这位二线女星40岁再度复出 红毯照气定神闲

相比于年轻貌美的娜扎、仙气十足的关晓彤，周韵从电影节红毯上一直气定神闲的美到了微博之夜的红毯上。

原文章标题：景甜的金主爸爸为啥改捧这位二线女星

这几天电影节和微博之夜让明星们轮番的上热搜，什么李易峰给周冬雨提裙子、李易峰和娜扎比高、关晓彤蹲下领奖，上了一波又撤走一波。

但活动已过余温还在的就是周韵了，这个名字从电影节到微博之夜刷屏了好几天，相比于年轻貌美的娜扎、仙气十足的关晓彤，周韵从电影节红毯上一直气定神闲的美到了微博之夜的红毯上。

网友对她的评价更是高过众多小花，有夸她是仙女的，有说她大气从容的，还有人说她有高级感。

40岁再度出现不是因为演技，而是因为颜值圈粉无数，也是件让人骄傲的事情了，乍一看她简直是巩俐和宋慧乔的结合体，有着巩皇的霸气但不咄咄逼人，有着宋慧乔的温婉却又大气。

当时她和许晴一起在姜文的两边，许晴的脸上是多年在娱乐圈里练就的标准甜笑，少女的样子超级甜，但看多了难免让人无法把视线停留在她身上。

而周韵不同，虽然在红毯上她笑了几次，但多数情况下拍起照片来她都是一脸淡定，在少女许晴面前显的云淡风轻，看似不争抢却抢走了90%的镜头。

和娱乐圈合影杀手杜鹃的气质有一拼，遗世而独立~

说到周韵估计很多人都是事后搜了才知道，她是姜文的老婆，也演了不少影视剧里的角色，虽然看似都听过，但好像让人都不怎么印象深刻。

像《天地英雄》里安静文弱的小和尚觉慧。

2005年和夏雨合作的《爱上单眼皮的男生》里单纯善良的宋十一。

那个时候27岁的她去演一个单纯的大学生完全没有违和感，因为她肉肉的脸蛋加上兔牙都自带减龄感，加上小麦的肤色笑起来清纯洋溢，一副没被世俗沾染过的样子。

如果小编不是用计算器算了一下她的年龄，真以为那个时候她只有18岁呢~

直到2009年她在《十月围城》中扮演谢霆锋的未婚妻阿纯，才让人逐渐对这个姑娘有印象。

不知道当时把目光聚焦在李宇春和范冰冰身上的人，对这个笑起来很纯的妹子有没有印象。

2012年的《刺客聂隐娘》里她才让人觉得有那么丝丝惊艳感，在雍容华贵的装扮下却艳而不俗反而有种忧郁气质。

但当时名气和颜值具备的女主舒淇愣是把周韵的风头压了过去，舒淇所在之地才是焦点。

恰好在2013年的《一步之遥》里，舒淇又碰到了周韵，两大女神的对决虽然难分高低，但周韵凭借着淡然的气质让人印象深刻。

网友对她的长相评价从长的太普通毫无亮点，变成了被她的气质秒杀，还有人觉得周韵给姜文10分的人生加上了至少5分，这个评价真的很高了。

要说到她和姜文的关系，有人说她是姜文背后的女人，也有人说她是靠姜文上位，因为有很多角色都是姜文给她的，当年据说她也是xiaosan上位。

她的百科上也记录了，她和姜文在2001年因为拍《天地英雄》认识以后就保持联系，还传出过绯闻，后来姜文和法国妻子离婚后就直接和周韵注册结婚。谁也不能保证姜文和妻子没离婚期间和周韵发生过什么，emmmm

但当时大家的八卦之心不像现在这么火热，而且周韵长的就像一副正宫娘娘的样子，也没人再多问什么了。

网上还流传着这样的段子，大概意思就是说周韵看似云淡风轻，其实运筹帷幄，能镇得住姜文。

现在去度娘上搜周韵的名字，除了和她有关的姜文、颜值等词缀，还有一个比较奇妙的就是“周韵面相分析”了，小编带着好奇心点进去，发现“大师”说她有嫁老夫的命造信息，现在来看也确实应验了。

早在2011年就有新闻报道，有心灵导师分析过她和姜文的感情，说“她肯定能吃得住姜文”。

全网都在说周韵的面相好~

年轻时眼神伶俐有灵气，脸型属于圆润且有线条感的那种，重要的是年轻时脸部有肉显的娇憨，而随着年纪增长多余的肉消失后，脸部线条感有点像巩俐，但40岁脸部不垂，骨骼感和肉感并存，这一点就看起来很有福气了。

在很多人眼里面部饱满，有苹果肌就是面相好的标准之一了。

他们认为的面相好，放到小编颜值分析里也就是长的讨喜有路人缘，小编去很多面相学博主的微博里搜了一下发现，她们觉得面相好看起来就有福相的女星有赵丽颖、杨蓉，这两位都是娱乐圈里长相比较讨喜的妹子。

还有人说杨蓉会旺夫，小编坐等她啥时候也嫁个豪门或者旺一下夫…

其次是眉毛，分析周韵的人说周韵眉毛长的也很饱满，主要是浓密黑亮，这样眉毛的人脾气可能不会很好，脾气来了猛如虎，绝不会曲意逢迎委屈自己。

实则她确实看起来温柔的像只小白兔，但坚持自我，在已经有所成就的老公面前从不屈就，之前接受采访时她就说过在片场确实会和姜文吵架，而且对方发火她会更火。

其实面相学和美学还是有相似之处的，周韵的眉毛整体看起来眉峰比较清晰，一看就比较有英气霸气，辛芷蕾亦如是同款硬气。

除了眉毛，鼻子也是面相上很喜欢分析的一个点，当年郭晶晶嫁入豪门时，网上铺天盖地的都在分析她的面相，她的鼻子高直但是不突兀，鼻头有肉还有点低垂，有点小鹰钩鼻的感觉，不露鼻孔，都说这是事业顺、护得住财的特点。

还有人一些想嫁豪门的妹子点名要做郭晶晶同款鼻子。

不知道郭晶晶到底旺不旺夫，反正她婆家倒是很认可她。生娃都是按亿来奖励。

小编也不是大师，真不知道有这种鼻子能不能嫁豪门，但嫁豪门的金巧巧、李念、徐子淇都是介种类似的鼻型，鼻头鼻翼包的住鼻孔，正面鼻孔不外露，鼻头内收，鼻子高但山根不突兀。

这么说来，景甜被金主砸钱捧了这么多年会不会也是因为面相很旺自己的事业？网传她的鼻子很直财运通畅不需要自己努力就能享受钱财，简直是她前半生的写照。

此处小编都忍不住想给鼻子扁塌、蒜头鼻、鼻子短的妹子安利去做个鼻综合了，改善鼻子确实整体气质就上去了，人自信了运气自然不会太差~~

而现在景甜追求真爱和张继科在一起后，就再也不用像以前那样有着仰视金主的压力，放松之后还胖了，网友说她以后可以叫“景舌甘”

景甜幸福肥成大饼脸，离开金主爸爸就放飞自我了？

那景甜的金主不捧她之后去捧谁了呢？小编之前看了一个八卦，说现在景甜的金主爸爸去捧辛芷蕾了，听到这个消息小编觉得很惊讶，也不知道真假。

毕竟之前还有人说景甜的金主就是邓莎的老公，结果路征和路行根本不是一个人，谣言害死喵~

辛芷蕾也不是吃素的，听了这个消息后直接发微博怒怼说“没金主，谢谢”。

要小编说，辛芷蕾的实力目测也不需要啥金主，但是如果有金主捧她也和正常，虽然她看起来很霸气不好惹的样子，但仔细看她的脸很有佛像，闭眼间满是慈悲。

而整体上又看起来有韵味大气，和周韵给人的感觉很像，但她少了些淡泊。

面相这种东西大家看看就好，毕竟咱都是相信人生不是天生，要靠后天努力的人儿，但有些人确实会因为长相给人留下大相径庭的印象，有的人长的好接近很乖巧，那她的人缘貌似就好一些，人缘好路自然顺畅，有人外冷内热，但因为长得太高冷，人们总是不敢接近似的。