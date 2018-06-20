超模们到底是怎么拍出高级感的

理解了什么是骨肉分明，可以去观察超模脸和有距离的脸，这些大都是骨肉分明且骨头肉少，骨肉分明的自然，骨头肉少的高冷和距离。

（文 微信公众号：新氧）

原文章标题：我为什么说赵丽颖永远也高级不起来

小编必须解释一句，今天的文不是在讽刺颖宝，可爱甜美其实在日常生活中更受欢迎~

好了，可以开始看文了~

话说小编翻微博发现了一组照片，是各位明星给Vogue Film时装电影展开幕酒会拍的群像质感大片。参加的明星有李冰冰、杨幂、佟丽娅、刘诗诗、辛芷蕾，你们觉得哪位表现力更好嘞？

（不要问为什么要打码了，因为某些不可抗力因素）

去的明星还挺多的，粉丝快来认领自己的爱豆~有宋茜、宋祖儿、欧阳娜娜、吴磊、陈飞宇、孙怡、张钧甯、张雪迎、文淇、张子枫。

不过，小编要说超模就是占便宜。她们拍的是全身照，成功避开和女明星扎堆比美不说，拍出来的照片看起来还高级了不少。

上图四位分别是：奚梦瑶、KK、茱蒂蒙·琼查容苏因、雎晓雯。

奚梦瑶和雎晓雯就不需要小编多介绍了，老面孔了。应该也有人对KarlieKloss比较熟，维密超模，和泰勒是好朋友。

只有一位面孔比较陌生，茱蒂蒙·琼查容苏因，一位来自泰国的演员和模特。

但小编之前也写过她了，《天才枪手》的女主角。

小编一直觉得，她长得很耐人寻味。

顺便发现她真的很会拍照，贴几张出来供大家参考，不谢。

是不是拍出来还挺好看的，并且拍得还挺有逼格一点也不做作，属于安心发完票圈之后就等着被夸了~

（实不相瞒，这张小编准备去模仿了）

翻到她和大表姐的合照，有没有觉得这个妹子长相还挺符合我们对模特的既定印象，就是看长相听说她之前是模特，会忍不住点头认同。

为什么会有模特脸？模特脸有什么定义咩？其实话题又可以延伸到为什么有人单看脸就给人高冷高级，不好接触的感觉。

观察国内的一众模特其实是能发现一些共同点的。比如眉眼都是属于有距离感这种。那什么叫眉眼有距离感呢？

眼型

长眼型比圆眼型更有距离感

长眼型会比圆眼型看着更有距离感，圆眼型更多是可爱、亲和力强。

直观说明两种眼睛的区别就是下面这两个圈圈的关系。

一般公认的可爱型女星眼睛都是属于上述圆型眼睛这种。

就算陈意涵面无表情也很难让人觉得她难以接近。

一般的气质型女星都更多是偏长型的眼睛。

超模中一般都是长型眼，很少有可爱萌萌哒的圆型眼，因为超模不需要亲和力，也不需要接地气。

瞳距

宽瞳距比窄瞳距更高冷

瞳距，也就是两个瞳孔间的距离。开眼角可以使眼睛变长，同时改善两眼间距，但是瞳距不会改变。

左边是瞳距宽，右边是瞳距近。

这也算是比较普遍的知识了，瞳距宽自带天真无辜感和不谙世事的疏离感，所以林允拍起硬照也挺能唬人的。

超模中大多瞳距偏宽。

甚至雎晓雯的瞳距宽到有些失常。

也没有想要眼距偏近的。

顺便再次延伸一下，气质型的女明星，比如迅哥儿，常被人夸像精灵，身上有灵气，是不是也和她微宽的眼距有关系。

眼皮

干净利落不要肿是高冷感的关键

很多人容易误解超模脸或者是有距离的脸大多数是单眼皮，其实单眼皮不是核心，一个利落干净的眼皮才是重点。

模特一般都是右边这种眼皮，左边的你光看眼睛部分都能自动脑补出一个比较圆圆的，萌萌的形象对不。

超模脸或者说有距离感的脸几乎很少会有肿胀的眼皮，因为肉带欲，带饱满、带亲和，和超模需要的高冷、不易接近相违背。

（妆容粉嫩的杜鹃还是一脸高冷）

刘雯的眼皮要稍肿一些，所以她的气质也更亲和一些。

骨肉

高冷脸大多骨肉分明

之前小编写过一篇文，说的是“超模届的新宠”，一位叫Tsunaina的藏族模特。

一个很有趣的点是，这个女孩山根宽到惊人，却丝毫没有我们平常所见的那些山根加太高加太宽而有的肿胀感，甚至以假乱真到会有人问：到底能不能长出这么宽山根？

我们能一眼分出左边的宽山根是整形太贪心的结果，但看到右边是不是忍不住产生怀疑，虽然知道这种反人类的宽山根很大的可能是二次加工出来的，但这位的山根从正面看真的还挺迷惑人。

原因在于，这位藏族模特的山根从正面看丝毫没有塞假体或者玻尿酸导致皮肤被撑大的肿胀感，以及皮肤撑大变薄而藏不住的异物痕迹。（不用太担心，不贪心的话不会有这方面的问题）

这就是骨肉分明，鼻子的高应该是鼻骨饱满所撑起的，皮肤是薄薄的对鼻子的高不起作用（特指鼻上、中段），皮肉是掩盖不住骨头的痕迹，自然也掩盖不住太厚的假体痕迹。

（仔细看谢霆锋的鼻子有自然的缓坡）

当然不是说这位模特就是鼻骨高撑起的，是说她之所以能迷惑人是因为她具有自然的骨肉分明。那为什么她就能做到骨肉分明？答：要么是p图技术牛逼，要么是医生牛逼，或者是皮肤厚度逆天了。

（近距离看好像能看出微妙的肿胀感了）

也不用太羡慕她，一到侧面这位模特就露馅了，鼻根处就有填充物的痕迹了，顺便一提，额头应该也是动过，看着不自然，额头的高点不对。

但额头的痕迹正面没有藏住，中间那块亮晶晶的鼓起来的那块，还是能看出来的。

理解了什么是骨肉分明，可以去观察超模脸和有距离的脸，这些大都是骨肉分明且骨头肉少，骨肉分明的自然，骨头肉少的高冷和距离。

再回到文章开头说的，为什么得知茱蒂蒙·琼查容苏因是模特不觉得奇怪，因为她的长相全完符合上述所说的呐。

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