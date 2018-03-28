娜扎小号评论自己素颜真美 也比不上精分的林允精彩

最近打着素颜旗号上热搜的女明星好像有点多哦。先是被秀智“素颜”吃青菜的这张动图刷了屏~随后林允儿直播时的几个动图特写也被粉丝们大加称赞。

（文 微信公众号：新氧）

文章原标题：娜扎小号评论自己素颜真美 也比不上精分的林允和颖儿精彩

最近打着素颜旗号上热搜的女明星好像有点多哦。先是被秀智“素颜”吃青菜的这张动图刷了屏~

随后林允儿直播时的几个动图特写也被粉丝们大加称赞。

然而羊每次戳进去看照片都怀疑自己的眼睛…拉近点看，似乎真的是没有画眼妆，但是这眉毛和口红还是hin明显的吧，究竟对素颜有什么误解？

同样因为素颜上了热搜的，还有我们的娜扎同学，并在短时间内就爬上了热搜第一。

羊戳进去看，原来是工作室发了一组娜扎的自拍图。

没过多久娜扎也发了微博，同时配了两张自拍。

美还是美的，可是这是素颜么？明显开了美颜，加了滤镜的嘛。

那为什么“娜扎素颜”会成为热搜词呢？原来是在发了微博没多久，娜扎竟然在自己这条微博下面评论了一句：素颜真好看…

虽然之后就秒删了，但还是被手快的网友截了图。于是开始有人猜测是不是她忘了切回小号再夸自己了。

毕竟前几年“娜扎小号论”确实曾闹出过好大一阵风波，说她曾经注册过小号，然后在微博夸自己踩其他的艺人…所以至今很多人都相信她一定是有小号的。

具体情况是酱紫的，当时微博上有个id名叫“挚爱娜扎宝贝”的账号，经常性地夸娜扎，踩其他小花。杨幂、唐嫣、刘诗诗、刘亦菲都被她骂过。

后来娜扎本人转了她的微博，表示她骂的人都是自己的好姐姐好榜样，并拜托她不要这么骂了。

事情到这里，可能大家觉得这个粉丝就是个脑残粉而已…但后来突然有技术大神扒出来，说这位网友的IP地址和娜扎的IP地址是一样的！大家的第一反应就是，这个id为“挚爱娜扎宝贝”的网友，就是娜扎的小号，而这些撕逼争吵都是她自导自演的一出大戏。

然而事实真的是这样么？其实后来又有网友澄清，用反域名追踪的方法只能查到微博前端IP地址，这样查的话，因为新浪总部在北京，所有人的IP地址都是一样的…

虽然后来那个查id造谣的网友澄清道歉了，但是影响力远远不及谣言传播的速度，以至于娜扎这个锅，一下子就背了好多年。

那么这一次娜扎在评论里夸自己美，究竟是不是忘记切换回小号了？具体实情也不得而知，反正后来娜扎工作室背了这个锅，澄清说是工作室忘记切号了，跟娜扎本人没有一点关系~

而背锅的工作室不仅要被网友们嘲笑，还要经受来自粉丝的指责，要求给娜扎配专业团队的话题又刷了起来。

话说回来，娜扎是不是有小号我们确实还不能确定。至少其他明星们开小号也早已不是什么稀罕事儿了。

没错，小号的用处可大着呢，可以用来视奸看八卦~

还可以来像刘烨这样，装粉丝维护自己哈哈哈。

当然，小号更可以让明星放心地展现出生活中真实的自己。还记得去年被爆出来张杰的小号，看着他压抑的微博画风，羊当时觉得，能有另一个空间去做一下真实的自己，表达一下平时不敢表露的感情，其实也是一种释放一种发泄。

而更多的明星们，在小号里的画风也更真实生动，更有烟火气一些。比如最近林允小号的曝光，反而让她吸了不少的粉，不少人表示看了小号觉得她很可爱。

跟大号一本正经地打广告、维护人际关系相比，林允小号内容大部分都是减肥和变美，配上自己每天或开心雀跃或低落的小心情，瞬间就接地气很多。

毕竟这也是大部分女孩子生活中的主题吧，所以也引起少女们的共鸣。感受下日常的画风~

分享减肥方法和游戏战绩。

分享自己做激光美容的成果。

还有逼自己节食时的心路历程，这明明就是迷死氧本羊啊！

不过这前一秒在小号说马思纯胖了，后一秒又用大号评论说她瘦了，娱乐圈的姐妹情，羊也不是太懂了~

同样执着于减肥的欧阳娜娜，也经常在小号上话痨似的要求自己减肥。

还公开了自己的体重！然后在评论里安慰自己反正也没人知道她是谁。

喏，节食减肥的日常…是不是很熟悉。

早前就知道她喜欢Johnmayer，没想到在微博上更是个真迷妹~

不过，打着粉丝团的旗号却还在分享日常，这样很不专业哦娜比。

欧阳娜娜在一次采访中说过，因为自己刷微博时总手滑，所以还是用小号比较安全。不过她还是不希望自己的小号被公开，上次被曝光后，改了几次名字，现在已经搜不到啦，所以我们就给她留点空间吧~

杨幂有小号大家都是知道的，但是小号是啥她也说肯定不会公开。

不过最近大幂幂给自己的猫开了个微博！

简介写着“嘉兴一猫，刷仓本仓”，也是相当霸气了。目前已经有4万多粉丝。（没错，迷死氧在微博上还比不过一只猫的人气，所以你们要不要去关注下我，快去微博搜索：迷死氧Vedio）

大幂幂经常在微博上分享撸猫日常。这个铲屎官当得也是相当尽职了。

还有因为一部《小美好》爆火，最近《流星花园》又刚刚杀青的沈月，微博小号也也非常放飞自我（单看这id就很任性了有没有？）。任性地表达自己的喜欢和讨厌。

耿直地承认自己懒，调侃自己胖。

似乎还有点逗比段子手的潜质？

肆无忌惮地追追星表达对自己偶像陈信宏的喜欢。

她曾解释过为什么要开小号。

然而可能由于太多双眼睛关注，小号上过几次热搜后被更多人知道了。前段时间生日时，五月天为她录制了生日祝福的视频，然后有网友挖出她在小号里，曾经把贝斯手玛莎介绍成了吉他手…就被网友喷了。说她是伪五迷，卖追星人设~

想想也是挺不容易吧。现在沈月的小号已经不怎么更新了。羊不禁想起之前杨紫也是有个非常可爱的小号。非常日常，看语气都能想象她抓马的样子~

分享自己和狗狗的日常。

各种追星表白。夸刘亦菲~

花痴吴尊。

后来也是经历了一次网络暴力，留下这么一条就再也没有更新过了。

胡歌也有一个小号，叫嘹亮的小号。比起大号的严肃正经，小号也是非常有趣了。肆无忌惮竖中指~

发搞怪的自拍。

发一些意味深长地感慨。

不过要说小号画风最清奇的，还要数羊最近的男神朱亚文！明明大号平时的文风是这样的，很有趣很生活气息~

然而！小号就完全变身多愁善感的文艺青年，感觉男神这文学功底很深厚啊！（滤镜就是这么厚哈哈哈）

好啦，看了这么多，不知道你最喜欢哪个明星小号的微博画风？羊只想说，明星也是普通人，需要分享心情和发泄情绪，我们彼此就多些爱心和包容，少一些网络暴力吧~

据说点赞的宝宝会有娜扎一样美的颜值哦！

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