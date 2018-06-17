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直男女神终极battle，高圆圆又要拿亚军

直男女神终极battle，高圆圆又要拿亚军
2018年06月17日 08:57 新浪娱乐
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第三届的虎扑女神选举，今天总决赛，大家都围观了吗？今年因为规则设定，优先年轻选手，优先退役较久的选手。

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　　第三届的虎扑女神选举，今天总决赛，大家都围观了吗？

　　今年因为规则设定，优先年轻选手，优先退役较久的选手。

　　所以，没有像去年那样被老牌港台女神们一路吊打。

　　最后的32强，绝大多数都是年轻面孔的比拼。

　　本土的有娜扎、热巴、宋祖儿这样的90、95后，国外也有不少日星韩星入围。当然，我们熟悉的直男女神常客，高圆圆、佟丽娅、张梓琳也在榜上。

　　从之前的8强赛来看，厮杀就很激烈啊！

　　新疆二美古力娜扎迪丽热巴正面对上。

　　这两位之前一直总被比较，最后直男可能是更爱娜扎的颜一点。

　　允儿在直男这边人气意外不错，赢了李沁居然还赢了新垣结衣。

　　不过以上两位，半决赛还是输给了老牌直男女神高圆圆。

　　第一届的四强选手，林志玲和张梓琳今年都四强未入。

　　一个不敌刘亦菲，一个不敌佟丽娅。

　　最后的四强名单，高圆圆VS林允儿！刘亦菲VS佟丽娅！

　　我们天仙今年是第一次杀入四强，半决赛还是输了佟丽娅。

　　林允儿作为唯一生存到最后的异国选手，也没能赢了高圆圆。

　　如你所见，终极厮杀，是在佟丽娅和高圆圆之间展开。

　　下午我去看了票数情况，今年佟丽娅很可能要问鼎直男女神冠军了。

　　领先高圆圆差不多10%的票数，十有八九了！！！

　　而我们圆圆女神，之前已经是连续两届的直男女神亚军

　　三届看下来，她在直男心中的地位真的是难以撼动，四强年年都在变，就她没有变。

　　但唯一心疼的就是，年年被直男们评选为亚军

　　第一届，四强是林志玲、张梓琳、高圆圆、贾静雯，最后厮杀她对阵贾静雯。

　　结果是赵敏赢了周芷若，贾静雯拿了冠军。

　　第二届，从8强的时候，就几乎被90年代港星女神包揽，只有高圆圆一个内地女神异军突起。

　　巧的是，8强还几乎全部演过金庸武侠。

　　演过黄蓉的朱茵。

　　演过任盈盈的关之琳。

　　包括高圆圆在内，还四个都是张无忌的后宫。

　　一个赵敏。

　　一个小昭。

　　还有又演过周芷若又演过赵敏的黎姿。

　　被大家吐槽直男们选女神，每次都是在给张无忌挑媳妇

　　即便如此，高圆圆还是勇猛的杀入了最后四强，拼进了决赛。

　　总决赛以微弱的差距输给了邱淑贞。

　　小昭赢了周芷若。

　　今年总算不是张无忌后宫的争斗了，变成了赵飞燕和周芷若的PK！

　　今天一天围观下来，网上对佟丽娅和高圆圆到底谁最美快要吵翻天了？？？

　　比早期图↓

　　比角色图↓

　　比路拍↓

　　比精修↓

　　还从五官比到肤色。

　　从人气比到演技。

　　佟丽娅今年算势头比较好，作品多，曝光高。

　　最重要的是，相比以前的经常被大家说的不自信，整个人更有气场了。

　　高圆圆婚后持续低调，不怎么出来拍戏活动也少了。

　　街拍美照也是偶尔见。

　　可能也是曝光度的原因影响了直男们的投票，不过之前贾静雯、邱淑贞投票赢了高圆圆，也没见大家这么大争议。

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