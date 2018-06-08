她是香港神颜鼻祖 在经历整形变残后63岁居然美出颜值巅峰

七十年代的《射雕英雄传》让她成为“第一代黄蓉”，连后来的经典版黄蓉（翁美玲那版）在造型上都有几分是在模仿她。

（文 微信公众号：新氧）

前两天小编写雪莉提到了笑肌断层，结果大家仿佛集体失忆，一堆人来问：小编这是啥，我已经有了该咋办···

到底是小编的老粉都跑了，还是大家都是金鱼？

算了··· 想想纸及、我没资格说你们是金鱼脑···

考虑到每个人都有可能出现这个断层，即使不出现断层，我们的真皮也的的确确在随着衰老变薄。所以今天小编先用一个例子说明这里的重要性，再来告诉大家怎么解决！！！灰常有料！！！

小编昨天刷抖音看见一个热门··· 嗯！这是63岁的米雪··· 你没有看错，这是1955年出生的、今年63岁的米雪。看到截图你们第一反应是啥？

请问：我们这群20多岁的小吕孩还不如60多岁的前辈状态好，想钻地洞不？

来来来，看看完整版，你们就说要不要一起面壁思过？

小编给年纪偏小、可能不认识她的宝宝们简单介绍一下吧。

七十年代的《射雕英雄传》让她成为“第一代黄蓉”，连后来的经典版黄蓉（翁美玲那版）在造型上都有几分是在模仿她。

到后来八十年代万人空巷的《大侠霍元甲》、《萍踪侠影录》···让她成为那个年代、香港人心中的女神代表。（相传成龙当年就对她非常仰慕，房间里贴满了她的海报）

（左刘松仁、右米雪）

具体火到什么程度？濒临停刊的杂志，用上她的封面就能起死回生。

不过大家最为熟悉的，大概还是TVB作品里的她，《大太监》、《溏心风暴》、《宫心计》···

近几年也开始出现在内地一些影视剧中。年初电影《无问西东》里，饰演王力宏妈妈的就是她。

而且小编那会儿竟然没有发现、除了历练后沉淀下的过硬演技，她的脸也是愈发紧致，甚至比几年前在TVB剧中的还要紧致。

直到这个视频出现，小编真的跪了···

大家仔细看她的脸，她不显老一大原因就是脸颊的完整性，笑起来是完整的一块，没有断层与割裂感。

而有割裂感，就是我们开篇提到的笑肌断层。

奶茶妹妹因为这个断层显得老气很多。

为什么会这样？

看下图，注意看标出来的颧脂垫（也就是苹果肌），年轻时它稳稳的待在原地，随着衰老，脂肪垫下滑（其实还有一个颊脂垫这幅图没画出来），就会滑至脸颊。

这下滑一旦形成，就会造成静态的泪沟、法令纹，笑起来的笑肌断层。（脂肪垫边缘自然会凸显出来，形成更加明显的分层线）

雪莉的断层变化就是这样。

刚出道时脸颊是非常完整的，丝毫没有断层迹。而现在，脂肪垫下滑、脸颊断层的迹象开始若隐若现。

而且，最主要的是：我们面部的每一个层面都不是独立的、是层层紧紧贴合的。

也就是说，当皮肤开始松弛、它会带着与它紧紧贴合的皮下脂肪层下垂、进而拉扯着筋膜层变长，最终导致全脸变垮。

回到开始，那么为啥小编一直在强调真皮？

首先，胶原的流失，真皮厚度变薄，就更容易出现盖不住（藏不住）脂肪垫边缘的情况。

再者，真皮衰老还会导致颧脂垫（苹果肌）下滑加速。

真皮结构的改变是皮肤老化的主要原因。它除了会随着衰老胶原流失，导致皮肤变薄、松弛、支撑性变差，形成皱纹。

而且！！！还会很快波及到与它紧紧相依的皮下脂肪层，也就意味着会加速我们的苹果肌下滑！进而造成上面提到的全脸下垂。

看这个对比图就很直观，因为皮肤胶原支撑力的下降、脂肪垫的下移，连下颌线都很难再保持清晰流畅状态。

所以，无论是针对笑肌断层的预防与治疗、还是从全脸的抗衰老角度来看，真皮都是最根本也是最重要的部分。所以，接下来，今天的关键内容要到了。

针对真皮的衰老、变薄，什么方式才是真正有效的：射频。

护肤品，外抹产品不借助外力能到达真皮层的极其有限，所以针对这里，医美方式（光电）是目前唯一高效的方法。

（射频的作用原理图，在能量发射区刺激胶原增生）

而且射频不仅能使胶原产生收缩，组织收紧，它更显著的作用是后续的新胶原产生，能根源性的使失去胶原变薄的真皮增厚，而且能使表皮底层的乳头层到真皮下的胶原结构都发生显著变化。

而且射频有累积性，也就是说坚持做，效果足以媲美医美动刀动枪的手术项目。

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