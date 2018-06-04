做了动骨手术后脸会垮 良心整形医生告诉你这并非谣言

面部骨骼整形手术主要集中在颧骨手术，下颌角手术及下巴手术，这三类手术解决不同的面部问题。

我们都知道，自拍三件套：美白磨皮加瘦脸一个都不能少！不过最近有一群仙女开始放飞自我了，网上有一个视频合集，妹子们高喊着“关掉美颜、关掉滤镜、关掉瘦脸”，把自己最残忍的一面一步一步展现给了大家……

第一位妹子美颜滤镜瘦脸后长这样↓

打回原形后是这样↓

不得不夸奖这位小姐姐长得挺水灵的，少了三件套加持也依然保住了女神的地位。But，以下这几位就有点一言难尽了……

先来个轻口味的↓

下面这位看到屏幕里的本尊，自己都尬得笑场了↓

还有这位小姐姐，你是已经放弃自己了吗？↓

看完楼上三位妹子的真颜，小编不禁感慨：脸大的妹子伤不起啊！

脸大这样的硬伤该怎么办？对于“骨骼清奇”的妹子来说，打支瘦脸针做个吸脂通常只是杯水车薪。要想get理想小V脸，那就不得不求助面部动骨手术了。

本期新浪医美直播节目《Let’s整事儿》请来了北京人民医院的彭喆教授，为大家解答关于面部动骨手术的疑问。

动骨手术是如何让你的脸变小的呢？

面部整形外科手术一般涉及这三个手术部位：颧骨、下颌角、下巴。

面部骨骼整形手术主要集中在颧骨手术，下颌角手术及下巴手术，这三类手术解决不同的面部问题，颧骨手术解决的是颧骨颧弓中面部的向外侧和前方的突出，下颌角手术解决的是下面部的宽大和侧面轮廓线的问题，而下巴手术主要解决的是下体的高低和前后突出的问题。

首先来简单说下颧骨内推手术的步骤：

1、切掉正面颧骨一部分，让正面缩小；

2、对侧面颧弓部分进行调整；

3、将剩下的颧骨部位整体往内推；

4、将截骨后的颧骨固定，防止不对称或者脱离的放生。

这项手术简直是菱形脸妹子的福音↓

再来说说打造V脸的秘籍——下颌角磨骨：

1、在口腔内侧接近下颚角的位置切开，进行手术磨削操作；

2、止血，缝合引流：在肌肉与骨膜分离时止血；

3、加压包扎：对面部包扎止血，并帮助脸部塑型。

目前临床上采用的长曲线下颌角截骨↓

做完手术后方脸变V脸，有木有？！↓

最后来说下巴手术，下巴手术分两类：一类是截骨前移、一类是反颌手术。

截骨前移针对下巴严重后缩的求美者：

1、通过水平截骨、双弧线截骨等手术方式把下巴截开向前移动；

2、用钛钉钛板将骨头固定在新的位置上，两个骨头在新的位置上重新愈合，骨头和骨头之间形成骨桥，这样就能拥有一个形态完美的下巴了。

这项手术适合下巴严重后缩的求美者，能够通过改变下巴的形态打造出好看的面部轮廓，从视觉上让脸型看起来更窄更显小↓

反颌手术针对的是骨性反颌导致下巴前突的求美者，大家可以通过这个视频更直观地简单了解下反颌手术的过程

下巴不再过度前突，长脸变回正常形态，是不是好看多了呢？↓

面部动骨会导致脸松弛下垂吗？

虽然现在医生们的技术越来越好，恢复期也越来越短，但是求美者一直有一个疑问，那就是做了动骨手术后脸会提前松弛下垂吗？

相信很多网友在做手术前都会在网上搜一搜，如果你去搜和动骨相关的术式，你会发现在是否导致下垂这个问题上，求美者和部分医美科普内容给出的是两个截然不同的反馈↓

看到这里，你是不是也有点懵？面部骨骼整形手术究竟会不会导致下垂呢？彭喆教授根据自己的临床经验进行了解答。

无论是颧骨手术、下颌角手术还是下巴手术，对面部松垂都在不同程度上有一定影响。

1、颧骨手术最易导致下垂

颧骨手术发生松垂的几率比较大。因为颧骨颧弓上附着了几乎所有面部支持韧带的附着，当面部的支撑结构颧骨颧弓往内侧移动了之后，由于软组织的量没有改变，就有可能发生松垂。特别是对一些特殊面型，比如说凹面型、直面型的求美者，术后通常伴随要做一些提升类手术甚至吸脂手术。

在下面模式图上标记的zygomatico-cutaneous ligament是从颧骨上开始不让皮肤下垂给予拉住的维持韧带。附着维持韧带的前颧骨部位向内推或者被切除，就会随着时间出现下垂现象。

彭喆医生建议：除非有特别的上镜需求我建议你做，否则一般普通人不太建议你去做颧骨手术， 因为它确实是有面部松垂的风险。

2、下颌角手术、反颌手术有可能导致口角脂肪团堆积

下颌角手术只要不截骨过度，很少发生下垂。但是如果脸上的肉比较多、截骨的量太大的话，口角两侧的脂肪团很有可能堆积在口角区，所以看起来会有松垂的感觉，其实更适合称这种现象为一种软组织的富余。

如果是隆下巴，不管是哪种术式都不太会出现松垂的情况，但如果是反颌手术把下巴往内推的话，和下颌角手术一样可能接下来就要面临一个面部吸脂手术。

如果出现了脂肪团堆积在口角区的情况，虽然做了下颌角手术侧面看起来好看，但正面会有种囊囊的感觉↓

彭喆医生建议：下颌角手术最适合的年龄段是在十八到二十二岁。脸上软组织非常多的求美者，年纪过了二十五岁以上的求美者，有可能面临下颌角手术四到六个月后的一次吸脂。

看完文章，关于面部骨骼整形手术是否会导致下垂这个问题，你是不是已经知道答案了呢？仙女们在一定要摆正心态，结合提拉吸脂等手术会达到更完美的效果哦~最后小编再啰嗦一句，挑选经验丰富优秀的医生也是保证术后效果的关键哟！

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