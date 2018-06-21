这位万年不火的土帅男星要被杨幂带火了？

刚出道的阮经天一直不温不火，幸运的是赶上了偶像剧的好时代，一部《命中注定我爱你》“咸鱼翻身”，收视率打破台湾记录，成为热门男主角。

原文章标题：万年不火的土帅男星要被杨幂带火了 和他同期的偶像们竟已面目全非

从第一张剧照到昨天，小编等了大半年的《扶摇》终于开播了！先不说剧照，昨天放出的最新海报中，杨幂独倚窗棂，美如画啊~

手拿刀剑的她，眼底少年气满满，不畏风雨，帅气逼人。

不同于宫斗戏的锦衣华服，《扶摇》中的古装幂全都有着一种少年初入世的情怀和气魄！

大幂幂这次一改往日的少女形象，变身有点“狠辣”意味的大佬！

有多“狠辣”呢？扶摇一个眼神，你可能会瑟瑟发抖！

扶摇披上铠甲，拿起武器，谁也挡不住！

大幂幂这次的表现也让人十分期待，古装依旧美艳就无需多言了~

还有和阮经天在一起的你想要的爱情的模样~

据说两个人在剧中也是相爱相杀，甜到齁虐到哭，小编好期待啊~

大幂幂一向都是很带流量的，小编目测这部剧也会让阮经天火一下！

说到阮经天大家应该都挺熟悉的，毕竟他也是小编青春时期的偶像剧男神，小编就来跟大家聊聊那些年偶像剧的男神女神们如今都变成什么样了！

阮经天

其实刚出道的阮经天一直不温不火，幸运的是赶上了偶像剧的好时代，一部《命中注定我爱你》“咸鱼翻身”，收视率打破台湾记录，成为热门男主角。

爆红之后，第二年又演了一部《败犬女王》的男主角。

两部戏都给他带来了很高的人气，但由于长期没有好的作品，后来人气又消了下去，直到《艋胛》才有所起色！

而这部电影也让阮经天从偶像剧男主角转变成硬汉的荧幕形象~

后来又接了大IP网剧《鬼吹灯之黄皮子坟》，这部网剧虽然没有掀起太大的水花，但是也让阮经天硬汉的形象立了起来~

陈乔恩

和他一起火起来的还有陈乔恩，当年的她可以称为偶像剧收视女王了，除了这部《命中注定我爱你》爆火以外，还有很多部剧都让她火到不行！

后来她和明道拍的《王子变青蛙》一炮而红，打破了台湾偶像剧的收视记录，直到现在，陈乔恩都算是收视率的保证~

明道

而当年的明道可以说是少女心中最理想的白马王子了，尤其是那些玛丽苏的剧情，霸道总裁突然出现英雄救美~

失忆穷小子和灰姑娘相爱，恢复记忆秒变高富帅花式撩妹~

当年小编一度以为自己就是偶像剧男主，落魄成穷小子受尽坎坷、遇见真爱，然后变回高富帅再把曾经欺负过自己的人报复个遍，然鹅现实。。。

又或者是《爱情魔发师》里面的首席发型师也是迷倒了万千少女，小编觉得这部剧可能是洗剪吹行业的人生巅峰了吧！

虽然在镜头里都以角色的身份跟很多人谈过恋爱，结过婚，但现实生活里明道确实是大龄黄金单身汉了~

经常被家里催婚，妈妈说做梦都梦到他相亲醒来却什么都没有！

小编看他在综艺节目里卖力摔跤男友力还是很max的！

心思细腻还是个大暖男，至今还单身可能是自己独身惯了吧！

吴尊

说到偶像剧的一哥，那吴尊也是当仁不让了，一部《公主小妹》满足了所有妹子们灰姑娘的公主梦！

完美的侧脸简直是现实中的王子，那会儿吴尊也是小编的男神，没有之一！

作为公主的未婚夫，不仅要继承黄埔家族的家产，本来就是高富帅的他，对小麦又那么爱，简直是男神本神了！

复习一下男神的豪车出场方式，那时候小编就一个感觉，有钱真好！

而吴尊现也是这样一位长得帅、专一又多金的现实版王子，对老婆十几年如一日的好，如今儿女双全，妥妥的人生赢家！

张韶涵

而张韶涵在这部剧简直是玛丽苏巅峰啊有没有！丑小鸭摇身变成了梦想中的公主，除了有好看的衣服和城堡一样的房子外，还有四个大帅哥任你挑选！

随便给个零花钱就是500w，试问这难道不是每个女生的终极梦想。。。。

虽然张韶涵戏里十分玛丽苏，但是现实的她命途多舛，08年因患“心脏二尖瓣膜脱垂”前往加拿大治疗时，其母偷偷卷走她所有财产，还要求她支付30万每月的赡养费加一套豪宅，不仅如此，她母亲甚至串通她舅舅诬陷她吸毒……

一连串的丑闻几乎将张韶涵的事业搁浅，弃养、不孝、吸毒……各种谩骂，纷纷朝这个瘦小的身躯涌来。无奈之下，张韶涵只能拿出尿检以证清白，在媒体面前泣不成声“我没吸毒”。

无奈之下退隐娱乐圈，沉淀多年再次归来，在舞台上，我们看到的一个唱功更为纯熟的张韶涵~也看到了一个依然这么美好的她！

还是当初偶像剧中那个“洋娃娃”的感觉~身穿白色长裙的她，真的就像仙界来的小仙女，时光流逝容颜不改的也是她！阿娇加入范玮琪张韶涵撕逼大战，四个女人真假友情堪比年度宫斗戏！

王心凌

当初偶像剧的甜美教主还有一个就是王心凌了，虽然颜值不高，但是几部偶像剧都受到了很多人的喜欢，和立威廉合作的《天国的嫁衣》~

跟贺军翔合作的《爱上查美乐》也有比较高的人气！

《微笑pasta》更是让她火遍了全国，小编现在耳边还能响起那首《小乌龟》呢！

王心凌从出道开始，就打着“甜美教主”称号行走江湖，颜值上还是受到不少质疑的！

喜欢她的人觉得她忽闪忽闪的大眼睛，嘟嘟的嘴唇看起来很清纯，笑起来也很甜美的感觉~

但不喜欢她的人觉得她香肠嘴、龅牙、大饼脸，尤其是在出演《微笑pasta》的时候，和张栋梁一起被骂惨了！

可能王心凌听到网上的声音也会对颜值不自信吧，所以一次又一次的去调整~

早期的王心凌就已经有很明显的双眼皮了，貌似后来又开了眼角，眼睛看着又大了一圈。

想要get迷人大眼睛快戳这里！

王心凌以前的门牙比较突出，所以不管是笑的时候还是抿嘴的时候，都比较凸。进行矫正之后笑起来就舒服多了~

刚出道时期王心凌的鼻子就还比较高，但鼻梁没有现在这么高，而且鼻翼略微有点大，缩小鼻翼后看起来精致了不少。。。

王心凌变化最大的要数脸型了！以前的她是比较肉比较方的脸型，现在小成了巴掌脸，脸上根本没有多余的赘肉~

脸型也从以前的小方脸变成了小尖脸，圆下巴变成了尖下巴，脸看起来小了很多。

下巴短、后缩的妹子可以尝试一下隆下巴，让脸在视觉上显小的很多哦，戳小卡片来了解一下吧！

除了颜值的变化比较大，王心凌的感情也是十分坎坷的，三个前男友一个比一个渣，几乎把她毁的体无完肤~

前任姚元浩向外泄露了她的私密照，曾经一度让她在热搜不下，而最初她们在一起的时候，因为姚元浩脚踩两只船，她也是被小三的！

而姚元浩并不是王心凌遇到的第一个渣男，她的前前任范植伟简直是“渣男中的极品”，两人分手后，他不仅在社交网站上贴出他跟王心凌曾经的亲密照，更是公开宣讲：王心凌跟他在一起已不是处女之身，说自己当时有点失望！

而这时王心凌的“初恋男友”欧定兴又冒了出来，说“我是王心凌初恋男友，不是王心凌初夜男友”。

果然是渣男收割机，小编还是挺心疼她的！

小编记忆里的偶像剧还有罗志祥和大s合作的《转角遇到爱》~

林志颖、刘荷娜的《放羊的星星》~

贺军翔、杨丞琳的《恶魔在身边》~

当年都名噪一时的偶像们如今发展也各有不同，有的人混的风生水起，有的也已经渐渐淡出大众的视野~

看着这些童年的回忆现在的变化，这一波回忆杀有木有触动到泥萌呢？