太过放纵自己。

杨丽萍对她也是很惋惜，不过一直很遵从她的意愿，希望能给她更多的可能性。

有次媒体问她怎么评价小彩旗从春晚以后发展情况？她说：“小彩旗有自己的生命，接下来就靠她自己了，她走丢了，你也没办法”、“她天生会转圈，我不会让她去跳孔雀舞，因为她现在这个身材、外形跟孔雀形象完全不符合”。

她在舞台上其实是老演员了，舞龄比杨舞都长，经验很丰富。她的发展不用急，应该自然而然。其实她很有个性，有自己的审美。也不是说要浮躁地“打造”她当明星，就像一棵小草，小彩旗跟年轻的舞者一样，有自己的生命，接下来就看她自己了，她走丢了，你也没办法。她天生会转圈，我不会让她去跳孔雀舞，因为她现在这个身材、外形跟“孔雀”这个形象完全不符合。

按照小彩旗现在的身材确实是不太适合跳“孔雀舞”。

不过演戏对于她来说就是个跨界，算是一种体验。现在在唐人也没什么存在感，唐人的官微已经有一年多没她的消息了。

网上也有传言说她已经离开唐人了？

也有可能会回到老本行吧。

今年春节还晒了一大家子的合影。

最后希望小彩旗以后的路越走越宽，越走越好吧。毕竟你曾经跳舞的身影真的很美。

看过小彩旗转圈圈的就点个zan！

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