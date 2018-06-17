直男女神终极battle，高圆圆又要拿亚军

第三届的虎扑女神选举，今天总决赛，大家都围观了吗？今年因为规则设定，优先年轻选手，优先退役较久的选手。
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第三届的虎扑女神选举，今天总决赛，大家都围观了吗？
今年因为规则设定，优先年轻选手，优先退役较久的选手。
所以，没有像去年那样被老牌港台女神们一路吊打。
最后的32强，绝大多数都是年轻面孔的比拼。
本土的有娜扎、热巴、宋祖儿这样的90、95后，国外也有不少日星韩星入围。当然，我们熟悉的直男女神常客，高圆圆、佟丽娅、张梓琳也在榜上。
从之前的8强赛来看，厮杀就很激烈啊！
新疆二美古力娜扎迪丽热巴正面对上。
这两位之前一直总被比较，最后直男可能是更爱娜扎的颜一点。
允儿在直男这边人气意外不错，赢了李沁居然还赢了新垣结衣。
不过以上两位，半决赛还是输给了老牌直男女神高圆圆。
第一届的四强选手，林志玲和张梓琳今年都四强未入。
一个不敌刘亦菲，一个不敌佟丽娅。
最后的四强名单，高圆圆VS林允儿！刘亦菲VS佟丽娅！
我们天仙今年是第一次杀入四强，半决赛还是输了佟丽娅。
林允儿作为唯一生存到最后的异国选手，也没能赢了高圆圆。
如你所见，终极厮杀，是在佟丽娅和高圆圆之间展开。
下午我去看了票数情况，今年佟丽娅很可能要问鼎直男女神冠军了。
领先高圆圆差不多10%的票数，十有八九了！！！
而我们圆圆女神，之前已经是连续两届的直男女神亚军
三届看下来，她在直男心中的地位真的是难以撼动，四强年年都在变，就她没有变。
但唯一心疼的就是，年年被直男们评选为亚军
第一届，四强是林志玲、张梓琳、高圆圆、贾静雯，最后厮杀她对阵贾静雯。
结果是赵敏赢了周芷若，贾静雯拿了冠军。
第二届，从8强的时候，就几乎被90年代港星女神包揽，只有高圆圆一个内地女神异军突起。
巧的是，8强还几乎全部演过金庸武侠。
演过黄蓉的朱茵。
演过任盈盈的关之琳。
包括高圆圆在内，还四个都是张无忌的后宫。
一个赵敏。
一个小昭。
还有又演过周芷若又演过赵敏的黎姿。
被大家吐槽直男们选女神，每次都是在给张无忌挑媳妇
即便如此，高圆圆还是勇猛的杀入了最后四强，拼进了决赛。
总决赛以微弱的差距输给了邱淑贞。
小昭赢了周芷若。
今年总算不是张无忌后宫的争斗了，变成了赵飞燕和周芷若的PK！
今天一天围观下来，网上对佟丽娅和高圆圆到底谁最美快要吵翻天了？？？
比早期图↓
比角色图↓
比路拍↓
比精修↓
还从五官比到肤色。
从人气比到演技。
佟丽娅今年算势头比较好，作品多，曝光高。
最重要的是，相比以前的经常被大家说的不自信，整个人更有气场了。
高圆圆婚后持续低调，不怎么出来拍戏活动也少了。
街拍美照也是偶尔见。
可能也是曝光度的原因影响了直男们的投票，不过之前贾静雯、邱淑贞投票赢了高圆圆，也没见大家这么大争议。
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