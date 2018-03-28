44岁的贾静雯在抗老方面比许晴还能打？

前两天猛然看到这组贾静雯抱着女儿现身机场的照片，着实惊了一下，确定这是一位44岁的妈咪吗？甚至有点怀疑三个娃真的是贾静雯亲自生的吗？如果说是大姐姐也不为过吧？

（文 微信公众号：新氧）

前两天猛然看到这组贾静雯抱着女儿现身机场的照片，着实惊了一下，确定这是一位44岁的妈咪吗？

甚至有点怀疑三个娃真的是贾静雯亲自生的吗？

如果说是大姐姐也不为过吧？

一身轻熟的打扮，可爱的丸子头、少女系的白毛衣，都是加持贾静雯年轻的因素。

前几天的庆生照，看起来比小9岁的老公还年轻。

大概修杰楷上辈子一定是拯救了台湾省吧，现在才能娶到这么嫩的老婆。

然而，羊在同一天还看到了去年刚生完娃，最近准备复出的金泰熙，看起来好像就没那么乐观了，苹果肌似乎下垂了不少，隐约还能看到法令纹。

面颊还有轻微的下垂感？

不过，一个44岁生过三个娃的女人比只生过一个娃的38岁女人还年轻，抛开打扮的外因，最重要的还是脸不显老吧？

然而话又说回来，随着年纪增长，皮肤会出现各种衰老症状也是正常的，比如胶原蛋白流失、苹果肌下垂、法令纹、眼尾等等。

虽然衰老是不可避免的，但大家有没有想过，为啥某某女星40岁看起来像20岁少女，50岁女人看起来还那么嫩，十年前和十年后几乎没变化？

终极原因就是真皮层弹性纤维降低+胶原蛋白流失+DNA损伤。第一点，真皮层弹性纤维降低。羊经常说，弹性纤维充当皮肤的支撑弹簧，相当于皮肤的“骨架”。随着年龄增长，对外界紫外线及有害物质抵抗力降低，这个骨架就会变得弯曲、没力量。

再加上透明质酸和成纤维细胞数量和活力降低，导致对表皮的支撑能力也变弱，继而出现各种下垂、凹陷、细纹。

和弹性纤维密切相关的就是第二点：胶原蛋白。它就相当于皮肤的“血肉”，负责把弹性纤维那个空架子填满，才能是一个完整年轻的“有血、有肉、有骨头的组织”，也只有这样才能保持紧实弹润的皮肤状态。

这里有必要强调下胶原蛋白的重要性，因为它真的是年轻的必胜法宝啊。在整个皮肤组织结构里，胶原蛋白在皮肤中占72%，在真皮中占80%，因此也构成了一张细密的弹力网，负责锁住水分，就像一个软支架，支撑着皮肤。

一般情况下，到了20岁时，胶原蛋白含量就会逐年下降，25岁开始进入流失的高峰期，40岁时，皮肤中的胶原蛋白含量不到18岁时的一半。

胶原蛋白的流失，就好像弹簧床内的弹簧老化，致使床下陷一样，支撑皮肤的弹力网断裂，皮肤组织萎缩、塌陷，肌肤就会显现干燥、粗糙、松弛、皱纹、毛孔粗大等衰老现象。

另一个对衰老起着重要影响的还有DNA，这点羊说的很少，也很容易被大家忽略。

DNA又称脱氧核糖核酸，是一种分子，存在于肌肤细胞中，负责引导生物发育与各生命机能运作。细胞以分裂的方式进行增殖，DNA在细胞分裂前先进行复制，在完成复制后，细胞就可以进行分裂。

皮肤老化现象是由内而外、从轻到重的变化过程。当皮肤内出现细小的问题，得不到及时修护，皮肤的自身修护和再生功能就会遭到破坏，导致皮肤问题不断通过DNA被复制和繁衍，皮肤从初期单纯的干燥，慢慢变为松弛，最终引起一系列衰老症状。

说完了衰老的成因，是不是觉得有点害怕？别担心啊，羊不是经常给大家讲一些女明星逆生长、四五十岁还像个小少女的例子嘛，她们之所以能有那么不符合年龄的脸，一定是在导致衰老的根源上下了不少功夫。

相关的日常护肤当然必不可少，直接有效的抗衰项目也不能落下。护肤类的羊就不多说了，介绍几种我比较擅长的抗衰项目给大家。

先说最近听说最多、应用范围比较广、适合大部分年龄层的埋线。不瞒大家说，羊身边好多朋友都去做埋线了，二十几岁的她们大部分是想解决面颊轻微松弛、苹果肌下垂、轻微法令纹，主要以预防巩固为主。

用现在常见的材料PPD0蛋白线举例，它是利用力学原理，当线埋进皮肤后，线本身对皮肤的刺激，会迅速形成螺旋状，细胞会在这个螺旋周围迅速聚集，收紧同时刺激皮肤和筋膜层，刺激生成胶原蛋白，最后蛋白线可完全融化在体内，并且不会产生任何异物。

蛋白线本身是没有胶原物质的，但是他可以刺激皮下胶原蛋白的产生，产生的胶原蛋白一般不会被吸收。因为线体进入皮肤后，细胞营养Astareal能跨越细胞膜的磷脂分子层，防止磷脂分子被氧化损害，很好地保樟了细胞膜的稳定性。

而且，蛋白线进入皮肤后首先会穿透角质层，这时候，体内细胞会在角质层搭建一个对皮下保湿层进行破坏和皮下水分的蒸发细胞基底保护网，目的是稳固和加快重组胶原纤维结构，也为胶原纤维网营养供给提供了保障。

总结来说，就是通过不同种类规格的材料和线体的植入，经过分解、吸收、刺激胶原再生与合成的一种方式，让皮肤以及腱膜系统更加紧致，改变皮肤皱纹走向。适用于全面部、颈部以及身体等衰老部位。

第二种方法超声刀，这是一种针对筋膜层的抗衰项目，相比埋线目，效果更明显、价格更贵，疼痛感也比较强。

超声刀并不是真正的手术刀，而是利用超声热能聚焦的原理，通过点阵的热传递方式，绕开表皮，在不切开表皮的前提下，超声刀探头发出每秒600-1200万次的能量波，深入皮下1.6-4.5mm左右的深度，把能量直接作用在筋膜层，强烈撞击真皮组织，使皮下温度提升到60-75℃左右，让热量在真皮纤维层发挥热损伤作用，起到更好的提拉、除皱和紧肤的效果。

适合各种皱纹人群，包括腹部的妊娠纹和大腿的肥胖纹等；还有面部、腹部臀部松弛，手臂有赘肉，臀部松弛，产后和减肥后腹部松弛、身材走样的人群。

第三种热玛吉，它其实属于射频的一种，是通过高能高频E波传导，在每个点上，探头可发出每秒震动高达六百万次的能量波，直达皱纹和组织松弛根源。

按照在皮肤上的规划的框格，定格刺激并增加皮肤自身的胶原，借着热能使胶原蛋白收缩，激活皮肤胶原与纤维，唤醒胶原蛋白重生，重构胶原支架，实现深度紧肤、提拉及抗皱的功效。

简单理解就是利用射频发热，用热效应刺激皮肤真皮收紧及再生恢复。

通过以上三种抗衰项目的对比，总结起来可以这样理解：埋线使用范围最广、效果不错，但有期限性，价格适中；超声刀痛感最强、费用最高、也有期限性，适合年龄稍微大一些的朋友；热玛吉属于单极射频的一种，相对来说体验感稍轻、价格不等、期限性最低。

市面上还有很多不错的射频项目，比如深蓝射频，它是通过在皮下特定深度内产生40.68MHz的射频场，使皮肤及皮下组织中的极性水分子产生高速旋转震动，从而使组织快速加热，温度的升高促进皮下脂肪的分解代谢，刺激胶原蛋白及弹性纤维的增生重组，达到收紧皮肤。

不过它的效果没有热玛吉明显，痛感相对更低，期限性更低，需要经常跑医院维持。

总之，虽然射频类项目期限短，但是就价格和疼痛度来说，性价比更高一些。而且，射频不一定非得跑到医院做，市面上卖的很多射频仪器效果也不错，操作简单容易上手，在家随时都能做，重点是副作用小，成本低，无痛感。

好啦，不啰嗦了，今天点赞的同学都能实现像贾静雯一样逆生长的心愿。

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