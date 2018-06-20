22岁的刘雯比郑爽还盐系少女 岁月对她做了什么

当然刘雯这个少女感和软萌嗲甜的少女不一样，大表姐的少女类型，是属于青涩又高冷的少女类型。

（文 微信公众号：新氧）

微博上看到美搭社发了一组刘雯2010年走秀的照片，和现在的大表姐有点不一样，当年22岁的刘雯青春正好，居然很有少女感。

当然刘雯这个少女感和软萌嗲甜的少女不一样，大表姐的少女类型，是属于青涩又高冷的少女类型。

过了这么些年，结构来看，骨骼方面并没有太多变化，主要是皮相在变化。刘雯当时的这种少女脸，其实就是原来在文章里提过的皮相少女脸。

超模里有皮相少女脸的，还有米拉乔沃维奇，她是生化危机的女主角，大家比较熟悉的可能是她在《生化危机》里的打女形象。但是氧叔对她的第一印象是来自1997年的《第五元素》，当时米拉22岁，骨骼形态照生化危机来说，没有什么变化，但是在第五元素里的少女感也是很强的。

绝大部分女孩子都会有一段时间的少女脸时期，然后随着生长发育，有些人的少女态可能18岁就没有了，有些人可能38岁还非常幼齿。

这是20岁的张雨绮剧照，张雨绮基本上就从来没有迎来过自己的少女脸时期。

漫画家夏达，有宝宝告诉我她已经38岁了~！不过夏达是骨相少女脸，这个我们下次说。今天讲一讲皮相少女脸，哪些皮相特征，能够有力对冲骨相的成熟，从而让一个人成为皮相少女脸。

皮相少女脸，顾名思义，就是说一个人的少女感绝大多数来自皮相，也就是说，她的骨骼形态不会有太多小孩子的特征，比如眼睛位置靠下，骨点圆润这些，皮相少女脸的少女感都是靠的软组织。

百度的人脸摄影素材里，有不少岁数很小，但是骨相非常成熟的十几岁小女孩照片，你们感受下。

有一种她们成年以后，就会迅速熟龄的感觉。

讲之前为了避免混淆，我们还是要先定义骨相成熟。关于怎么定义骨相成熟我们以前讲过几句，最重要的是脸长，脸部的T型比例如果是刘亦菲这种比例，就算成人骨相了。

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少女的专属皮相

皮相少女脸并不是单纯饱满那么简单，否则获得少女脸，发胖就够了。

真正的少女皮相有一个很难靠医美获得的特征，就是真少女们那种紧绷绷的饱满感，整脸都均匀饱满，并且各个细节都在同一个节奏里，如果一个人的软组织能够长期维持在这种状态下，骨相成熟也会冻龄，但是这个很难。

长泽雅美就是曾经典型的皮相少女，我们可以看到，相比原来，她现在的脸的高点变化不大，但是很多地方的低点比以前要低（下图红箭头处）。这就造成现在比以前结构要清晰，高低比原来要鲜明，苹果肌虽然高度和以前差不多，但是边缘比以前明显。

这是陈都灵这两年的变化，脸部高点变化不大，低点比以前要低，有轻微的凹陷感。这种均匀的低点饱满，医美很难做出来。

人脸的成熟，一定伴随着结构的越来越清晰，大表姐的眼窝、颧骨也都比原来要清晰不少（左图是以前，右图是现在）。骨点越清晰，人会看起来越成熟，值得注意的是，作为在同一个有机体上生存的活性组织，各个细节软组织衰老的步调会比较一致，很多特征都同时出现，比如眼窝加深一般伴随着面颊的轻微凹陷。

整张脸的衰老不在一个节奏里的皮相，会给人假脸的感觉，比如眼窝如果已经出现非常明显的凹陷，眼皮也松弛了，但苹果肌居然比年轻的时候还饱满，那就给人违和的感觉。

超大号苹果肌配在年轻的脸上，会更好。

所以没超大苹果肌时的刘嘉玲，反而比有大苹果肌的刘嘉玲看起来自然和冻龄，虽然凶了点，但几个50多岁的女人还有这样霸道的气势。

许晴这点就做的很合适，基本上没看见过她出现超比例苹果肌。这就是同样50岁年龄组、同样没皱纹，许晴经常被赞冻龄，而刘嘉玲似乎从未上榜的原因。

脸长

除了上面那种紧绷绷的饱满感，皮相饱满还会来带脸部长短的改变，老读者都知道，这是最影响年龄感的特征。人的头部骨骼长度在成年以后就不会变化了，脸变长主要是因为软组织的衰老松弛，尤其是面颊，脸没有以前丰盈的时候，看起来会比原来要长。

饱满的软组织，不管是皮肤底层、面颊还是苹果肌，都会让脸看起来短，而短是让人有少女感的。以前左图大表姐的脸，就比右图现在的脸看起来要短。

把章子怡P胖，脸也短了。

之前电视上的减肥真人秀里，有两个“最美女胖子”，减肥后都看起来增龄不少，就是因为软组织的消耗，导致了脸的视觉变长，从而增龄。

软组织还能补充不好的骨相。有些胖美女的骨骼形态其实不够好，原本胖的时候被软组织填满看不出来，减肥后骨相就显形了。这种类型的胖美人，减肥后除了年龄感的增长，颜值可能也没有原来高。下图及伟佳的减肥后的颧骨很凸出，以前的少女感完全没了。

骨相原本流畅，就不怕瘦。章子怡这种颧骨低的，瘦了以后线条仍然流畅，不会有太多骨骼感，娜扎的颧骨有点像及伟佳，本来也比较高，瘦了以后还会显得更高，有形销骨立的感觉，

人中嘴唇

人中嘴唇也是老生常谈的问题了，青春少女的所有软组织都会很饱满，所以人中看起来会很厚而不会干瘪，嘴唇会很饱满，不会又宽又薄，这两个细节步调会一致。

刘雯原来的人中比现在要短不少，人中部分的软组织看起来也比现在厚，嘴唇比现在显得厚和团，整个人要软萌很多，没有现在精致犀利。这个两个关键细节，也是形成皮相少女脸不可或缺的一部分。

眼窝

最后当然是眼窝，网上有些人可能会说眼窝深是混血感，其实如果不是因为眉骨天生很高造成的深眼窝，亚洲人一旦有深眼窝就会看起来衰老。

眉骨高带来的深眼窝虽然深，但是双眼皮皮褶不会很深，眼皮也还是会很紧致，大家注意区别。

皮相少女的眼窝，都很饱满，整个人无一处不平整。

所以如果要做双眼皮，不要把眼窝脂肪去得太多哦，会显老，而且没过几年就要填。。。

虽然变老是必然的规律，但多维护一点，就老的慢一点，美得久一点。

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