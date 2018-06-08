张一山恋上的孟美岐闺蜜 这鼻子整得也太好了吧

因为曾在韩国当过练习生，所以自然会被质疑整形，不过她曾晒出与母亲合照，自爆母亲与金星是同班同学，力证整形传闻。

（文 微信公众号：新氧）

原文章标题：张一山恋上的孟美岐闺蜜被曝是绿茶？我只关心这鼻子整得也太好了吧！

前两天因为郑爽在《这！就是铁甲》里发火，也瞬间让同节目的其他三位男艺人备受争议，其中就包括张一山。其中还有大批粉丝跑到张一山的微博底下去表示对张一山很失望。

张一山一直是实力派小生的代表，演技没话说，一直以来也没什么负面新闻，此次因为这件事招黑也是失算。

可是当初因为身体状况，曾一度想退出娱乐圈的张一山，曾放话说《高能少年团》是他参加的最后一档真人秀。那么此次再次参加《这！就是铁甲》又是为了什么呢？

有传闻称，张一山是因为被优酷拍到恋情，作为交换条件低价出演《这！就是铁甲》。

什么？！恋情？！跟周冬雨咩？

张一山恋情还一度上了热搜，不过被秒撤。这就激起了吃瓜群众熊熊的八卦之心了。

有网友甩出了早就有粉丝发现恋情的蛛丝马迹的截图，并把男女主角名字的缩写放在了张一山与周冬雨互怼的微博下面。

有网友手疾眼快的把热搜给截图了，恋情绯闻女主剧才浮出水面，叫做宋妍霏。

在#张一山宋妍霏#这条热搜被撤后，#宋妍霏#这条热搜顶上去，甚至呆了12个小时之久。有网友质疑这是女方故意在蹭张一山热度。

随后就有热心网友给出了恋情的实锤。

同款T恤。

同款运动装。

同款帽子。

同款鞋子。

同款篮球场背景墙，据悉当天还是七夕节。

张一山2017年12月10日自创潮牌。

12月11日，宋妍霏就用上了该潮牌的手机壳。

继而更多的实锤大军参与到其中，化身福尔摩斯，纷纷晒出自己手中收集到的恋爱证据。

同款机场。张一山的经纪人“鲁天地”曾去给宋妍霏接过机。

同款酒吧。同款相框跟乐器。

甚至是同款家。仔细看沙发跟窗帘的颜色。

这Duang Duang Duang的实锤，也真的是很佩服网友的眼力了。

这边恋情的实锤是八九不离十了，不过这绯闻女主角宋妍霏估计还有很多人不认识。

她真正出现在大众视线中，是参加了湖南的一档综艺叫做《一年级》，其中佟大为、袁姗姗担任导师，宋妍霏作为旁听生在上戏学习。

刚开始的她还是很吸睛的，95年的她有着亮眼的外表，还自爆有八分之一英格兰血统，在澳大利亚出生，4岁时跟随父母回国。

16岁时被星探发掘到韩国JYP当练习生，预备作为女团出道。

与王嘉尔隶属同一公司。

与孟美岐、吴宣仪似乎关系匪浅，在101开播时还为她俩疯狂打call。

无奈因为种种原因组合最终没有出道，遂回国发展。

紧接着就参加了《一年级》，有了一定的知名度。但是这段知名度却是靠黑历史打响的，她在节目播出后被网友冠上了“终极心机婊”的称号。

其原因是跟节目中的N个男同学搞暧昧，被网友评价为“婊里婊气”。

先是跟同学张顺然微信传情。

在赵顺然被节目制定的比赛规则淘汰后，又转换目标，跟佟梦实走在了一起。

在自己生日会时，赵顺然突然回来，宋妍霏此时又表现的双方不定很为难。

最让网友炸毛的是，她说出了绿茶婊的经典台词“我只当作好朋友好哥们没想到他认真了”。

不过事后有网友指出这是芒果台的一贯套路，是导演给的剧本，故意剪辑成这样。但最后还是被全网谩骂。

这也是张一山粉丝不愿意接受这段恋情的一个原因。

在出演《一年级》之前她就已经演过电视剧了，是张翰跟朴敏英主演的《锦衣夜行》。

之后她就转战演艺圈，2016年与郑爽、李钟硕共同出演《翡翠恋人》。

这两部剧都因为“限韩令”至今没有播出，所以错过了很好的蹿红机会。

但她在去年参演了靳东跟江疏影主演的《恋爱先生》，在其中饰演新人模特，有着不俗的表现，收获一致好评。

她在回国后就签到了华策影视旗下，华策旗下的女艺人知名的就只有江铠同跟贾青，风评似乎都不太好。

而在百度搜索框下的相关搜索，“整形前后”“和鹿晗接吻”“乳照”等内容也是一言难尽。。。

因为曾在韩国jyp当过练习生，所以自然会被质疑整形，不过她曾晒出与母亲合照，自爆母亲与金星是同班同学，力证整形传闻。

但是从爆出的这张照片中可以看出，早先她的鼻头、鼻翼都有些肥大，尤其是鼻翼。

对比现在，鼻梁有明显的抬高。

记得小编之前写过，她的近照中能看出有轻微开过眼角的痕迹，不过做的真的是很自然了。

网友也扒出她的家人照，尤其是父亲，对此网友表示家族基因强大。

爷爷奶奶。

父亲儿时照。

父亲青年照。

不禁感叹长得也太好看了吧~

据悉她还有对双胞胎弟弟，我们来看一下颜值，emmm。。。一言难尽

部分网友评论宋妍霏完全没有遗传到爸妈的美貌，当然也有不少网友拿宋妍霏与白雪相比。

之前一直网传张一山与同班同学白雪相恋7年。

有人在天涯上扒出他们在一起的细节。

不过张一山没有承认过，只是在金星秀上说自己有女朋友，两人都处在事业上升期，暂时不考虑结婚。

有网友说他们早已分手，白雪现在跟王思聪的哥们龙飞在一起了。

不过涉及到张一山恋情中的几个当事人目前都没有给出回应，具体结果如何还不好说，说不定是有新戏上映捆绑炒作呢。

从《家有儿女》到《余罪》

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